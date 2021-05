Adobe regala a sus suscriptores 1800 pinceles de la mano del diseñador Kyle T. Webster

Si pagas religiosamente todos los meses tu suscripción al plan fotográfico de Adobe tenemos una buena noticia que darte. Kyle T. Webster, el ilustrador y diseñador que ha realizado ilustraciones para The New Yorker, TIME, The New York Times, Nike, ha preparado más de 1800 pinceles gratuitos para todos los usuarios de los programas de Adobe.

No somos amigos de acumular muchas cosas en el ordenador. No tiene sentido meter cientos de paneles y pinceles en Adobe Photoshop para luego usar tres. Por eso estas noticias hay que leerlas con cuidado. Desde luego recomendamos bajar todos los pinceles que nos ofrecen pero luego gastar tiempo en elegir aquellos que son realmente útiles.

Diógenes digital de pinceles

No hay que ser un Diógenes digital que acumulamos todo por si acaso algún día tenemos que hacer salpicaduras en una ilustración. Hay que ser muy selectivo e instalar solo lo necesario para que los programas funcionen perfectamente. Nunca recomendaremos descargar todos los pinceles, solo quedarse con los más interesantes.

Los pinceles de Kyle T. Webster

Vamos a ver los pasos más rápidos que podemos dar para tenerlos en nuestro ordenador. Es muy fácil, pero volvemos a insistir en que te bajes solo aquellos que realmente vas a usar. Y que te olvides del 'por si acaso'...:

Abrimos Adobe Photoshop.

Vamos al menú Ventana>Pinceles .

. Hacemos clic en el icono de Preferencias , el que llaman la hamburguesa en el mundo anglosajón.

, el que llaman la hamburguesa en el mundo anglosajón. Y en el menú contextual pinchamos en Obtener más pinceles...

Con estos pasos abrimos directamente la página de Adobe donde tenemos el acceso directo a la descarga de los pinceles. Vamos a continuar cómo conseguir estos Pinceles Primavera 2021:

La página donde encuentras todos los pinceles que ofrece Adobe a sus suscriptores

Nos pedirá nuestro correo y nuestra contraseña.

A nosotros nos ha detectado que estábamos en la página americana y que hacia falta ir a la española.

Una vez solventado el problema aparece el botón Descargar junto con un mensaje:

Celebramos la llegada de la primavera con todo lo relacionado con las hojas, lo que incluye un lote de nuevos pinceles de follaje. Este conjunto también ofrece 10 pinceles de punteado, cuatro pinceles de efectos especiales, herramientas de tinta con muchas texturas y unas cuantas sorpresas divertidas más.

Además encontrarmos el Megapaquete, los pinceles inspirados en los de Keith Haring, acuarelas, herramientas secas, salpicaduras, pinceles para dibujar manga... Y los pinceles del verano 2018, invierno 2019 y muchos más... Una vez damos al botón Descargar tenemos la opción de Abrir con Adobe Photoshop o Guardar el archivo.

Y sin más, podemos empezar a probar todos y cada uno de ellos hasta dar con los que realmente te sean útiles... La pena es que no he encontrado ninguno para ayudar a simular el pelo...