Leica M11, análisis: tres cámaras en una gracias a su sensor multi resolución

La Leica M11 es la nueva evolución de la serie M, las cámaras telemétricas de la marca alemana. Es un compendio de tradición y tecnología. Un cuerpo reconocible, serie tras serie, que siempre se ha relacionado con el espíritu de los mejores fotógrafos. No hay ninguna licencia gratuita a la modernidad. Con esta cámara, la fotografía la haces tú.

En los tiempos de la inteligencia artificial, de los sistemas de enfoque ultravanzados, Leica sigue apostando por una cámara telemétrica de enfoque manual donde la mecánica tiene mucho que decir, casi tanto como la electrónica.

Tener una Leica M en las manos es otra forma de ver la fotografía. Tienes dinero (es fundamental); en segundo lugar disfrutas de los grandes clásicos de la vida; y en tercer lugar aprecias el trabajo bien hecho. Y la Leica M11 es perfecta si tu forma de ver la vida es así.

Estamos hablando de una cámara hecha a mano con un sensor CMOS retroiluminado Multi-Resolución de 60 MP. Un concepto nuevo que sirve para adaptar el sensor a tus necesidades. Más adelante veremos en qué consiste y que puede aportar a los fotógrafos.

Un diseño clásico

También incorpora una novedosa forma de trabajar con copias de seguridad sin necesidad de cambiar el diseño del cuerpo que conocemos desde que se presentó la primera Leica M3 en 1954.

Solo encontramos algunas pequeñas licencias en el diseño original. Todo lo demás sigue igual: para hacer una fotografía tienes que enfocar manualmente, medir la luz eligiendo diafragma y velocidad... A lo sumo puedes trabajar con Prioridad al diafragma.

Lo más curioso es que, a lo mejor, un fotógrafo móvil no sabrá hacer fotografía alguna con la Leica M11. Así de austera es la forma de trabajar con esta máquina de precisión.

Especificaciones de la Leica M11

Esta cámara es un concepto clásico con la tecnología justa y perfecta para entrar en un mundo moderno. Cuando la sujetas con tus manos te das cuenta de que tienes algo único. Es una cámara y un objeto de culto, con todo lo bueno y lo malo que supone esto último.

Sensor de imagen Sensor CMOS retroiluminado Multi-Resolución de 60-36-18 MP. Tamaño de píxel: 3.76 μm Procesador de Imagen Maestro III Sensibilidad ISO 64-50000 ISO Sistema de enfoque Enfoque manual por telémetro Montura Leica M (Leica R con adaptador) Visor Telemétrico Pantalla LCD 2.95” (Active Matrix TFT), Gorilla Glass 5 cover glass, 2.332. 800 puntos, formato 3:2, función táctil. Formato de imagen DNG™: 9528 x 6328 (60 MP), 7416 x 4928 (38 MP), 5272 x 3498 (18 MP) Resolución máxima, formato y compresión de vídeo No disponible Almacenamiento SDHC y SDXC Conectividad WiFi Batería Batería BP-SCL7 de 13,3 Wh Dimensiones 139 x 38,5 x 80mm Peso Negro: aprox. 530 g/455 g (con/sin batería) Plata: aprox. 640 g/565 g (con/sin batería) Precio 8420 €

Diseño y construcción

La serie M es un monumento a la tradición. Ha evolucionado muy poco desde que se presentó la Leica M3. Pero la M11 ha perdido una de sus señas de identidad. Ya no podemos retirar la base inferior totalmente. Ahora solo encontramos una palanca que libera la batería y con un leve toque conseguimos extraerla. Ahhh... y encontramos un puerto USB-C para conectar la cámara.

El puerto USB al lado de la batería

Ya comentamos en el modelo anterior, la Leica M10-R que no tenía mucho sentido. Y en la M11 ha desaparecido una pieza básica para dar estabilidad y fortaleza al cuerpo cuando existían los carretes. Sigue siendo una telemétrica pero ha claudicado ante los nuevos tiempos.

Sigue presente la forma ovalada de los extremos de un cuerpo espartano y sencillo. Y encontramos dos acabados:

El acabado negro

Negro (un 20% más ligera, unos 100 g más liviana que se nota).

(un 20% más ligera, unos 100 g más liviana que se nota). Plateado cromado, desde mi punto de vista mucho más bonito.

¿Qué decir de la construcción de una Leica M? Están hechas a mano en Alemania, como indica en la pegatina inferior. Son más de 1100 piezas ensambladas con suma precisión por artesanos especializados.

Lo mejor de todo es que es una cámara que no destaca, no llama la atención, salvo por el círculo rojo. Recuerda tanto a sus antecesoras que solo la valorarán los que llevan años con una cámara colgada al cuello.

El círculo rojo

No cuesta describirla. En la parte frontal tenemos el telémetro (las dos ventanas superiores), uno de los sistemas más precisos para enfocar manualmente que se han fabricado nunca. Tan costoso que solo lo vemos, en la actualidad, en Leica.

La parte superior

En la parte superior, a la derecha, tenemos el disparador con el conmutador de encendido alrededor (tarda en encenderse). Al lado una gran rueda con los tiempos de obturación y un pequeño botón configurable que, con pulsarlo durante un tiempo, permite entrar en un menú para decidir qué hace. Y solo falta señalar la zapata del flash (donde también podemos colocar un visor electrónico) y en el extremo izquierdo, una pequeña rueda que debemos subir para modificar la sensibilidad ISO.

En la trasera encontramos el gran visor y la pantalla táctil. Tres botones a la izquierda, el pulsador de cruz a la derecha y una rueda que accionamos con el pulgar para la compensación de exposición, como siempre me ha gustado.

La parte trasera

La Leica M es el ejemplo perfecto de que no necesitamos nada más para poder hacer una foto. Siempre nos venden modelos con decenas de botones. Pero no os imagináis la liberación que supone (y la exigencia) algo tan sencillo.

Y es pesada, muy pesada en realación con su tamaño. Pero es increíble lo bien que se sujeta y lo fácil que resulta evitar las fotos trepidadas con ella. El diseño lo es todo.

Detalles

Con la mano derecha disparas el obturador híbrido (sí, tiene uno electrónico que llega hasta 1/16.000) y con la izquierda, con la ayuda del pulgar y el índice, decides el diafragma y enfocas hasta hacer coincidir las dos imágenes superpuestas que ves en el visor telemétrico.

Por defecto yo siempre trabajo con Prioridad al diafragma, así que la rueda de tiempos de obturación la coloco en posición A. Y os prometo, aunque parezca mentira, que las fotografías salen bien cuando empiezas a tener experiencia.

No es rápida, y cuenta con el factor del error humano. Y será el fetichismo, pero los disparos con esta cámara, una vez que te acostumbras, son otra historia. Solo los has hecho tú, sin ayuda de sofisticados algoritmos e inteligencias artificiales varias.

Las novedades de la Leica M11

Además del sensor multi-resolución que comentaremos en el siguiente apartado, la Leica M11 trae algunas novedades muy interesantes.

La que más me ha gustado es la memoria interna de 64 GB que permite hacer una copia de seguridad de nuestros archivos. Meter un doble lector de tarjetas supondría cambiar en exceso su diseño mítico.

Iso 64 1/1000 f9,5

Es la primera telemétrica que mide la exposición utilizando el sensor principal, en lugar de tener un medidor de luz en las hojas del obturador. Así puede hacer una medición matricial, además de la puntual a la que nos tenía acostumbrados.

Así que han decidido incorporar una memoría interna para evitar problemas. Puedes trabajar con ella sola, pasar la información posteriormente a una tarjeta. O utilizarla como copia de seguridad (creo que lo más interesante). Es lo más parecido que vas a encontrar en esta cámara a un teléfono móvil.

Iso 64 1/1500 f2

También permite hacer un zoom digital. Es cómodo porque consigues tener tres distancias focales con un solo objetivo. Sin embargo, esta función prefiero hacerla siempre en el ordenador con mi programa de confianza.

Y ha mejorado mucho la gestión de la energia de la batería. Tiene un 64% más de capacidad que el modelo anterior. Por su arquitectura, no consume tantos recursos como una cámara sin espejo convencional, así que tenemos asegurados muchos más disparos que con cualquier otra cámara (por supuesto si no abusamos del uso de la pantalla LCD. Nada que ver con las generaciones anteriores que cojeaban, y mucho, en este aspecto.

Iso 80 1/180 f3,4

Además tiene por fin un puerto USB-c. Podemos cargar la cámara, conectarla al móvil, usar un power-bank... Y conectarla a los teléfonos móviles (solo hablan de los iPhone) para conseguir la geolocalización (es curioso pero ahora sitúa a Madrid en medio del océano) y más cosas que llegarán con la actualización de la app de Leica a mediados de este año.

Y se me olvidaba. Entrar en el menú no exige pasar horas y horas configurándola. Tiene pocas y precisas opciones. Y la distribución es muy parecida a la que encontramos en la Leica SL2. Todo al alcance de la mano, sin submenús ni combinaciones extrañas. Os aseguro que es algo que se agradece mucho.

La calidad de imagen de la Leica M11

La anterior sería alcanzó los 40 MP. La Leica M11 tiene un sensor de 60 MP. En la publicidad lo llaman CMOS retroiluminado Multi-Resolución. Y tiene un comportamiento muy curioso, basado en la agrupación de píxeles (pixel binning).

Es una tecnología nueva en Leica (según han comentado en la presentación puede que se utilizara paa que ofrece tres posibilidades distintas a la hora de disparar. Podemos elegir tres resoluciones distintas, pero sin sufrir recorte alguno y sin tener que calcular la distancia focal. Siempre será la misma porque siempre aprovechamos toda la superficie del sensor, y esto es lo importante y llamativo.

Gracias al pixel binning el sensor se comporta de tres formas distintas y ofrece características propias:

L DNG (60 MP) : 70-120 MB con una Profundidad de color de 14 bit y una capacidad de buffer de 13-15 disparos en DNG y 12-13 en DNG+jpeg. 14 pasos de rango dinámico.

: 70-120 MB con una Profundidad de color de 14 bit y una capacidad de buffer de 13-15 disparos en DNG y 12-13 en DNG+jpeg. 14 pasos de rango dinámico. M DNG (38 MP) : 40 MB con una Profundidad de color de 14 bit y una capacidad de buffer de 30 disparos en DNG y 20 en DNG+jpeg. 15 pasos de rango dinámico.

: 40 MB con una Profundidad de color de 14 bit y una capacidad de buffer de 30 disparos en DNG y 20 en DNG+jpeg. 15 pasos de rango dinámico. S DNG (18 MP): 20 MB con una Profundidad de color de 14 bit y una capacidad de buffer sin limitaciones. 15 pasos de rango dinámico.

Iso 64 1/800 f4,8 (M-DNG)

Los 60 MP son los mejores para conseguir el detalle más fino y las mayores ampliaciones, además de permitir recortes sin una pérdida importante de tamaño. Si queremos unos archivos más equilibrados, con un tamaño importante y un paso más de rango dinámico, elegiremos los 38 MP. Y si lo importante es controlar el ruido, apostaremos por los 18 MP.

El secreto es que según vamos reduciendo el tamaño, los píxeles se van 'agrupando' y son capaces de recoger más información.

El secreto es que según vamos reduciendo el tamaño, los píxeles se van 'agrupando' y son capaces de recoger más información. El cambio más notable que vamos a percibir es, desde luego, el peso del archivo. El paso extra de rango dinámico lo notaremos en situaciones comprometidas. Y con el ruido ganaremos, por lo menos, un paso más de luz.

Las tres resoluciones con el paso extra de rango dinámico y más nitidez en el último ejemplo

Como siempre todo depende de nuestra pericia al medir la luz y del tratamiento posterior en los programas de edición.

Prueba ISO

Y después de ver las fotografías podemos decir que la calidad de imagen es muy alta, a la altura de los mejores sensores del mercado. A 64 ISO la imagen es perfecta y podemos trabajar sin problemas hasta 12500 ISO.

Y con un poco de corrección por software podemos aprovechar, por la belleza del ruido generado, hasta los 25000 ISO. De nuevo el último nivel de sensibilidad es meramente testimonial (pero siempre se puede trabajar). Si bajamos la resolución tenemos la posibilidad de ganar un paso más.

Iso 1000 1/160 f2,4

Y desde luego, podemos disparar en jpeg, pero de nuevo tengo que insistir en que no le veo sentido. Leica sigue apostando por el formato RAW nativo de Adobe, el DNG. Y aquí es donde esta cámara demuestra su poderío en lo que respecta a la reproducción del color y la representación perfecta de las luces y las sombras.

La reproducción del color ha mejorado gracias a la incorporación de un nuevo filtro de absorción UV/IR que permite una fidelización mayor. Me ha llamado mucho la atención cómo cambia todo con el nuevo Perfil de cámara que podemos disfrutar en Adobe Lightroom.

Y los 15 pasos de rango dinámico permiten sacar sin problemas detalle en las sombras y luces de nuestras fotografías. En la selección que veis en el artículo vereís siempre información en ambos extremos.

Como formato nativo es perfecto, porque es compatible con cualquier versión de los programas de Adobe e incluso con Capture One, con todo lo que supone. El fotógrafo Leica no suele pasar largas horas delante de la pantalla del ordenador y le suele bastar con las virtudes de Adobe Camera RAW y el revelado natural que proporciona Capture One.

La opinión de Xataka Foto

Leica es un icono del diseño, a la altura de las marcas más míticas. Y no ha cambiado nunca. Puedes utilizar todos sus objetivos sin adaptadores, la montura M sigue siendo la misma desde 1954. Es un sistema que funciona.

No cambiar el diseño, salvo en puntos muy concretos, supone perder muchas cosas que encontramos en todas las cámaras del mercado. Pantallas abatibles, enfoques automáticos al ojo, inteligencia artificial... Pero después de trabajar unos días con esta cámara no lo echas de menos, de verdad.

Iso 64 1/640 f9,5

No es una cámara para los tiempos modernos, en los que prima la velocidad y la inmediatez. Es una vuelta a pensar antes de disparar. Supone que todo lo tienes que hacer tú, eres el responsable principal. Cada uno de nosotros decidirá si le sirve este concepto o no.

Aquí se cumple a rajatabla el famoso dicho. Tienes la herramienta más precisa y tú eres el que fallas o aciertas. No puedes decir que la luz no se midió bien o que el foco no es fino por culpa de la cámara.

Iso 160 1/160 f5,6

Si te gusta Leica, tienes otros modelos que sí que tienen las últimas novedades del mercado. Pero la Leica M es un trozo de la historia de la fotografía. Y muy valorado. Seguro que si tienes una Leica antigua en casa de tus padres la podrás vender por más dinero que el que les costó.

Iso 250 1/160 f8

Que sea tan sencilla no quiere decir que sea fácil de manejar. Cuesta hacerse con el visor telemétrico, saber hacia dónde lo tienes que desplazar para enfocar un objeto cercano, elegir el diafragma adecuado y acertar con la exposición... Aquí hace falta conocer la regla del f16 y entender la luz a la perfección, como los maestros.

Es un objeto de colección, una máquina artesanal, con las lentes de sus objetivos pulidas a mano. A muchos fotógrafos les parece excesivo, y se asustan cuando oyen el precio. Ya veremos cuántas quejas por su precio oímos en los comentarios de las redes sociales. No solo pagas la cámara, pagas un proceso de principio a fin.

Iso 320 1/160 f2

Ese es el secreto de Leica: la precisión y la calidad. Si puedes, y quieres, cómprate una y no te arrepentirás. No es una cámara para todo el mundo, desde luego. Pero si quieres disfrutar de la sensación de ser el único responsable, pruébala.

Es verdad que con cualquier cámara puedes poner controles manuales y hacer lo mismo. Pero el tacto, la calidad de los objetivos y descubrir que puedes equivocarte, que conseguir o no una fotografía es solo tu responsabilidad, de verdad que no tiene precio. Y sí, estoy de acuerdo, por lo que cuesta esta cámara (8420 €) te puedes comprar tres punteras, pero hasta que no la tienes en tu mano no te das cuenta de lo que significa. A veces no hay nada más moderno que la vuelta a los clásicos.

Calidad de imagen

Sencillez de uso

Duración de la batería En contra Batería y tarjeta en la misma ubicación

Retardo al encenderse



La cámara ha sido cedida por Leica Camera Iberia, S.L.U. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.