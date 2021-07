Estas son las mejores ópticas para llevarnos con nosotros cuando vamos de viaje

La pregunta suele ser recurrente: me voy de viaje pero ¿qué objetivo me llevo? ¿meto todo "por si acaso" o elijo sólo algunos a costa de perderme alguna toma? La cuestión es peliaguda y tiene muchos posibles puntos de vista, pero vamos a intentar aclararos cuál es la mejor alternativa cuando nos proponemos decidir qué ópticas llevarnos de vacaciones.

Evidentemente con esto ya hemos descartado a todos aquellos fotógrafos que se conforman con el móvil (o quizá una pequeña compacta) para inmortalizar sus aventuras; una opción perfectamente válida y que evidentemente es de lo más ligera, como vamos a ver una condición más que recomendable para los viajes.

Sin embargo, nosotros vamos a centrarnos en quienes deciden llevarse una cámara de objetivos intercambiables; en cuyo caso lo primero a dejar claro es que no, que llevarnos todo lo que tenemos no es la mejor opción. Como decía el compañero Fernando en este artículo "hay que centrarse en lo esencial. Hoy en día tenemos mucho para elegir. En un viaje de este tipo lo mejor es dejar en casa todos los objetivos voluminosos [...] y todo aquello que suponga un gran volumen".

Por tanto, nuestra recomendación es primar la ligereza, considerando que vamos a hablar de situaciones en las que tendremos que cargar con el equipo, puede que durante muchas horas, quizá con mucho calor, o quizá frío o en condiciones no demasiado idílicas (sobre todo para nuestra espalda). Vamos a ver cómo enfrentarnos a ello:

Lo primero, tú mismo

¿Estás dispuesto a salir de viaje cargado hasta los topes con un pesado equipo fotográfico? Nosotros preferimos viajar ligero. Foto de Canon.

A la hora de considerar el objetivo u objetivos que vas a llevarte lo primero que debería hacer es mirarte a ti mismo y pensar ¿qué tipo de fotos suelo hacer? ¿cuáles son los objetivos que uso con más frecuencia? Si no lo tienes claro es una buena idea que utilices tu programa de edición fotográfica para conocerlo a través de los metadatos.

Quizá esto te sirva para darte cuenta de que, en muchas ocasiones, los fotógrafos solemos tirar mayoritariamente de un único objetivo, si hablamos de ópticas tipo zoom, o de entre una y tres si son lentes fijas. Con este dato, ya tendremos una base para dar el siguiente paso.

¿Adónde vas a viajar?

Una vez que tengas claro cuáles son los objetivos que más usas, debes considerarlo de acuerdo al lugar (o lugares) que vayas a visitar y sus posibilidades fotográficas. A partir de ello debes plantearte si vas a necesitar algo más de lo que sueles usar habitualmente, o si te sirve la óptica (u ópticas) que utilizas en la mayoría de tus fotos.

Las opciones para hacer fotos varían mucho dependiendo del tipo de viaje y el lugar al que vayamos.

Lógicamente no es lo mismo ir de vacaciones a la playa que a la montaña, de viaje de relax o a "patearse" una ciudad. Así que piensa en las posibles fotos que puedas hacer y en los objetivos que podrías necesitar. Sin embargo, como ya hemos dicho antes, te recomendamos evitar la tentación de llevarte equipo de más.

Puede que en el viaje tengas oportunidades de hacer tomas fuera de lo habitual pero ¿realmente es probable o sólo posible? Un buen ejemplo sería si tienes previsto unas vacaciones que incluyan un safari fotográfico, en cuyo caso estaría justificado llevarte un buen teleobjetivo; pero sí no es el caso y, como mucho, podrías tener alguna ocasión de fotografiar algún ave en la orilla de la playa (por ejemplo), seguramente no merece la pena cargar con un pesado objetivo por algo que será casi anecdótico.

Por tanto, en la mayoría de los casos tendrás suficiente con el (los) objetivo(s) que usas habitualmente, aunque también podrás plantearte adquirir algún objetivo nuevo y más acorde con el viaje que vas hacer que te acompañe.

¿Fijo o variable?

No, no hablamos de hipotecas sino de ópticas. Y quizá ha llegado el momento de hacerte esta otra pregunta (si es que no te la has hecho ya) ¿es mejor un objetivo zoom o algunos fijos? La cuestión ya la tratamos en este artículo pero aplicada al asunto del que ahora hablamos (siempre con la vista puesta en la ligereza), hay que decir que es sobre todo es una cuestión personal.

Partiendo de la base de las ventajas e inconvenientes de unos y otros (los fijos son más pequeños y luminosos y dan mayor calidad, los zoom son más versátiles y cómodos, aunque menos luminosos y de menor calidad óptica), elegir una u otra opción debe ser elección propia.

¿Prefieres un gran objetivo zoom o unas pequeñas ópticas fijas?

Por ejemplo en el artículo que hemos mencionado antes nuestro compañero Fernando apostaba por los fijos: "En estos viajes la clave es sacar esos objetivos fijos del fondo del armario y empezar a disfrutarlos. En serio, la vida os cambiará cuando metáis en vuestra pequeña mochila un 35 mm, o un 50 mm. O como locura, los dos más un 90 mm."

Sin embargo, es lógico que algunos sean más de apostar por los zoom, ya que la idea de estar cambiando de objetivos en cualquier parte no les seduce y les gustaría tener un tele para captar tomas lejanas. En este sentido, hay una variedad concreta de objetivo de longuitud focal variable que está muy claramente destinada al fotógrafo viajero: el zoom todoterreno. Hablamos de, por ejemplo, una óptica 18-200 mm que ofrece desde una gran angular "decente" hasta un teleobjetivo bastante potente.

Este tipo de lentes pueden ser una buena idea porque podremos ir con un único objetivo; pero, eso sí, con ciertos condicionantes. Y es que este tipo de objetivos tienen la ventaja de su gran versatilidad pero, evidentemente, es a cambio de perder calidad (y luminosidad) y de la posibilidad de sufrir aberraciones de todo tipo.

Por eso yo apostaría por una fórmula mixta que es la que yo suelo utilizar en los últimos años; así, suelo llevar un zoom de focales estándar (el objetivo que más utilizo), en concreto uno mejor que el básico (y a veces controvertido) del kit de la cámara, y añado un pequeño fijo para tomas concretas (en mi caso un 50 mm ƒ1.4) que requieran mayor luminosidad y/o calidad.

Opciones recomendadas

Ya que hemos hablado de las dos opciones que tenemos, vamos a ver modelos concretos, siempre teniendo en cuenta que, dada la gran cantidad de monturas que existen y los distintos tamaños de sensores que hay, esto solo son sugerencias. De hecho no hemos incluido referencias de monturas como las Canon RF y M, la L-Mount y la Nikon Z por ser de muy reciente aparición y no tener aún demasiadas referencias en el mercado.

Ópticas fijas

Empezamos por los objetivos de focal fija con un clásico en el mundo de la fotografía por sus evidentes ventajas: el fijo de 50 mm. Ya sea con un ángulo de visión estándar para las cámaras de formato completo o como un tele corto (entre 75 y 100 mm) para las de sensor recortado, es una opción muy recomendable para todo tipo de cámaras que suele encontrarse en dos luminosidades (ƒ1.4 y ƒ1.8) que hacen variar el precio.

Aún así, las diseñadas para cámaras réflex suelen destacar por su excelente relación calidad/precio. Por ejemplo con opciones como el Canon EF 50mm f/1.4 USM y Canon EF 50mm f/1.8 STM, y el Nikon AF-S 50mm F1.4 G y Nikon AF-S 50mm F1.8 G en todos los casos para cámaras réflex.

Canon EF 50mm f/1.4 USM - Objetivo para Canon (distancia focal fija 50mm, apertura f/1.4, diámetro: 58mm) color negro Hoy en Amazon por 382,42€

Nikon AF-S 50mm F1.8 G - Objetivo para Nikon (distancia focal fija 50mm, apertura f/1.8) color negro - Versión Europea Hoy en Amazon por 227,15€

Y para sin espejo, con montura Sony E, tenemos opciones como el Sony FE 50 mm F1.8 (que es un habitual de nuestro Cazando Gangas) o el Sigma F1.4 DC DN Contemporary, el segundo sólo para modelos APS-C. Para el sistema Fujifilm X tendríamos el Fujinon XF50 mm F2 R WR y para las cámaras Micro Cuatro Tercios el M.Zuiko 45 mm F1.8 o el Lumix 42.5mm F1.7 ASPH OIS.

Sony SEL50F18F.SYX Objetivo Fijo (FE 50 mm, F1.8), Negro, solo Objetivo Hoy en Amazon por 169,00€

Otra opción es hacernos con un objetivo fijo más angular, ya sea de 24 o de 35 mm, una focal más amplia que la anterior (que de nuevo suele presentarse en distintas luminosidades) y más adecuada para fotografía documental o de calle. Entre otras opciones tenemos por ejemplo el Canon EF 35mm f/2 IS USM y el AF-S DX Nikkor 35 mm f/1.8 G, ambos para réflex.

Canon EF 35mm f/2 IS USM - Objetivo para canon (Distancia Focal Fija 35mm, Apertura f/2-22, estabilizador, diámetro: 67mm) Negro Hoy en Amazon por 520,99€

Nikon AF-S DX Nikkor 35 mm f/1.8 G - Objetivo para montura F, distancia focal fija 52.5 mm, apertura f/1.8G, negro - Versión Europea Hoy en Amazon por 180,99€

En cuanto a opciones para mirrorless, para Sony E tendríamos un Sony FE 35mm f/1.8 o un Sigma 30mm f/1.4 DC DN Contemporary. Para Fujifilm X tenemos dos focales complementarias con el Fujinon XF 23 mm F2 R WR y el XF 35MM f2 R WR. En cuanto a la montura Micro 4/3, podemos recomendar el Olympus M.Zuiko Digital 25 mm F1.8 y el Panasonic Lumix G 25mm F1.7 ASPH.

Fujifilm Fujinon - Lente para objetivo, XF 23 mm F2 R WR, negro Hoy en Amazon por 424,92€

Objetivos zoom

Pasamos a hablar de objetivos de distancia focal variable para quien prefiera la versatilidad que aportan estas ópticas. Y empezamos con zooms de recorrido estándar que, dependiendo de si la cámara es de sensor full frame o recortado, lo podemos encontrar en variantes de 12-42 mm, 17-50 mm, 24-70 mm (y similar) y con distintas luminosidades.

Por ejemplo, para réflex Canon tenemos opciones como el EF-S 17-55 mm f/2.8 IS USM, el Sigma 17-70mm F2.8-4 DC Macro OS HSM Contemporary o el Tamron AF 17-50 mm F/2.8 XR Di II VC LD ASL IF, los tres para cámaras con sensor APS-C.

Sigma 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM Contemporary, Montura Canon Hoy en Amazon por 409,00€

Tamron AF 17-50 mm F/2.8 XR Di II VC, LD, ASL (IF) 8 - Objetivo para Canon (Distancia Focal 17-50mm, Apertura f/2.8, estabilizador óptico, Macro, diámetro: 72mm) Negro Hoy en Amazon por 245,50€

En cuanto a las DSLR Nikon de formato DX tenemos opciones como el Nikkor AF-S DX 16-80 mm f2.8-4 VR ED y los equivalentes a los Sigma y Tamron de arriba pero en montura Nikon F: el Sigma 17-70mm F2.8-4 DC Macro OS HSM Contemporary y el Tamron AF 17-50 mm F/2.8 XR Di II VC, LD, ASL IF.

Sigma 884955 - Objetivo para Nikon (distancia focal 17-70mm, apertura f/2.8-4, estabilizador) color negro Hoy en Amazon por 406,36€

Tamron AF 17-50 mm F/2.8 XR Di II VC, LD, ASL (IF) - Objetivo para Nikon (Distancia Focal 17-50mm, Apertura f/2.8, estabilizador óptico, Macro, diámetro: 72mm) Negro Hoy en Amazon por 479,00€

Para cámaras Sony E con sensor APS-C full frame tenemos por ejemplo el Sony Vario-Tessar T* E 16-70 mm F4 ZA OSS; y para full frame el Sony Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS o el Tamron 28-75mm F/2.8 Di III RXD.

Tamron A036SF - Objetivo 28-75mm F/2.8 Di III RXD para cámara Sony E ,full frame, color negro Hoy en Amazon por 699,99€

Para Fujifilm X estaría el Fujinon XF16-80mm F4 R OIS WR y, por último, para Micro 4/3 tendríamos opciones como el Olympus M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 Pro o el Panasonic Lumix G X Vario 12-35mm F2.8 II ASPH OIS.

Y si prefieres un objetivo zoom todoterreno, tienes también bastantes opciones. Por ejemplo el clásico Tamron AF 18-200 mm F/3.5-6.3 XR Di II VC en versión Canon o Nikon. Y ya si quieres "tirar por todo lo alto" en cuanto a alcance, está también el Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD para Canon o para Nikon, el todoterreno más potente de esta marca especializada en el tema.

Tamron AF 18-200 mm F/3.5-6.3 XR Di II VC - Objetivo para cámara Canon (distancia focal 18-200mm, apertura f/3.5-6.3, estabilizador óptico, diámetro filtro: 62mm), color negro Hoy en Amazon por 202,74€

Tamron AF 18-200 mm F/3.5-6.3 XR Di II VC - Objetivo para cámara Nikon, Distancia Focal 18-200mm, Apertura f/3.5-6.3, Estabilizador Óptico, Diámetro Filtro 62mm, color Negro Hoy en Amazon por 202,74€

Claro que si prefieres la opción de la casa (que en principio debería ser de mayor calidad) tienes el Canon EF 18-200mm f/3.5-5.6 IS y el Nikkor AF-S DX 18-200mm F3.5-5.6 G ED VR II.

Si tienes una Sony tu mirada podría irse al Sony 18-135 mm F3.5-5.6 OSS si es de formato recortado, o al Sony FE 24-240 mm f/3.5-6.3 OSS y el Tamron 28-200 mm F/2.8-5.6 Di III RXD si es de formato completo.

Tamron T83004 - Objetivo para Sony E-Mount (28-200 mm, F/2.8-5.6 Di III RXD) Hoy en Amazon por 723,23€

Un objetivo todoterreno cubrirá la mayoría de situaciones que puedas encontrarte en un viaje, pero a cambio perderás en calidad y luminosidad.

Si tu cámara es una Fujifilm X, ahora mismo no puedes comprar un objetivo de este tipo (tendrías que recurrir a complementar el habitual 18-55 mm con, por ejemplo, el Fujinon XF 55 - 200 mm f/3.5 - 4.8 LM OIS), aunque te interesará saber que hace nada se anunció el Tamron 18-300 mm f/3.5-6.3 Di III-A2 VC VXD aún en desarrollo eso sí.

Por último, para los usuarios del sistema Micro Four Thirds tendríamos el Olympus M.Zuiko Digital ED 12-200 mm F3.5-6.3 o el Panasonic Lumix G Vario 14-140mm F3.5-5.6 II Asph. Power OIS.

Olympus Objetivo M.Zuiko Digital ED 12-200 mm F3.5-6.3, Zoom estándar, Adecuado para Todas Las cámaras MFT (Modelos Olympus OM-D & Pen, Serie G de Panasonic), Negro Hoy en Amazon por 764,92€

Y con esto hemos acabado nuestro repaso por la cuestión de cómo elegir una óptica para llevar de viaje. Pero, como siempre, apelamos a vuestra sabiduría tanto para conocer vuestra opinión al respecto como para que nos contéis otras posibles opciones para utilizar. Gracias de antemano.