Apple iPhone 13, análisis fotográfico: el iPhone que cambió mi manera de entender la fotografía

El iPhone 13 es ahora mismo el paradigma de la fotografía móvil. En Xataka Foto hemos decidido analizar una de las cámaras más importantes del año, con más proyección que muchas otras que se han presentado a lo largo del año. Vamos a ver, desde punto estrictamente fotográfico, todo lo que da de sí el iPhone de prestaciones más básicas en fotografía de la nueva gama.

La fotografía es móvil o no será. Todos los esfuerzos se están volcando a este terreno gracias a los avances asombrosos de la fotografía computacional. Ya no dependemos solo de la luz, sino de su interpretación digital.

La fotografía ya depende del móvil que tengas en las manos. Tú sigues siendo importante, pero el tamaño del sensor o la calidad del objetivo ya no son tan fundamentales. La fotografía computacional deja gran parte del resultado al procesado digital.

El módulo de cámaras

Así solo tienes que centrarte en hacer un buen encuadre, que es la esencia de la imagen. Es una cámara lista para disparar sin mayores complicaciones técnicas.

Iso 32 1/3000 f1.6

El iPhone 13 es el primer móvil que he podido analizar en profundidad en Xataka Foto. El que vamos a ver en este artículo es quizás, junto con el Mini, el menos dotado para la fotografía profesional: no tiene formato Apple ProRAW y solo tiene dos cámaras.

Listo para disparar

He trabajado con él durante varios días para encontrar los pros y los contras de otra forma de hacer fotografía. A muchos nos está costando cambiar el chip. Pero no queda más remedio que darse cuenta de la evidencia. ¿O no?

Características fotográficas principales del iPhone 13

PANTALLA Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas Resolución FullHD+ (2.532 x 1.170 píxeles) 460 ppp True-Tone HDR 800 nits PROCESADOR Apple A15 Bionic GPU cuatro núcleos Neural Engine CÁMARA TRASERA 12 MP f/1.6, OIS Gran angular: 12 MP f/2.4, 120º FOV Vídeo: 4K Dolby Vision CÁMARA FRONTAL 12 MP f/2.2 ALMACENAMIENTO INTERNO 128/256/512 GB BATERÍA 3.227 mAh Carga rápida 20W Carga inalámbrica 7,5W Carga MagSafe 15W DIMENSIONES Y PESO 146,7 x 71,5 x 7,6 mm 173 gramos PRECIO Desde 909 euros

Las cámaras sobresalen

Las características son muy distintas a las de las versiones superiores en lo que respecta al apartado fotográfico:

La pantalla es menos luminosa. Este móvil tiene 800 nits frente a los 1000 de la versión Pro. Para profundizar más sobre esto, qué son los nits y cómo impactan en la calidad de los móviles.

. Los objetivos son menos luminosos.

Queda claro que las prestaciones fotografícas que faltan consiguen abaratar el precio de este modelo. Y no es precisamente económico. Pero si quieres entrar en este mundo móvil es una excelente opción para hacerlo.

ISO 25 1/850 seg f2,4

Conserva los 12 MP en los tres sensores, como en los modelos anteriores. Un equilibrio perfecto entre calidad y necesidades de los fotógrafos móviles. Con semejante cantidad de píxeles podemos imprimir un 30x40 cm sin interpolación, y desde luego es más que suficiente para ver, con calidad museo, nuestros disparos en pantalla.

Para que os hagáis una idea, una imagen 4K son 8,8 MP. Y si nos vamos a una resolución superior, el 8K, estamos hablando de 33 MP, la siguiente barrera que querrán superar en un modelo futuro.

Diseño, pantalla y ergonomía

Una de las grandes carencias de la fotografía móvil es el diseño. Es un dispositivo que sirve para hacer llamadas e interactuar con la pantalla táctil, bien sea viendo contenido, jugando, escribiendo un WhatsApp o un mail. No es solo una cámara de fotografía. Y por lo tanto se tiene que olvidar de empuñaduras y ergonomías varias.

Hace tiempo encontrábamos móviles curvos, más ergonómicos. Pero no se han vuelto a ver. Este iPhone tiene el borde liso más grueso que he tenido entre las manos. Y creo que es uno de los mejores diseños posibles para que un smartphone se puede sujetar correctamente.

Un borde plano que te permite sujetarlo con seguridad

Te trasmite mucha más seguridad que los diseños más estrechos de otras marcas. A la hora de disparar nunca me he encontrado más cómodo con un móvil.

La pantalla lo es todo en un móvil

La pantalla es fundamental para el quehacer fotográfico. No tenemos ningún tipo de visor para llevarnos la cámara al ojo (perdemos un punto fundamental de apoyo y estabilidad). ¿Qué podemos decir de las pantallas de lo móviles que no se haya dicho ya?

Todo lo que podemos hacer con las aplicaciones de fotografía pasa por ellas. Es una pantalla Super Retina XDR OLED con resolución FullHD+ con 60 Hz de tasa de refresco. La sensibilidad táctil es perfecta. No hay retardo y siempre se activa el lugar que tocas... En este sentido es una bendición el tamaño de la pantalla de 6,1". Y para enfocar con precisión es perfecto.

Detalle de la pantalla

La posición del módulo de las cámaras

Los objetivos están asociados a un sensor. Y están colocados en un extremo del cuerpo... No soy ingeniero de diseño, pero si queremos evitar los dedos en el encuadre yo pondría los objetivos en el centro.

Así evitaríamos esos consejos de TikTok que recomiendan siempre dar la vuelta a la cámara y demás historias que no llevan a ningún sitio.

El módulo de cámaras

En el iPhone 13 solo tenemos dos, más la frontal para aquellos que quieran hacerse selfies... Y nos encontramos con otro de los problemas de diseño: Hay que llevar siempre un paño para evitar que se manche el cristal frontal protector de zafiro y se llene de grasa. Lo único que conseguimos es ese efecto flou sin querer que tantos problemas puede llegar a dar.

Iso 40 1/25000 f1,6

Igual por este motivo no están en el centro. Si estuvieran más dentro del cuerpo o pudiéramos poner un parasol, otro gallo cantaría. Pero dejaría de ser un móvil... Y siempre estará lleno de manchas...

El iPhone 13 como cámara fotográfica

Por la publicidad cualquiera lo diría, pero el iPhone 13 es un teléfono, no una cámara. Si os fijáis en los anuncios, parece que ya no importa el sistema operativo sino lo guapo que quedas en los selfies, la calidad impresionante de las cámaras y lo bueno que es para hacer vídeo al estilo de las grandes producciones.

La cámara de los iPhone tiene fama de ser una de las mejores del mercado. Ahí está, en lo alto de las listas y uno de los modelos más vendidos, en cualquiera de sus variantes.

Iso 50 1/110 f2,4

Pero no es una cámara tal como estamos acostumbrados. Y los que las utilizan están más acostumbrados a ver los resultados en la pantalla que en papel. Aunque tengo que decir que algunas de las copias que he visto impresas me han llamado poderosamente la atención.

La calidad final depende de nuestras exigencias y nuestras necesidades. Si soy sincero, el resultado no me ha parecido mejor que el de las cámaras compactas que cuestan la mitad de precio. Pero hay que situarse en contexto. Y vosotros decidiréis después de ver las pruebas.

Las especificaciones de las cámaras del iPhone 13

Este modelo cuenta con dos cámaras en la parte trasera y una en la parte frontal. Dos para hacer fotografías y una dedicada al mundo selfie:

Principal: 12 MP (píxeles de 1,7 micras) y un objetivo 26 mm f1.6. Estabilización por desplazamiento. Secundaria: 12 MP con un objetivo de 14 mm f2.4. Frontal: 12 MP con un objetivo de 30 mm f2.2.

Las tres llevan objetivos angulares. La cámara principal lleva un objetivo de siete elementos. La secundaria tiene un objetivo ultraangular de cinco elementos.

La cámara frontal es idéntica en todas las versiones de iPhone 13, la que llaman TrueDepth (por la tecnología de captura de información 3D). De nuevo cuenta con un sensor de 12 MP y una luminosidad f2,2. Lo mejor de todo es que podemos disfrutar de todas las características que tienen las otras dos cámaras... Si te gusta el mundo selfie nunca saldrás mejor.

Por suerte o por desgracia, contamos con la posibilidad de hacer zoom de forma digital en todas las cámaras, lo que provoca una importante pérdida de calidad que cada uno deberá valorar si utilizarlo o no.

Lo más importante de la fotografía móvil es que las normas, en principio, no son las mismas que en la fotografía clásica

Las normas de la fotografía móvil no son las mismas que las de la fotografía clásica. Lo que creíamos que era inamovible, como que todo depende de la luz, el objetivo y el sensor, ya no es cierto.

La fotografía computacional está cambiando todo. Las carencias físicas se superan con la ayuda de la informática. Las reglas del juego han cambiado. ¿Qué queremos decir con esto? Que ya no podemos fiarnos ciegamente del formato RAW, el refugio que teníamos todos los fotógrafos que valoramos la técnica.

Iso 32 1/5600 f1,6

La esencia de la fotografía móvil es el formato comprimido, ya sea JPEG o el cada más popular HEIF. A partir de la información de estos archivos, el iPhone trata de optimizar, con más o menos fortuna, la calidad de imagen para devolver una fotografía de la calidad más alta posible.

Así es posible ofrecer esos desenfoques en los retratos, mejorar la luz de las tomas de interiores y eliminar cualquier atisbo de ruido en cualquier fotografía. Algo totalmente necesario incluso con ISO 250, como veremos más adelante.

Todo cambia según la aplicación que utilicemos para hacer nuestras fotos. En el caso del iPhone 13, si quieres disfrutar del RAW, no tendrás más remedio que acudir a una app ajena a la oficial de Apple.

En Xataka Foto apostamos por Adobe Lightroom por tres motivos:

La calidad que ofrece.

Es gratuita.

Si tienes la licencia la transferencia de imágenes es perfecta.

Hay muchas más en el mercado que iremos probando, como Halide o ProCamera.

Cámara

Es la aplicación por defecto y de la que no te puedes librar. Es la app principal. No podemos eliminarla, no podemos sustituirla por otra. Siempre estará ahí.

El problema es que no permite, con este modelo, disparar en Apple ProRAW, ni siquiera en DNG. Es el límite que tienes después de pagar 900 € como mínimo por él. No es el móvil pensado para los fotógrafos que necesitan la calidad más alta gracias al formato Apple Pro RAW.

Ajustes de la app Cámara

La configuración no la puedes hacer en la misma app, sino que te tienes que ir al menú de Ajustes del teléfono para decidir los ajustes. Y estos destacan por su escasez.

Solo puedes elegir el formato de imagen y vídeo:

Alta eficiencia: HEIF/HEVC

El más compatible: JPEG/H.264

En el apartado fotográfico, poco más, aparte de utilizar el botón de subir volumen para ráfaga, tres opciones de composición que se limitan a superponer una cuadrícula y ver el área fuera del marco como si fuera una telemétrica; y por supuesto los nuevos Estilos fotográficos.

Señalaremos también que te deja priorizar la velocidad sobre la calidad y la famosa Corrección de lente para mejorar el objetivo (¿por qué se traduce siempre el anglicismo lens como lente y no como objetivo?).

Ya no puedes hacer más ajustes. Está dentro de la idea paternalista de Apple de no dejar preocuparnos por aquellas cosas que ellos no consideran importantes.

Una vez dentro de la app Cámara tenemos el botón de disparo en el centro de la parte inferior de la pantalla. Un gran botón virtual blanco que podemos sustituir por los botones de volumen... cuestión de gustos.

A ambos lados encontramos la última fotografía que hemos hecho y el icono para cambiar a la cámara frontal.

En la parte superior encontramos, a la izquierda, el icono del flash y a la derecha, la posibilidad de activar o no el Live, que permite grabar lo que pasa 1,5 segundos antes y después de hacer la foto.

En el centro tenemos el visor, donde podemos encuadrar y enfocar con solo tocar la pantalla, aparte de decidir la cámara que queremos usar, con la posibilidad de hacer zoom digital (prohibido usarlo si queremos calidad).

Ya para finalizar, en la parte inferior del encuadre, encontramos todos los modos de trabajo:

Time lapse : para acelerar el tiempo.

: para acelerar el tiempo. Cámara lenta : exactamente lo contrario.

: exactamente lo contrario. Cinematográfico : una de las novedades más importantes del nuevo modelo. Permite enfocar y desenfocar con un aspecto fílmico.

: una de las novedades más importantes del nuevo modelo. Permite enfocar y desenfocar con un aspecto fílmico. Vídeo : llega a 4K 60fps

: llega a 4K 60fps Foto : como una cámara sin espejo en modo Automático o Programa .

: como una cámara sin espejo en modo o . Retrato : genera distintos efectos modificando la luz ambiente.

: genera distintos efectos modificando la luz ambiente. Panorámica: para crear imágenes en formato panorámico.

La interfaz de Cámara

El uso es tremendamente sencillo y limitado. Si solo buscas efectos curiosos para las redes sociales o seguir las modas no necesitas nada más. En las manos de un buen fotógrafo se pueden hacer maravillas, pero la información final que recibes es de baja calidad si buscas algo más que un recuerdo.

Iso 400 1/50 f1,6

El problema como siempre, es cuando comparas el resultado final con cualquier cámara sin espejo o compacta. Depende del objetivo final. Para los recuerdos, para la portada de un periódico, para una ampliación de un folio, el resultado es muy bueno... Pero si buscas el detalle no es la cámara perfecta... Ya comentaré esto en las conclusiones finales.

Adobe Lightroom

Este modelo de iPhone tiene que acudir a otras aplicaciones para poder acceder al formato RAW, en este caso un DNG (el formato RAW de Adobe). Todas las cámaras disparan en este formato, pero no todas permiten acceder a él.

En el caso del iPhone 13 no nos queda más remedio que acudir a estas app para poder disfrutar de las ventajas (o no) del archivo crudo. Hemos elegido Adobe Lightroom por los motivos que hemos escrito más arriba.

Además estamos en un entorno conocido para la mayoría de los fotógrafos clásicos. Y tiene la enorme ventaja de que la exportación al ordenador es rápida si nos sentimos más seguros con el revelado en una pantalla grande. Cuestión de gustos y necesidades.

La cámara de Adobe Lightroom permite acceder al formato DNG (nada de Apple ProRAW) de forma directa. Ahí lo tienes al alcance de la mano. El gran problema es que no puedes disfrutar de todas las ventajas de la fotografía computacional. Todo se pierde por un formato que algunos no dudan en calificar de obsoletos en los tiempos que corren.

La interfaz de Adobe Lightroom en iOS

Solo tienes que descargar la aplicación en la App Store y vincularla con tu cuenta Adobe. En la parte inferior encuentras el icono de la cámara y entras en la aplicación con muchas más opciones y la posibilidad de elegie el formato en la parte superior.

Otro paso que recomendamos es elegir la opción Profesional para sentir que tienes el control y que te puedes equivocar. Ya no vas de la mano de mamá y papá Apple.

Desde este momento encuentras en la parte inferior:

Compensación de exposición

Velocidad de obturación

Sensibilidad

Equilibrio de blancos

Enfoque

Ajustes preestablecidos

Además encontramos la opción de cambiar de cámara y el bloqueo de exposición para conseguir determinados efectos.

Le faltan algunas cosas porque fotografíar con el móvil es distinto. No podemos olvidar que el famoso triángulo de exposición aquí no existe porque no tenemos diafragmas. Y esto lo cambia todo. Al menos puedes controlar muchas más cosas que en la aplicación original.

Y es imposible convertir a esta app en la principal, para que cuando abres el móvil y quieras hacer una fotografía sea la primera opción que salga... Y esta limitación es importante, porque pierdes muchas fotos.

La calidad fotográfica

Es la primera vez que analizamos la cámara de un teléfono móvil en profundidad. Y quiero adelantar que los resultados me han llamado la atención. Estamos cerca de alcanzar la calidad de una cámara con sensor APS-C e iguala a muchas compactas de gama alta.

A muchos fotógrafos les servirá la calidad que ofrece este móvil. Dependerá del grado de exigencia y de las necesidades creativas. Pero solo hace falta pasarse por las exposiciones de los últimos años para ver imágenes hechas con un móvil con una calidad muy alta.

Si quieres ver las fotografías solo en pantalla es una de las mejores opciones que podemos encontrar en el mercado. Pero si buscas algo más debes saber cuáles son los límites.

Iso 80 1/30 f2,4

Es muy distinto trabajar con la app original que con Adobe Lightroom o cualquier otra que permita disparar en RAW. El fotógrafo tiene que decidir qué es lo que necesita y la calidad que quiere.

Y vamos a empezar a ver las pruebas. Si disparamos con la app Cámara no podemos elegir la sensibilidad. Estamos atrapados en los automatismos. Y la aplicación elige automáticamente lo que considera mejor. Estamos atados de pies y manos. Eso sí, la fotografía, aparentemente es perfecta.

ISO iPhone 13 con la app Cámara

Sin embargo, si apostamos por Adobe Lightroom tenemos acceso a los controles manuales y podemos ver cómo responden los sensores según la sensibilidad:

ISO iPhone 13 app Adobe Lightroom

El cambio es radical. La imagen JPEG de la app Cámara está muy limpia, sin ruido y parece que el formato RAW no tiene que hacer nada. El ruido hace acto de presencia desde ISO 800 y es ingobernable ya a 3200 ISO. ¿Pero qué pasaría si comparamos ambos formatos?

Las comparaciones son odiosas

La fotografía en JPEG tiene un ISO 250. ¿Y si juntamos las dos fotografías y vemos qué es lo que hace tan especial a la fotografía computacional donde todo sale aparentemente perfecto?

Aquí es donde está el problema para unos y el truco para otros. La app Cámara procesa de forma exagerada el archivo para eliminar cualquier atisbo de ruido. Y lo que provoca es una pérdida, asumible para unos e inaceptable para otros, de detalle.

Raw contra jpeg. Detalle y ruido contra pérdida de ruido y detalle

Cuando ampliamos al 100% y comparamos el resultado nos damos cuenta del procesado exagerado de las fotografías para conseguir ese aspecto inmaculado en las pantallas. Pero que no resiste un pulso con una fotografía en DNG.

Por este motivo recomiendo personalmente, si te gusta la fotografía y no sabes si dar el salto a los móviles, olvidarte del formato JPEG en el iPhone 13 y apostar por el DNG.

El DNG es mejor pero...

Nunca conviene ser radical en tus ideas. Y menos en el mundo de la fotografia tal como está evolucionando. Yo seguiré disparando en DNG, sin lugar a dudas. Pero he asumido que pierdo muchas cosas que el móvil hacer por mi cuando aprovecho todas las virtudes de la fotografía computacional...

Y otras no tienen mucho sentido. Por ejemplo, si nos fijamos en la función de retrato, el resultado deja mucho que desear. A lo mejor hay que elegir bien la situación para que la fotografía destaque, pero sinceramente algunos resultados parecen de principiantes.

Los modos de retrato

Sin embargo el modo nocturno de la app Cámara consigue resultados convincentes si los vemos en la pantalla del móvil. Otra cosa es ver el resultado al 100% en el ordenador. El ruido desaparece por arte de magia, pero de nuevo a costa del detalle fino.

A simple vista el JPEG (a la izquierda) tiene más calidad que el RAW (a la derecha)

Es algo que no aprecias cuando contemplas la fotografía en el smartphone pero que se hace evidente si quieres trabajar en el ordenador. Todo depende, como hemos dicho desde el principio de tus necesidades.

JPEG contra DNG al 100%

Una de las cosas que conviene señalar es la novedad de los Estilos fotográficos. Son ajustes personalizados para que las fotografías tengan un aspecto predeterminado. En el modo deslizamos el dedo de abajo arriba y accedemos a los cuatro estilos que podemos utilizar por ahora.

Los cinco estilos fotográficos que podemos elegir ahora

Permiten sacar fotos más frías o más cálidas, con más o menos contraste para saltarse esos pasos en el momento de la edición. El problema, como siempre, es que actúan únicamente en la aplicación Cámara.

Si no vas a salir del entorno móvil, te da absolutamente lo mismo trabajar en JPEG. Los resultados convencen en una pantalla de 6" y no necesitas mucho más. El problema viene cuando quieres conseguir la máxima calidad posible.

El comportamiento de las cámaras

Un 50% de las fotografías las he realizado con trípode para ver el alcance real de la calidad de las cámaras (me refiero siempre al conjunto sensor-objetivo). Si soy sincero, no he llegado a notar las diferencias a la hora de usarlo. El motivo es que la cámara siempre elige por defecto la velocidad de obturación más alta. Y que en la cámara principal la estabilización funciona perfectamente.

ISO 1250 1/17 f1,6

Lo más llamativo son las focales elegidas en ambas cámaras. Son objetivos angulares. La segunda abarca 120º y se la puede considerar como ultra gran angular. Por un lado es una ventaja pero desde luego no es la mejor opción para el mundo de los retratos, de los primeros planos.

ISO 25 1/120 f2,4

Son perfectas para paisaje, fotografía de viaje y de grupos... Pero si queremos hacer un buen retrato, sin deformar al sujeto, tendremos que alejarnos para sacar una buena fotografía de cuerpo completo.

Si nos remitimos a la equivalencia en 35 mm, la referencia que todos entendemos veremos, no es buena idea acercarse mucho a nuestro modelo, si no queremos sufrir los pormenores de la óptica, donde los objetos más cercanos se representan más grandes que los lejanos:

La cámara principal: 26mm La cámara secundaria: 14mm La cámara frontal: 30mm

¿Todas las cámaras son iguales?

Pero lo que más llama la atención es la respuesta de cada una de las cámaras en las mismas situaciones. La diferencia de casi un punto de luminosidad provoca que la calidad difiera bastante. Y me temo también que el tamaño del sensor puede marcar la diferencia tan notable.

Dos fotografías al 100% (Ultra angular contra angular)

Lo más llamativo es que el archivo ultra gran angular tiene un ISO 200 frente al ISO 250 de la imagen angular. Y no es una casualidad. La diferencia de calidad se da en todas las fotografías que he estado haciendo durante la prueba. De día y de noche. En interior y exterior...

Ultra gran angular contra angular

Además se hace muy palpable la estabilización del objetivo en la cámara principal. En esta fotografía de la techumbre de una capilla se aprecia lo bien que funciona cuando la luz es escasa y el sistema se ve obligado a bajar la velocidad de obturación.

La cámara principal: 26mm f1,6

Contamos en esta ocasión con un objetivo angular perfecto para la fotografía callejera, para el día a día del fotógrafo móvil. Sería ideal contar con un 35 mm, pero el 26 mm permite abrir más el encuadre y captar más cosas.

ISO 32 1/380 f1,6

Esto puede convertirse en un problema para muchos fotógrafos a la hora de componer. Siempre podemos recurrir al recorte en la edición, pero con mucho cuidado debido al número de píxeles.

ISO 160 1/50 f1,6

El comportamiento ante las aberraciones cromáticas o la caída de luminosidad o de nitidez en las esquinas es bastante bueno, similar al de las demás cámaras del smartphone. Se nota que es la más equilibrada de las tres.

ISO 32 1/4700 f1,6

Es la mejor cámara de las tres que tiene el iPhone 13, la que más calidad ofrece sin lugar a dudas. El detalle que alcanza destaca por encima de las demás y si disparamos en DNG obtiene el ruido más contenido de las tres.

La cámara secundaria: 14 mm f2,4

Es una sorpresa encontrar un objetivo semejante para los fotógrafos que hemos trabajado poco con los teléfonos móviles. Los objetivos similares para cámaras sin espejo son especialmente caros y muy utilizados por los especialistas en el mundo del paisaje.

ISO 40 1/120 f2,4

Las fotografías con este tipo de objetivo exigen una colocación perfecta de la cámara para evitar las distorsiones al máximo. Además tiende a exagerar sobremanera la diferencia entre los planos si no tenemos cuidado con las distancias respecto a los objetos.

ISO 25 1/1000 f2,4

La calidad de imagen es notablemente inferior a la cámara principal. Las correcciones de lente son mucho más agresivas y provocan esa bajada de calidad. Para trabajos más exigentes desde luego no la recomendaría...

Es imposible hacer el famoso efecto estrella con calidad por ese diafragma tan abierto. Pero lo que sorprende es el rango dinámico que consigue en una escena a contraluz como la de la iglesia. Además el flare está muy contenido a pesar de carecer de parasol.

ISO 200 1/25 f2,4

Me sorprende gratamente la ausencia de aberración cromática en una zona tan contrastada como las ventanas de la capilla. A pesar de ampliar al 100% no se ve ningún halo púrpura o verdoso en los bordes.

Detalle al 100%

No puedo negar que el aspecto que ofrece es muy llamativo y puede convertir a nuestras fotografías en serias candidatas (si somos buenos fotógrafos) a triunfar en las redes sociales. En la pantalla de los móviles apenas se notan los problemas ópticos.

La cámara frontal: 30 mm f2,2

Es la cámara para los selfies y las videoconferencias, con la que nos damos a conocer al mundo. Personalmente me gusta mucho más esta distancia focal, mucho más cercana a la ideal para reportaje. Entre otras cosas porque si te acercas no distoriona tanto.

ISO 320 1/60 f2,2

Tiene las mismas opciones que las otras dos cámaras pero añade la tecnología TrueDepth que 'captura datos faciales precisos proyectando y analizando miles de puntos invisibles para crear un mapa de profundidad de la cara; además, captura una imagen infrarroja de esta.'

Detalle (lo siento)

Nosotros somos fotógrafos y podemos perdernos con estas tecnologías. Lo que importa es que es sumamente precisa por esa imagen infrarroja que es capaz de detectar... Es una pena que esta cámara no este junto a las otras.

El mundo del vídeo en el iPhone 13

Siguiendo la senda de la fotografía, el iPhone 13 no tiene todas las opciones que ofrecen sus hermanos mayores. Se olvidan del formato ProRes 4K 30 fps. Pero conserva todo lo demás, como la estabilización con la cámara principal o la posibilidad de grabar en 4K en el formato H.264.

La calidad llama la atención, desde el 4k 60 fps a la enorme curiosidad de hacer una cámara lenta en Full HD a 240 fps...

El formato elegido, con la calidad más alta, ocupa 440 MB/min. Así que casi podemos hacer un corto con un iPhone de 512 GB. Y el resultado es increíble, desde nuestro punto de vista mucho mejor que el que se puede conseguir con la fotografía.

Por supuesto hemos probado el Modo cinematográfico. El resultado es muy llamativo, aunque no tanto como en la publicidad. La nitidez es muy alta en el objetivo elegido y desenfoca el fondo como se hace algunas veces en el cine.

En alguna ocasión he tenido algún que otro problema. El sistema identifica todos los elementos que se mueven en la imagen. Y tú solo tienes que ir picando en uno u otro para conseguir el foco...

Si tenemos poca luz o muchos elementos en ocasiones puedes perder el foco e inutilizar el vídeo. Y si queremos resultados válidos, tenemos que tener planificada la toma para conseguir un efecto natural y 'cinematográfico'... Desde luego los resultados están muy lejos de la calidad que se observa en los anuncios que presentaban la novedad.

iPhone 13, la opinión de Xataka Foto

Tengo que confesar que la cámara del iPhone 13 me ha sorprendido. Llevo haciendo fotografías desde pequeño, y entonces las cámaras llevaban una cosa llamada carrete. He visto muchas cosas en este mundo y me cuesta ver que hemos llegado a este punto.

Con la fotografía móvil todo ha cambiado de verdad. Es una verdadera revolución a la altura de la aparición de la Kodak Brownie o la presentación de la Leica en los años 20. Y lo más llamativo es que cambia la forma de fotografiar.

Iso 32 1/2200 f1,6

Todo es más sencillo, más rápido. Y si me lo permitís más banal. Disparar y listo, pero esta vez de verdad. Es la simplificación al máximo. Y todavía no sé si es bueno o malo. Cambia mi forma de entender la fotografía.

Iso 64 1/25 f2,4

La calidad fotográfica todavía está lejos de las cámaras con sensores mayores. Y viendo los resultados, desde una perspectiva puramente fotográfica, no se puede discutir. Pero es verdad que todo es más ágil, más inmediato. Tal como exige la sociedad actual. Lo quiero ahora, ya.

Y es bueno para la espontaneidad, para recordar los buenos momentos antes de que se extingan. Pero esta precipitación es mala para la fotografía. Muchos serán capaces de aprovecharlo al 100% y llevar a la imagen al siguiente nivel. Sin embargo muchos se quedarán por el camino.

Iso 25 1/850 f2,4

El iPhone 13 es el mejor móvil que he probado. Y me costará, seguro, volver a mi modelo anterior, un sencillo Xiaomi. Es verdad que no tiene todas las prestaciones fotográficas de sus hermanos mayores.

7.6 Diseño: 8,0 Características fotográficas 7,0 Características vídeo 8,0 App nativa 7,0 Autonomía 8,0 A favor Diseño

Autonomía de la batería

Facilidad de uso En contra Falta formato Apple ProRAW

No tiene un control manual en la app nativa

Configuración de la cámara

Cambia la manera de trabajar como ninguna otra cámara. Parece una tontería, pero tiendes a hacer más fotos en vertical que en horizontal. Las de toda la vida están pensadas para disparar en horizontal, pero la posición natural del iPhone (y cualquier smartphone) es hacerlo en vertical.

Además tenemos que fiarnos al 100% de lo que vemos en pantalla. El histograma brilla por su ausencia. Es verdad que existen apps que nos permiten verlo en directo pero si utilizamos Cámara nos tenemos que fiar de lo que vemos. En la mayoría de los casos acierta, pero si hay un alto contraste el sistema se puede equivocar.

Y exige un proceso de adaptación. El hecho de no poder jugar con el diafragma cambia todo. Siempre tenemos profundidad de campo, nitidez de principio a fin, así que si queremos enfocar solo un objeto no queda más remedio que acudir a la fotografía computacional para que haga ese trabajo.

Es otra forma de trabajar. Ni mejor ni peor. Sin embargo me cuesta entender el precio que tiene si nos centramos en las prestaciones fotográficas

Los datos de exposición son muy curiosos para un fotógrafo tradicional. Al tener un diafragma fijo podemos ajustar el obturador electrónico a tiempos poco comunes en otras cámaras, al igual que la sensibilidad, donde la precisión está muy por encima de los tercios a los que podemos aspirar en las máquinas tradicionales.

Es otra forma de trabajar. Ni mejor ni peor. Sin embargo me cuesta entender el precio que tiene si nos centramos en las prestaciones fotográficas. Por la mitad de precio todavía puedo encontrar en el mercado cámaras compactas que dan mucha más calidad, como la Sony RX100 IV, por poner solo un ejemplo.

Es verdad que no hace tantas cosas como el iPhone, ¿pero realmente aprovechamos todos y cada uno de los euros que cuesta? Yo seguiré haciendo pruebas para convertirlo en mi cámara principal del día a día y ver a dónde puedo llegar con él. El futuro ya está aquí y este es el mejor ejemplo.

El smartphone ha sido cedido para el análisis por parte de Apple. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.