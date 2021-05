Cómo configurar Adobe Lightroom en nuestros teléfonos móviles para que funcione sin problemas

Adobe se dio cuenta hace mucho tiempo del rumbo que iba a tomar la fotografía. Primero nos presentó Adobe Lightroom Mobile hace cinco o seis años. En 2017 cambió el nombre a Adobe Lightroom, directamente. Y se convirtió en uno de las aplicaciones más interesantes para hacer fotografías, gestionarlas y por supuesto, revelarlas. Vamos a aprender a configurar Adobe Lightroom en el móvil para sacarle todo el provecho.

El nombre elegido no es muy afortunado. Después de años dando clases me he encontrado con muchos alumnos que se han apuntado a este programa pensando que era la versión de toda la vida, la que ahora llaman Classic. Y son dos programas distintos.

Las diferentes opciones

Vamos a resolver las dudas a la hora de elegir una versión u otra y después explicaremos cómo configurarlo para que todo lo que hagamos en el teléfono móvil podamos tenerlo en el ordenador sin problema alguno de sincronización.

Un vistazo a… Los 9 MEJORES EDITORES DE FOTOS para MÓVILES - Xataka TV

¿Qué versión nos compramos de Adobe Lightroom?

La versión Classic es el programa que funciona con catálogo, es decir, una copia de los archivos originales que ayuda a una mejor gestión de tus imágenes y evita manipular los originales. Lightroom 'a secas' trabaja sin este catálogo.

A la hora de entrar en la Creative Cloud tenemos que ir al Plan Fotográfico, donde nos ofrecen distintas posibilidades: Plan Fotografía (20 GB), Lightroom (1 TB) y Plan Fotografía (1 TB). Los dos primeros valen lo mismo 12.09€/mes y es ahí donde empiezan las complicaciones.

El plan de fotografía de 20 GB incluye las dos versiones de Lightroom pero solo 20 GB en la nube, lo que no debería ser un problema como vamos a ver.

incluye las dos versiones de Lightroom pero solo 20 GB en la nube, lo que no debería ser un problema como vamos a ver. La opción Lightroom (1 TB) solo te da acceso a la aplicación móvil para instalar en el ordenador y el teléfono y 1 TB de espacio en la nube.

solo te da acceso a la aplicación móvil para instalar en el ordenador y el teléfono y 1 TB de espacio en la nube. El plan de fotografía 1 TB cuesta el doble que el plan de 20 GB a cambio de ofrecer 1 TB de capacidad.

Cada uno de nosotros tiene que elegir cuál es la opción que más nos interesa. Creemos que lo mejor es tener acceso a las dos pero al final depende del uso que le vayamos a dar... Si solo trabajas con el teléfono móvil la más interesante es Lightroom (1 TB).

Las diferentes opciones

Pero si quieres profundizar en el revelado, conseguir la mejor reproducción del color y tener un control más preciso no te queda más remedio que apostar por trabajar con la aplicación en el ordenador.

El catálogo es mucho más versátil a la hora de organizar y catalogar nuestras fotografías pero como siempre depende de las necesidades, de las fobias y las pasiones de cada uno.

La configuración de Adobe Lightroom en el móvil

Adobe Lightroom se puede instalar de forma gratuita en el móvil. Solo tenemos que crear un Id en la Creative Cloud y listo. Pero perderemos la oportunidad de sincronizar nuestros archivos en el ordenador y algunas funciones interesantes, que llaman Premium, como el Pincel corrector o los ajustes selectivos.

Una de las grandes bazas de la aplicación móvil es que permite hacer fotografías. Y lo mejor de todo, si tu móvil es compatible, te permitirá disparar en formato DNG con todas las ventajas que supone acceder a toda la información de la captura.

Disparar en DNG

Una vez instalada la aplicación en el teléfono tenemos que ir al icono que nos encontramos en la esquina superior izquierda de nuestro móvil y revisar cada una de las opciones que nos ofrece. No vamos a detenernos en todas porque algunas se sobrentienden, como por ejemplo Funciones premium, donde señala todo lo que puedes hacer si tienes la versión de pago. Así que vamos a empezar.

Preferencias

Activar adición automática sirve para importar las fotografías que tengamos en el smartphone del formato que queramos.

sirve para importar las fotografías que tengamos en el smartphone del formato que queramos. Vista gente sirve para organizar nuestras fotografías en función de las personas que aparecen. Lo más llamativo de esta función es que no funciona con las imágenes cargadas en Illinois.

sirve para organizar nuestras fotografías en función de las personas que aparecen. Lo más llamativo de esta función es que no funciona con las imágenes cargadas en Illinois. Opciones de importación nos ayuda a elegir la configuración predeterminada de las imágenes RAW que importemos.

nos ayuda a elegir la configuración predeterminada de las imágenes RAW que importemos. Enviar datos de uso nos da la opción de no compartir nuestra información con Adobe del uso que estemos dando al programa.

Las diferentes opciones

Descargar solo previsualizaciones inteligentes sirve para bajarse durante la importación una versión de baja resolución del original para ahorrar espacio en el móvil.

Almacén y dispositivo

En este apartado veremos el espacio que nos queda libre en el teléfono. Además nos permite usar la tarjeta de memoria para almacenar la información.

Otra función interesante de este apartado es que si vamos a Información del dispositivo veremos rápidamente si nuestro terminal es compatible con la captura en DNG y las capturas HDR.

Una vez vistos estos puntos podemos empezar a trabajar con Adobe Lightroom en el móvil. Solo nos falta la configuración de la cámara.

La configuración de la cámara de Adobe Lightroom

La cámara de Adobe Lightroom de Android no tiene muchas funciones. Y depende siempre del modelo que tengamos entre manos. Pero para todos los que tengamos un móvil de gama media puede ser muy interesante trabajar con esta aplicación. Tengo un Xiaomi Mi A3 y he conseguido mejores resultados que con la cámara original.

Solo tengo que dar al icono de la cámara para empezar a hacer fotografías. En la parte superior central tenemos la opción de elegir el formato de grabación y dos iconos, uno para activar el flash y otro para trabajar con la cámara selfie.

En la parte inferior tenemos los dos modos de trabajo:

Automático para no tener que elegir ningún parámetro.

para no tener que elegir ningún parámetro. Profesional para poder controlar todos los parámetros de una toma, desde la sensibilidad hasta el equilibrio de blancos.

Y ya hemos terminado. Con estos pasos tendremos Adobe Lightroom en nuestro smartphone listo para empezar a trabajar. La calidad final de las fotografías dependerá exclusivamente del teléfono que tengamos. Y el rendimiento del programa también pero si seguimos este artículo la configuración será perfecta para conseguir el mejor resultado posible.