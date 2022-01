Nikon Z9, análisis: Nikon responde con un modelo a batir por todas las marcas

La Nikon Z9 es una cámara dispuesta a disputar el trono de las mejores con especificaciones realmente abrumadoras. No es una máquina para todo el mundo, pero se convertirá en la referencia a batir. Los demás utilizaremos toda esta tecnología cuando llegue a cuerpos más mundanos. El fotógrafo profesional necesita lo mejor y Nikon se lo ha dado con este nuevo modelo.

Nikon llevaba muchos años con dudas. Los malos rumores eran constantes. Pero la aparición de la serie Z ha cambiado el rumbo de la marca japonesa. Y la presentación de la Nikon Z9 en un mundo en pandemia ha supuesto un golpe certero y preciso. Ahora es la cámara a batir.

El fotógrafo profesional que la utilice por primera vez no tendrá ningún problema porque sigue el espíritu de la saga.

El fotógrafo profesional que la utilice por primera vez no tendrá ningún problema porque sigue el espíritu de la saga. Y apreciará una mejora considerable en el funcionamiento del sistema de autoenfoque y no echará de menos la durabilidad de la Nikon D6, la cámara que viene a sustituir.

No es una cámara pequeña, precisamente

Así que vamos a ver todas sus prestaciones y todo lo que nos ofrece la Nikon Z9, una cámara que hemos probado con dos objetivos, el Nikkor Z 24-120mm f/4 y el Nikkor Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR, cedidos por Nikon España.

Nikon Z9, principales características

Nos encontramos ante el nuevo buque insignia de Nikon, es importante recordarlo. Así se anuncia en la página de la marca. Así que es lógico que supere en prestaciones a la Canon EOS R3. Deberíamos compararla con la Sony A1. Es algo que conviene recordar.

Un equipo perfecto

El procesador Expeed 7 lo presentan como 10 veces más rápido que el modelo anterior. Hace 120 cálculos AF/AE por segundo. Permite disparar a 120 fps, grabar video 8K, y evitar el temido rolling shutter de los obturadores electrónicos, entre otras cosas.

SENSOR CMOS FX de 35,9 mm x 23,9 mm RESOLUCIÓN EFECTIVA 52,37 MP (45,7 MP efectivos) DISPARO EN RÁFAGA Hasta 120 fps, modo continuo a baja velocidad: Aprox. 1 a 10 fps, disparo continuo a alta velocidad: Aprox. 10 a 20 fps, captura de fotogramas a alta velocidad (C30): Aprox. 30 fps, captura de fotogramas a alta velocidad (C120): Aprox. 120 fps. TIPO DE OBTURADOR Obturador electrónico con sonido de obturador y protector del sensor de imagen VELOCIDAD OBTURACIÓN De 1/32000 a 30 s; opciones Bulb y Time MONTURA Montura Z de Nikon y montura F (con adaptador de montura; puede que se apliquen restricciones) SISTEMA DE ENFOQUE Detección de fase híbrida/AF de detección de contraste con ayuda AF 493 puntos de enfoque SENSIBILIDAD ISO ISO 64-25600 ESTABILIZADOR DE IMAGEN Desplazamiento del sensor de imagen de 5 ejes (se puede combinar con objetivos VR) VISOR 1,27 cm, visor electrónico OLED de aproximadamente 3690 k puntos (VGA cuádruple) con balance de color y controles de brillo automático y manual de 16 niveles. Cobertura 100% aprox. PANTALLA Diagonal de 8 cm; pantalla LCD abatible TFT táctil de inclinación vertical y horizontal con ángulo de visión de 170°, aproximadamente una cobertura del encuadre del 100 % y balance de color y controles de brillo manuales de 11 niveles; aprox. 2100 k puntos ALMACENAMIENTO Dos tarjetas CFexpress o XQD RESOLUCIÓN DE VÍDEO 7680 x 4320 (8K UHD): 30p (progresivo)/25p/24p, 3840 x 2160 (4K UHD): 120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p, 1920 x 1080: 120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p com compresión Apple ProRes 422 HQ (10 bits), H.265/HEVC (8 bits/10 bits), H.264/AVC (8 bits) CONEXIONES Conector USB tipo C; Conector HDMI tipo A; Entrada y Salida de audio 3,5 mm; conector RJ-45 ALIMENTACIÓN Batería recargable de ion de litio EN-EL18d DIMENSIONES Aprox. 149 x 149,5 x 90,5 mm PESO Aprox. 1340 g con batería y tarjeta de memoria PRECIO 6.499 € (PVP)

Diseño y ergonomía

Es una cámara sin espejo, una mirroless. Pero recuerda demasiado a una réflex. ¿Por qué? Quien compre la Nikon Z9 será un fotógrafo profesional que ha trabajado toda su vida con la serie D y la antigua serie F analógica. Y no querrá perder el tiempo haciéndose con un nuevo modelo.

Este fotógrafo sabe dónde está todo lo esencial. Y si tiene que comprar una nueva, quiere seguir con su rutina para conseguir su disparo... Con el tiempo irá adaptando la cámara a su forma de trabajar y aprovechará todas las ventajas. Pero espera encontrar lo mismo.

Es una cámara sin espejo, de verdad

Y la misión de la Nikon Z9 es precisamente esa. Convencer a sus potenciales clientes para seguir con la marca y conseguir que los demás la miren con envidia. Y puedo decir que a mí me ha convencido.

Es agotador trabajar en ruedas de prensa, congresos, bodas y demás con cámaras pequeñas. De verdad. Las manos se te agarrotan sujetando cuerpos pequeños tratando de compensar el peso de objetivos grandes, como los zoom f2,8. Otra cosa es ir al campo y sujetar la cámara con un trípode cuando la sacas de la mochila.

Una gran cámara

Hasta hace poco las cámaras sin espejo no eran ergonómicas. Y por las exigencias profesionales han crecido y han mejorado su agarre. Y esta Z9 es un claro ejemplo. Es más grande (aprox. 146 x 124 x 78,5 mm) y pesada (aprox. 1.005 g) que la D850 pero más pequeña y ligera que la D6.

Tiene doble empuñadura vertical y horizontal. Y una serie de botones iluminados con un tamaño perfecto para encontrarlos a ciegas. De hecho esta cámara parece el hijo perfecto de una Z7 y la D850.

Detalle de la empuñadura

El cambio más importante, respecto a los modelos anteriores, es el del botón de reproducción, que ya no se encuentra a la izquierda del visor, sino en la parte inferior derecha. Y otros se recuperan con mejoras para esta mirrorless, como el botón de configuración del autoenfoque a la izquierda del objetivo, aunque sin la palanca de modo Af o Manual.

Pantalla y visor

La pantalla tiene la misma diagonal que la de la Z7 y la misma cantidad de puntos. También parece que comparte el visor electrónico. Lo único que cambia es un complicado sistema que permite moverla 90º desde una posición de disparo horizontal o vertical.

Considero que basta para los fotógrafos, pero puede que para los que hacen vídeo resulte un poco limitado. Si soy sincero nunca he visto a un fotógrafo hacer planos tan extraños que exija más movimientos de pantalla.

El extraño mecanismo

El visor y la pantalla no batirán ningún record por los millones de píxeles que tengan pero responden a la perfección en cualquier situación. La respuesta táctil es igual que la de los móviles más avanzados, se pueden ver con claridad incluso a pleno sol y se pueden personalizar sin problemas.

Lo que hay que destacar es que el visor carece de blackout, o como lo han traducido en Nikon, sin tiempo de apagado. Cuando he probado las ráfagas de 120 fps, no he perdido nunca la visión de los sujetos.

Había espacio para hacerla más grande

Para la mayoría de los fotógrafos seguro que esto no es importante, pero para los de naturaleza y deportes es fundamental para seguir a cualquier sujeto sin perderlo.

La pequeña pantalla superior sigue la misma línea que las otras Z de la marca. Información completa y útil para ver todos los ajustes de un solo vistazo, como la velocidad de la ráfaga, algo muy útil dadas las posibilidades que hay. Y por supuesto se puede iluminar.

En definitiva el diseño no ha cambiado demasiado para que resulte familiar a todos los nikonistas. ¿Por qué modificar lo que funciona? Es una marca histórica con muchos seguidores que esperan encontrar lo mismo en el tema del diseño y la ergonomía.

La Nikon Z9 se olvida definitivamente de las tarjetas SD.

La apuesta está clara. El nuevo estándar son las robustas CFexpress o XQD. Dos tipos de tarjetas -todavía excesivamente caras- capaces de estar a la altura del procesador, los millones de píxeles del sensor y las ráfagas de la Z9.

Todavía no se han popularizado en gamas más bajas. Los ordenadores no tienen lectores para este tipo de tarjeta. La marca no te facilita uno de serie. Y si lo quieres comprar son bastante caros. Si quieres comprar dos de 64 GB (por lo menos) te cuestan más de 200€ la pareja...

Sujetando con la empuñadura vertical

Esperemos que con el tiempo bajen de precio y no tengamos que descargarlas una y otra vez para evitar quedarnos sin espacio para hacer más fotografías.

Una batería profesional para una cámara sin espejo

Como la Canon EOS R3, esta Nikon Z9 cuenta con la batería recargable de ion de litio EN-EL18d. Una batería profesional que permite más de 700 disparos con una sola carga y gracias a sus 10.8V podrá mover sin problemas el autoenfoque de los teleobjetivos más grandes.

Y que conste que he hecho muchos más disparos, vídeos y comprobaciones que las mediciones estándar que indican en las especificaciones... No dudo que llegará a los mil disparos sin despeinarse.

Batería profesional en todos los sentidos

Como curiosidad, para los que no conozcan las cámaras profesionales, estas baterías se integran con el cuerpo. Y se introducen por un lateral. Así pueden ser más grandes. Y por supuesto están separadas de la trampilla para las tarjetas, para evitar pérdidas accidentales como puede ocurrir en modelos que tienen la mala costumbre de ahorrarse una trampilla.

La joya de la corona: el enfoque automático

Hasta ahora, la mejor experiencia que había tenido nunca jugando con el enfoque automático era con la Canon EOS 1DX Mark III. Recuerdo cómo atrapé a un águila que vino hasta nosotros desde un lejano risco.

Ahora he podido vivir la misma precisión con unas motos y unos patinetes en Madrid. Sé que no es lo mismo pero me ha impresionado cómo mantiene el foco a pesar de la distancia, los coches cruzando y demás.

Iso 2800 1/400 f6,3

Y con una velocidad y tamaño de archivos mucho mayores, desde luego. No me he podido resistir y he probado esos 120 fps que solo se alcanzan con el formato jpeg a 11 MP. Seguro que alguien le encuentra una utilidad en el mundo real.

Me conformo con los 30 fps (en jpeg) o alcanzar los 20 fps (formato RAW) con ráfagas de 1000 disparos para capturar una carrera de 100 metros con solo pulsar una vez el disparador. Y por supuesto con el AF activado y con seguimiento.

El AF de la Z9 está a la altura de sus competidores más directos. El sistema 3D, que recupera Nikon para las mirroless, es definitivo. Y está apoyado por las virtudes del sensor apilado, el nuevo procesador y a la inteligencia artificial a la que tanto se acude ahora.

Iso 360 1/400 f5,6

Es capaz de detectar los ojos de las personas, aunque lleven mascarilla, o tengan gafas. Clava el foco en los ojos de los animales que he podido probar, como palomas, pavos reales, gatos, perros... Y llama la atención lo bien que trabaja con las estatuas.

Detalle al 100%

Si encima activamos el modo 3D, que ya era una maravilla en la Nikon D850, el seguimiento de objetos es de los más precisos que he visto. Sin necesidad de configurar absolutamente nada. Solo elegir el enfoque continuo AF-C, hacer trabajar a los 493 puntos (405 puntos AF de zona automática) y listo.

Iso 5000 1/50 f4.5

He encontrado algún pequeño problema en escenas nocturnas o poco contrastadas (me gusta poner las cosas difíciles), pero un ligero giro de muñeca en el anillo de enfoque de los objetivos y enseguida encontraba el foco.

Si nos metemos en el menú de configuración seguro que podemos afinar todavía más los resultados. Sinceramente no sé qué más se puede pedir a un sistema de autoenfoque.

Calidad de imagen

Cuando me preguntan qué cámara te comprarías si no tuvieras el límite del dinero siempre digo las mismas cámaras: Sony A7RIV, Canon EOS 1DX Mark III, Panasonic Lumix S1 y la Nikon D850. Desde hoy tendré que incluir la Nikon Z9 sin dudarlo.

La calidad del sensor de 45,7 MP es impresionante. Pero hay que tener en cuenta también que es tal la calidad de los objetivos de montura Z que pueden llegar a provocar el temido efecto muaré en los colores uniformes (nada grave hoy en día gracias al software). Hay margen de mejora.

El efecto muaré

Lo que diferencia a las cámaras realmente es la calidad de imagen, el resultado final. Y Nikon ha logrado situarse muy arriba en el escalafón gracias a este sensor apilado. Seguro que la referencia de Nikon ha sido su famosa D850.

Empecemos desde lo más básico, el jpeg. Es un formato que se resiste a desaparecer. En esta cámara no tenemos otro formato comprimido como si ocurre con la competencia. Depende enteramente de las opciones de configuración del usuario para lograr el aspecto que quiere para su trabajo. La reproducción del color es correcta y la calidad más que suficiente si necesitamos esas ráfagas de 30 fps o incluso la de 120 fps.

Diferencias notables entre la información del RAW y el jpeg con ISOS altos

Pero lo que marca siempre la diferencia es el RAW. Nikon ofrece tres distintos:

Un RAW de 14 bits (Compresión sin pérdidas).

Eficiencia alta plus

Eficiencia alta

Dependiendo de nuestras necesidades, y de la capacidad de la tarjeta que tengamos, podemos elegir uno u otro. Hay que tener en cuenta que podemos reducir el tamaño del RAW hasta un tercio de su tamaño sin pérdida apreciable de calidad. Seguro que en escenas extremas se puede notar alguna pérdida de calidad pero nosotros no hemos apreciado nada.

El ruido ISO

La reproducción del color en el formato RAW es perfecta con todas las sensibilidades y el ruido aparece con 12800 ISO. Una cosa que me gusta es la sinceridad. Y Nikon llega 'solo' a 25600 ISO sin forzar. Y desde luego se puede trabajar con estos archivos.

La Nikon Z9 está hecha para trabajar día a día. Si la necesitas para deporte, prensa diaria o naturaleza es perfecta. Para cualquier otra especialidad puede que te ofrezca más de lo que necesitas. Pero una de sus principales valías es su durabilidad. Es una roca en todos los sentidos.

la filosofía de esta cámara es la misma que la de Sony con la Sony A1: sensor enorme y velocidades de vértigo.

Además, la filosofía de esta cámara es la misma que la de Sony con la Sony A1: sensor enorme y velocidades de vértigo. Es obvio que no lo necesita todo el mundo, pero muchos profesionales les puede venir de lujo poder recortar la mitad de la fotografía y disponer de más de 20 MP para editar.

El mundo del vídeo

Las prestaciones del vídeo de la Nikon Z9 son muy altas. Sin duda es la mejor cámara de Nikon para este menester. No hay que olvidar que es una marca muy centrada en la fotografía y que no tienen cámaras solo de video como Canon o Sony.

Cada vez solicitan más vídeos para las redes sociales. Y el fotógrafo puede que tenga que grabar alguna escena. Siempre he pensado que es difícil centrarse en dos cosas, pero el trabajo obliga.

Este modelo es capaz de grabar en 8K durante 2 horas y 5 minutos a 30p (y a 60p con una futura actualización). El 4K llega hasta los 120p... Puedes enfocar con absoluta libertad durante la grabación. Y si quieres elegir un fotograma 8k (que te ofrece 33 MP) para revelar una fotografía en jpeg... El futuro será este.

Puedes grabar con una profundidad de 8 bits/10 bits en la cámara mediante H.265 (HEVC) o Apple ProRes 422 HQ de 10 bits. Y si no necesitas mucha calidad, puedes conformarte con el H.264 para compartir en las redes directamente.

La calidad es apabullante, a la altura de los mejores modelos de Sony y Canon. Si apostamos por el Apple ProRes 422 HQ de 10 bits o el H.265 conseguiremos un muestreo 4:2:2 perfecto para la postproducción.

Si no necesitamos tanta información nos podemos conformar con el H.264 con un muestreo 4:2:0 mucho más manejable. Y si necesitamos grabar directamente en HDR tenemos el HLG (Hybrid Log Gamma).

Eso sí, los tamaños de estos archivos son absolutamente monstruosos... Un archivo de apenas 20 segundos en 8K ocupa 2 GB de tu tarjeta de memoria. Imaginaos el ordenador que hay que comprar para mover estos archivos... Mi portátil no puede con ellos...

Nikon Z9, la opinión de Xataka Foto

Estamos ante el buque insignia de Nikon en 2022. Y esto es mucho decir. Es la máquina que les representa. Y podemos decir que han sacado matrícula de honor.

El precio está acorde con sus prestaciones. El cuerpo es un 20% más pequeño que el de la D6, pero tiene la presencia y la robustez de los modelos altos de gama. Todo el mundo que la ha visto por primera vez la confunde con una réflex: doble empuñadura integrada, un enorme visor electrónico que parece un pentaprisma... Y el obturador electrónico.

Iso 180 1/400 f6,3

No es la única cámara del mercado solo con este obturador. Pero hay que estar muy seguro de lo que se hace para olvidarse del mecánico. Todos los obturadores electrónicos, salvo el de la A1 (y si no recuerdo mal el de la Sony A9 II) no sufren con las luces artificiales ni con el temido rolling shutter, esa distorsión en las líneas rectas por el funcionamiento lento del obturador.

El palillo no se ha deformado ni hay bandas por iluminar con focos LED

He fotografiado el movimiento de un palillo delante de la cámara con una ráfaga de 30 fps y como podeís ver, el palillo sigue recto.

Es verdad que, en algunos aspectos, se ha quedado atrás respecto a la competencia. No se entiende un visor electrónico de 3640 k si Sony ofrece uno de 9,44 millones de puntos. Pero a cambio la pantalla LCD llega a los 2100 k frente a los 1440 k de la Sony A1...

Iso 100 1/2500 f4

Tampoco tiene tantos puntos de enfoque. No se puede decir que llegue a los más de 700 puntos del buque insignia de Sony, pero los 493 puntos de enfoque hacen un trabajo excelente en todas las situaciones.

Como siempre sería ideal juntar las dos cámaras y hacer las mismas pruebas, pero no he perdido nunca el foco con la Nikon Z9. Y eso es lo más importante para el profesional que se va a gastar más de 6499€ en ella.

Lo que ofrece esta cámara es la última tecnología en el cuerpo robusto y durarero de una Nikon: sensor apilado, obturador exclusivamente electrónico y una velocidad de procesado similar a su más inmediata competidora, la mencionada Sony A1.

Los usuarios de Nikon no tendrán que aprender desde cero para poder hacer una fotografía. Y los que la terminen comprando por sus características, encontrarán un equipo sencillo de utilizar, sin complicados y enrevesados menús. Nikon lleva tanto tiempo entre nosotros que no tiene la necesidad de experimentar para encontrar un producto redondo.

Es verdad que, junto con Canon, ha llegado tarde al universo sin espejo. Y que Sony ha tenido tiempo para poner los puntos sobre las ies. Pero al final estas dos marcas han convertido sus mejores réflex en las mejores sin espejo.

La Nikon Z9 es el resultado de todo lo que sabe hacer el gigante japonés incluyendo las innovaciones de una sin espejo. Las réflex parece que han muerto. Larga vida a la Nikon Z9.

9.3 Características9,5 Diseño y Ergonomía9,5 Controles e interfaz9,0 Rendimiento9,0 Calidad de imagen9,5

Excelente ergonomía

Facilidad de uso En contra Solo permite utilizar tarjetas QXD



