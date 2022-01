No las matemos tan rápido: por qué a las réflex aún les quedan unos cuantos años de vida

Llevamos muchos años oyendo hablar de la muerte de las réflex pero las DSLR aún siguen vivas. Y aunque es cierto que todas las señales apuntan en esa dirección, desde el hecho de que ya se venden más mirrorless que réflex hasta que la propia Canon ha dicho que la EOS 1Dx Mark III será su último modelo profesional de este formato, yo creo que a las cámaras réflex aún les quedan bastantes años de vida. Y por supuesto os voy a explicar porqué.

Pero antes os cuento; el otro día cuando me enteré de la noticia a través de Canon Rumours me llamó la atención el titular que afirmaba que la Canon EOS 1Dx Mark III iba a ser la última réflex de Canon... sin más. Rápidamente me dirigí a la fuente que citaban y de ahí al medio que difundió la entrevista con el CEO de Canon donde se afirmaba tal cosa.

Las diferencias entre determinados modelos de réflex y sin espejo se han acortado mucho.

La entrevista, por supuesto, estaba en japonés pero, traductor de Google mediante (uno con el inglés se maneja pero con el japonés...), no me pareció en absoluto que Mitarai quisiera decir tal cosa; además, la afirmación que hacía al final de que aún hay una fuerte demanda de cámaras réflex para principiantes y entusiastas me dejó muy claro que había que incluir, sí o sí, lo de "profesional" en el título. Es decir, podría haber titulado "La Canon EOS 1Dx Mark III será la última réflex de la marca..." pero, a fuerza de perder tirón, había que decir que "La Canon EOS 1Dx Mark III será la última réflex PROFESIONAL de la marca...".

Sin embargo, a lo largo del día vi como muchos medios fueron publicando la noticia sin incluir ese detalle, lo de "profesional"; incluso alguno mencionaba en el cuerpo del artículo algo sobre que la cosa podía deberse a un error en la traducción al japonés, pero aun así titulaba con esa idea (que más tarde tuvo que corregir). Y es que, qué duda cabe, eso de decir que el mayor fabricante de réflex del mundo ponía punto y final a este tipo de cámaras era una noticia llamativa.

No es mi intención criticar a nadie ni ponerme medallas con esta historia, sólo venía a cuento porque, cuando pasó, lo primero que pensé es ¿de verdad Canon no va a fabricar más DSLR? ¿Y qué pasa con los miles de usuarios de sus modelos más sencillos? ¿Realmente los va a abandonar? Ya lo adelantaba un poco en el artículo en cuestión pero es que, sinceramente, no veo a Canon dejando de fabricar este tipo de cámaras hasta dentro de unos cuantos años por una serie de cuestiones.

¿Por qué las reflex aún tienen mucha vida?

Hay varias razones que me llevan a decir esto, así que vamos por partes. En primer lugar está lo que decía: Canon (como Nikon por cierto) tiene una gran base de usuarios de sus cámaras más sencillas y sería un suicidio dejarles abandonados en la cuneta.

No está el mercado para perder oportunidades de negocio, y aunque las sin espejo generen más beneficios, lo mismo que al propietario de un bar le interesa la clientela habitual que va todos los días sin falta a tomarse el cafelito aunque gaste poco dinero, a Canon le interesa mantener a esos usuarios que ya son "Canonistas" (o Nikon a los que son "Nikonistas"), aunque no se compren las cámaras más caras.

No parece lógico que los miles de usuarios de réflex vayan a pasarse a una cámara sin espejo de la noche a la mañana

Francamente, sus cámaras más sencillas se han vendido "a puñados" y en los últimos años me he hartado de ver alguno de los modelos derivados de la famosa EOS 300D (que fue la primera "réflex digital de precio asequible") colgada del cuello de quienes frecuentaban cualquier sitio turístico. Ahora se ven un poco menos, y ya no destacan tanto entre la multitud por culpa de la gente que hace fotos con el móvil, pero ahí están.

Y claro, no todos estos van a pasarse a una cámara sin espejo de la noche a la mañana. Para esto hay muchas razones: el miedo a cambiar de sistema, la compatibilidad de objetivos que sólo es posible vía adaptador (lo que es un fastidio) y, no olvidemos, la siempre importante cuestión del precio, que es considerablemente mayor en el caso de las cámaras sin espejo y también, no menos importante, en los objetivos (y otros accesorios).

Pero es que además la gama de mirrorless de Canon aún no está bien desarrollada. Ahí Nikon creo le lleva un poco de ventaja porque, aunque no haya muchos modelos donde elegir, puedes comprar una cámara con sensor APS-C o full frame de la misma montura, cosa que no ocurre con Canon. Ésta mantiene dos monturas, una para cada tipo de sensor, y aún no sabemos si la EOS M va a desaparecer o no. En su momento creo que fue un acierto desarrollarla, pero ahora creo que deberían anunciar (cuanto antes por favor) si van a integrar todas las sin espejo en la montura RF o seguir adelante con ambas.

Si no se diera este segundo caso y, como Nikon, se decidieran por una única montura, creo que deberían sacar modelos más asequibles para todo tipo de públicos y con sensores recortados. Francamente no veo a los usuarios que ahora tienen una réflex Canon de formato APS-C comprándose una sin espejo de formato completo. Puede que algunos lo hagan, pero muchos acabarían yéndose a la competencia... o conformándose con hacer fotos con el móvil, si no hay otra alternativa.

Más allá de sus ventajas e inconvenientes frente a las mirrorless (algunas de las cuales por cierto se han ido diluyendo poco a poco), hoy por hoy las cámaras réflex siguen mereciendo la pena por muchas razones. En este articulo de hace dos años dábamos unas cuantas que siguen siendo válidas: son una tecnología consolidada y plenamente desarrollada, tienen precios más bajos, ofrecen una mejor ergonomía y son la mejor opción para quien quiera aprender fotografía.

Mucha gente ni sabe distinguir entre una réflex y una sin espejo, busca una cámara que le guste y que le cuadre en el precio que se quiere gastar

Sinceramente, mucha gente ni sabe distinguir entre una réflex y una sin espejo. Cuando hago el Cazando Gangas de los viernes (con las mejores ofertas en productos fotográficos) encuentro con cierta frecuencia webs de e-commerce en las que meten modelos de una categoría en la otra... Porque no saben diferenciarlas. Como mucha gente que cuando decide comprarse "una cámara de verdad" va a la tienda o mira las webs y le da bastante igual de qué tipo sea.

Quien no es fotógrafo, cuando quiere comprarse una cámara busca una que le guste, que le parezca buena y que le cuadre en lo que se puede gastar, muchas veces sin saber realmente diferenciar entre un formato y otro. Es verdad que los móviles han hecho que mucha gente se conforme con su smartphone y no se plantee comprarse una cámara, pero también lo es que muchos se han aficionado a la fotografía gracias a ellos y, en un momento dado, pueden querer comprarse una. Y si eso ocurre, tiene bastante sentido que opten por una cámara más bien barata, porque gastarse un pastón en un dispositivo que "sólo" hace fotos no es para todos...

Para determinados géneros, parece razonable pensar que las DSLR aún tendrán mucho recorrido.

Pero es que además creo que esto no sólo afectará al ámbito de las "réflex baratas", porqué creo que Canon (y muy probablemente Nikon) va a seguir lanzando modelos DSLR más o menos avanzados. Me explico: casi siempre que hemos hablado de este tema ha salido alguien hablando de que si está demostrado que usar profusamente los visores electrónicos es perjudicial para la vista.

No vamos a decir que sea mentira, pero sí que eso habría que demostrarlo (señores fabricantes, apunten); lo que sí tenemos claro es que cirtamente para algunos géneros y profesionales, un visor réflex puede ser más cómodo y conveniente para su vista. Por ésta (y alguna otra) razón creo que, aunque las cámaras más potentes de Canon y Nikon vayan a ser CSC a partir de ahora, estas marcas aún lanzarán modelos avanzados o semiprofesionales.

¿Por qué desaparecen las réflex?

El compañero Fernando contaba el otro día el oscuro motivo por el que las réflex van a desaparecer y parece que sus palabras han causado debate. Él contaba que "una buena cámara DSLR es muy difícil de fabricar" y que sospecha "que las réflex desaparecen porque los fabricantes así lo han decidido. Y los fotógrafos nos hemos dejado arrastrar".

En el actual mercado fotográfico el que no evoluciona está llamado a desaparecer y ni Canon ni Nikon podían competir con Sony sin ciertas renuncias

Y yo estoy de acuerdo con él en muchas cosas, pero para mí la razón por la que esto ocurre es una simple cuestión de evolución. Hace años que las cámaras dejaron de ser un mundo aparte y se adentraron de lleno en el mundo de la electrónica y aquí, el que no evoluciona está llamado a desaparecer. ¿Por qué precisamente las réflex más profesionales son las primeras que se dejan de fabricar? Porque no tienen más remedio que hacer frente a la competencia, en esta caso personalizada en Sony.

Un marca que desde que entró en el mercado no ha hecho sino "dar caña" e innovar, obligando a dos "dinosaurios" como Canon y Nikon a "ponerse las pilas". Me imagino a los mandatarios de ambas empresas cuando les enseñaron las especificaciones de la Sony A1 que le daban "un repaso" a sus cámaras más potentes... Puede que se llevaran las manos a la cabeza pero, rápidamente, pensarían: ¿Qué se creen estos de Sony? ¿Qué no somos capaces de hacer una cámara que les plante cara? ¡Se van a enterar!

Y lo hicieron, con la Canon EOS R3 y la Nikon Z9, pero esto tenía un precio: si quieren estar a la altura tienes que dejar de lado el sistema réflex, ya que éste no permite ofrecer las especificaciones de locura que se llevan hoy día, como ráfagas de 30 fps y demás. Es una pena pero lo que tiene la evolución es que hay que dejar atrás lo "viejo".

Y claro, esto tiene muchas consecuencias, como que lo tengamos que pagar los usuarios que, como dice Fernando, vemos cómo las cámaras "cada vez se parecen más a un coche, que pierde gran parte de su valor cuando sale del concesionario". Por eso también creo que las réflex se seguirán manteniendo, aunque su cuota de mercado se quede en una porción cada vez más pequeña, como ha pasado con otros tipos de cámaras.

En fin, para acabar recordaros que esto es sólo un artículo de opinión, por lo tanto subjetivo, y que mi única intención es mantener el debate. ¿Pensáis que aún habrá muchos más modelos nuevos de réflex más o menos sencillas? ¿O creéis que desaparecerán rápidamente? ¿Cómo os gustaría que actuara Canon/ Nikon al respecto de sus gamas de producto?

Como siempre, muchas gracias por anticipado y no olvidéis que lo importante es seguir disfrutando al hacer fotos, sea con el dispositivo que sea.