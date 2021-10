Nikon Z9: 45,7 MP, hasta 120 fps sin blackout y vídeo 8K 60p para la esperada mirrorless full frame profesional de Nikon

Tras meses desde que se anunció su desarrollo, y una cuenta atrás durante este mes de octubre a base de teasers, por fin se ha anunciado oficialmente la Nikon Z9, la primera cámara sin espejo de formato completo de la casa dirigida a los profesionales y que se sitúa en lo más alto de su catálogo de mirrorless. Y lo hace cargada de especificaciones muy interesantes, como las que os hemos adelantado en el titular, para hacer frente a la dura competencia.

Empezando por un nuevo sensor CMOS de tipo apilado, fotograma completo y 45,7 MP de resolución, que se complementa con el procesador Expeed 7 que anuncian como "ultrarrápido". Y siguiendo por los sistemas de autofoco y seguimiento 3D "más sofisticados de Nikon hasta la fecha, capacidades de vídeo líderes en su clase, una excepcional pantalla del visor electrónico, velocidades de hasta 120 fps con autofoco completo y medición de la exposición, entre muchas otras cosas".

Por todo ello la marca la anuncia como "su cámara insignia más avanzada de la historia" y "un paso importante tanto para Nikon como para la fotografía profesional". Además, según Nikon “La Z9 es la cámara más avanzada que hemos fabricado jamás. Está muy por encima de todo lo que hay ahí fuera. Pocas cámaras tienen la capacidad de cambiar de verdad las «reglas del juego», y ésta es una de ellas”.

Una afirmación que claramente alude a la competencia que este modelo se va a encontrar en el mercado. Empezando por la Canon EOS R3 y siguiendo por las Sony A1 y Sony A9 II, ya que parece querer competir en el terreno de ambas. Sea cierto o no, vamos a ver con un poco más detalle las novedades de esta esperada cámara.

Novedades principales

Entre las características de que Nikon destaca de su nuevo modelo tenemos un sistema AF y de seguimiento 3D que anuncian como “de extraordinario rendimiento”. En concreto, el sistema incluye 493 puntos AF con 405 de ellos de zona automática (cinco veces más que la Nikon Z7 II), y con diez modos de zona AF para ofrecer a los usuarios la posibilidad de optimizar su configuración para cualquier tipo de trabajo.

Por otro lado, hace uso de la inteligencia artificial tipo Deep Learning para potenciar la detección simultánea y avanzada de hasta nueve tipos de sujetos diferentes (incluidos personas, animales, pájaros y vehículos). Esto se combina con un sistema de seguimiento 3D, el primero en la gama de mirrorless Nikon, que “ayuda a capturar cada momento importante. La Z 9 comprende lo que se está fotografiando, ya sean personas y sus características o animales y vehículos, y reacciona al instante a los cambios de posición, orientación o velocidad del sujeto”.

Otro terreno en el que la nueva Nikon quiere jugar fuerte es el del vídeo, que anuncia unas capacidades “que cambian las reglas del juego”. Para ello promete una “increíble potencia” y la capacidad de grabar vídeos 8K de 24p a 60p y de 4K 24p a 120p de formato completo, además de timelapse en la cámara.

Además, será posible grabar metraje de vídeo 8K a 30p durante aproximadamente 125 minutos seguidos, “un récord entre todas las cámaras mirrorless”. Además, para los profesionales del vídeo, contará con compatibilidad con el formato de grabación ProRes 422 HQ, ofrecerá el nuevo formato N-RAW de Nikon para que los archivos no se disparen de tamaño y anuncian una próxima actualización “que permitirá grabar vídeos RAW 8K en 60p ultrasuave”.

Otra de las características más destacadas del nuevo modelo tiene que ver con su velocidad de disparo, una característica de la que se había hablado bastante en los meses previos. Pues bien, se confirma que podrá disparar hasta 120 fps pero, eso sí, será en JPEG y con un recorte en la imagen que dejará las fotos en aproximadamente 11 MP, aunque con capacidad AF/AE completa en el nuevo modo C+.

Por tanto, la ráfaga real se queda en 20 fps, que tampoco está nada mal, y además anuncian la posibilidad de llegar a capture más de 1000 fotos en formato RAW en una sola ráfaga. Por otro lado, prometen “la velocidad de escaneado más rápida del mundo que prácticamente elimina la distorsión de rolling shutter, hasta tal punto que el obturador mecánico ha desaparecido”.

Para estar a tono con esta velocidad de disparo, la Z9 “dispone de la pantalla del visor electrónico más luminosa (3000 nits), con tecnología de transmisión dual que garantiza disparos en directo sin tiempo de apagado, para que los fotógrafos no se pierdan ningún momento”. Por tanto, se confirma que el visor no tendrá ningún tipo de blackout para que el usuario no se pierda nada de la acción.

Un cuerpo profesional

Como se esperaba, la cámara finalmente no contará con una pantalla totalmente abatible, como las que proliferan en el mercado actualmente, sino que lo hará con una pantalla abatible vertical y horizontal de 4 ejes "que permite a los fotógrafos adaptarse al momento con un encuadre rápido y flexible”.

Algo que es novedad en la marca y que aparece por primera vez en una modelo diseñado para ser “una herramienta profesional por los cuatro costados. La ergonomía de la cámara, como la disposición de los botones, se ha perfeccionado y mejorado basándose en las sugerencias de los fotógrafos profesionales”.

En cuanto a su resistencia, anuncian una solidez que va más allá incluso de la Nikon D6 (la réflex profesional de la casa), para que los usuarios “puedan capturarlo todo incluso en las condiciones más adversas”. Por lo que toca a los botones, destacan el nuevo botón de modo AF que permite “cambiar el modo AF y el modo de zona AF durante el disparo a través del visor, mientras que los paneles de control LCD superior y trasero y los botones principales se iluminan al pasar el dedo por el interruptor principal para cambiar fácilmente los ajustes en la oscuridad”.

Sus medidas por cierto son de 149 x 149,5 x 90,5 mm y su peso 1.160 gramos sin tarjeta ni batería. Unas cifras para lo que Nikon considera un cuerpo compacto que es un 20 % más pequeño que la Nikon D6, pero que cuenta con "una empuñadura profunda que permite un agarre seguro para el disparo horizontal y vertical".

Aunque en principio está pensada para los fotógrafos de acción, deportes, naturaleza y fotoperiodistas, además también la anuncian como “ideal para los profesionales de la moda y la publicidad, que necesitan sacar el máximo partido de su creatividad con imágenes fijas y vídeos de alta resolución, y para los creadores de vídeo que desean obtener resultados de calidad en entornos de producción eficientes y ágiles”. Por tanto, es una cámara de amplio espectro, no como la Canon EOS R3 que está dirigida a un público más específico.

Nikkor Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR

Junto a la nueva cámara, la marca ha presentado el nuevo objetivo Nikkor Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR, un “compañero luminoso, nítido y versátil para las cámaras Z” que llega presumiendo de ofrecer un enfoque rápido, preciso y silencioso al seguir a sujetos que se mueven con rapidez. Un rango amplio dentro de los teleobjetivos zoom que quiere destacar por su “rendimiento óptico superior […]en una gran variedad de situaciones*”, un sistema de estabilización que compensa el equivalente a 5,5 pasos y una distancia de enfoque mínima de solo 75/98 cm en sus focales mínima y máxima.

Por último, Nikon también ha anunciado el nuevo adaptador de montura FTZ II, para usar objertivos con montura Nikon F en las cámaras Nikon Z, que "mejora aún más la facilidad de uso del adaptador de montura FTZ existente gracias a un diseño optimizado".

Precio y disponibilidad

Como viene siendo habitual, Nikon España no ha dado datos de cuándo estará disponible ni qué precio tendrá la Nikon Z9, pero en Nikon USA informan de que llegara a las tiendas este mismo año 2021 (al menos en ese país) con un precio recomendado de 5.499,95 dólares sólo el cuerpo.

