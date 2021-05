José María Mellado: "la cámara del móvil es un regalo para los fotógrafos"

José María Mellado es autor del libro de técnica fotográfica más vendido en España ('Fotografía de alta calidad: las técnicas y métodos definitivos'). Además es uno de los fotógrafos que más vende en el ámbito de las galerías de arte. Ahora acaba de presentar en Anaya Photo Club dos libros dedicados a la fotografía con el teléfono móvil: 'Fotografía móvil de alta calidad para iPhone' y 'Fotografía móvil de alta calidad para Android'. Por este motivo hemos aprovechado en Xataka Foto para hacerle una entrevista y que nos cuente todas sus experiencias con el smartphone.

Ambos libros llegan al mismo lugar por distintos caminos, aunque el autor decidió que cada sistema operativo necesitaba un libro distinto. Mellado se ha centrado en la técnica. Va directo al grano. Cómo configurar el teléfono, cómo solucionar el problema de la organización de las fotografías y cómo revelarlas en el propio dispositivo con Adobe Lightroom son algunos ejemplos. Y si el lector lo desea, explica cómo podemos continuar nuestro trabajo en el ordenador.

Portada de 'Fotografía móvil de alta calidad para iPhone'

En el mercado tenemos otros libros dedicados a la fotografía con el móvil. Lo mejor de todo es que ahora podemos elegir, como sucede en la misma editorial con los diferentes autores que escriben sobre Adobe Lightroom, Photoshop o iluminación... De todos se puede aprender.

Portada de 'Fotografía móvil de alta calidad para Android'

José María Mellado y la fotografía móvil

José María Mellado es un fotógrafo que llevó de la mano, a través de sus cursos y sus libros, a todos los que queríamos pasar del cuarto oscuro al ordenador, de la fotografía química a la digital. Es el autor español que más libros de técnica fotográfica digital ha vendido. Incluso se empezó a hablar en las redes del "estilo melladista".

Ha llegado a ser tan famoso que tiene tantos seguidores como detractores, o haters, como se dice ahora. Igual que ahora se hacen fotos con cien filtros y mil técnicas distintas de las torres de Madrid, en su momento todas las fotografías tenían los cielos contrastados y saturados tal como se veía en sus primeros libros.

José María Mellado

Muchos lectores, además de seguir la técnica que proponía, asumieron que solo se podían hacer imágenes con aquel estilo. Otros entendimos que solo era un método que llevaba los pasos que dábamos en el laboratorio al ordenador. Y que cada uno podía tener su propio estilo.

Con el tiempo, José María ha ido evolucionando en su estilo y en su técnica. Con su libro 'Closer' (2016) empezó el cambio. Ahí se percató de que los móviles le podían dar la calidad que él buscaba. Y empezó a probar, a experimentar, hasta llegar a impartir talleres y publicar estos dos libros.

Él tiene claro que la fotografía no depende de la herramienta, ni fuerza a la gente a utilizarlo. Solo cuenta su experiencia y si la quieres leer, te darás cuenta de que tienes siempre una cámara encima para expresarte.

'El móvil es una cámara seria'

Aprovechamos la presentación de sus libros para reunirnos en un laboratorio de Madrid donde podemos ver su obra de grandes dimensiones. Poco después nos sentamos en una terraza y nos ponemos a hablar de fotografía, de móviles y mucho más...

Xataka Foto: ¿Qué aportan los teléfonos móviles a la fotografía actual? ¿Por qué están triunfando?

"El teléfono móvil lo que aporta es la inmediatez, la frescura de la fotografía. Supone tener una cámara de buena calidad el bolsillo, que siempre está encendida... incluso no tiene tapa. Creo que esa inmediatez que te proporciona es algo que la gente aprecia, desde los aficionados hasta los que nos consideramos fotógrafos. En mi caso ha desplazado totalmente a la cámara compacta.

Al llevarla siempre encima te permite registrar momentos que se hubieran perdido si al salir de casa hubieras tenido que decidir si ese día te llevabas la cámara o no".

¿Ha cambiado tu trabajo como fotógrafo?

"No hay una cámara única y universal para todo. Comparo las cámaras con los distintos palos de golf -no juego pero pienso que es una buena analogía-... Cada cámara sirve para una cosa, igual que cada palo de golf.

Yo utilizo cámaras sin espejo, réflex de Canon muy rápidas con un ISO altísimo, utilizo cámaras de formato medio de Phase One, pero también utilizo el móvil dentro de mi flujo de trabajo.

Hay veces que te apetece hacer una fotografía más reflexiva, más tranquila... Entonces buscas tu trípode enorme con tu cámara pesada y se convierte en un ritual. Quieres impregnarte de esa escena, buscas la composición y hacer la foto..."

José María Mellado

"Otras veces en cambio quieres una fotografía mucho más ágil y dinámica y trabajas con la réflex o sin espejo. Pero hay veces que vas paseando y ves algo que te interesa y puedes pensar que no llevas una cámara y resulta que la llevas en el bolsillo.

Tenemos desde hace tiempo la posibilidad de considerar el móvil como una cámara de verdad. Esto es lo que yo quiero señalar con estos libros: el móvil es una cámara seria.

Lo que pasa que tenemos que saber configurarlo y usar el formato RAW para obtener la máxima calidad. Porque los archivos jpeg que salen por defecto están pensados para ser contemplados en la pantalla del teléfono. Son revelados más agresivos que los de las cámaras fotográficas. Al principio solo utilizaba los móviles para el making of o para tener la ubicación del lugar.

Para mis proyectos tengo la costumbre de mezclar todas las imágenes que hago para el momento de la edición. Cuando estaba montando 'Closer' (2016) con mi comisario quedaron seleccionadas al final tres o cuatro fotografías hechas con el móvil. Yo no me di cuenta y me dije a mi mismo ¿por qué no? Desde aquel momento empecé a considerarlo como una cámara más. Pero no sustituye a las demás".

José María Mellado

"Tú, Fernando, me decías que no te terminas de acostumbrar al teléfono. Pero te puede pasar lo mismo con otro tipo de cámara. Es una herramienta más que tenemos a nuestra disposición y nos tenemos que adaptar a ella".

El teléfono móvil es una herramienta más para el fotógrafo

¿Cuál fue el modelo de móvil que utilizaste para esas fotografías que nos has comentado de 'Closer'?

"Al final entraron dos fotografías con móvil en 'Closer'. Una se hizo con un iPhone 6 en formato jpeg y me costó un montón a la hora de trabajar la foto, eliminar los artefactos y que quedase visible... La otra está hecha con un iPhone 6s Plus, creo recordar, en formato RAW y esa fue mucho más sencillo trabajarla y nadie notó la diferencia".

Aunque ya lo has adelantado, ¿ha cambiado tu trabajo como fotógrafo?

"Ahora tengo una herramienta más. Ahora tengo mi cámara de formato medio y tengo mi móvil. Realmente estoy pensando en eliminar incluso las cámaras sin espejo. Ya están saliendo ciertos modelos de Android con 50 MP o más... He sido muy escéptico con los móviles pero lo están haciendo muy bien".

Hay momentos en los que el móvil puede hacer el trabajo de otras cámaras. El móvil es una cámara perfecta.

"Recientemente he estado en Namibia y he ido con mi Phase One y el móvil, nada más. Depende al final del trabajo que tengas que hacer. A Cuba sí que me apetece llevarme mi Canon o una Nikon. Pero hay momentos en los que el móvil puede hacer el trabajo de otras cámaras. El móvil es una cámara perfecta".

José María Mellado @ferfoto.es

¿Es una revolución en el mundo de la fotografía digital o simplemente es un avance tecnológico más?

"Es la segunda revolución dentro del mundo digital. Cuando apareció supuso la democratización de la fotografía. La segunda es la aparición de la cámara móvil, desde luego.

No es una moda, están resolviendo problemas y dando soluciones que no hubieran sido posibles de otra forma.

Ahí están los grandes fabricantes asociándose con las marcas clásicas para crear nuevos sensores, objetivos y tecnologías impensables de otra forma, como el tele que nos aporta Leica o el nuevo formato de iPhone".

Los límites y las ventajas de los móviles para la fotografía

¿Cuál es el límite que tiene hoy en día un teléfono móvil? ¿Qué esperas en el futuro?

"Los sensores de un teléfono móvil se acercan ya a la calidad de los sensores de 1", los que llevan las cámaras compactas de gama alta. Pero el límite es el rango dinámico, no es tan amplio como el de los sensores grandes.

En situaciones complicadas de luz no se comportan tan bien pero si nos centramos en la resolución podemos decir que un iPhone de 12 MP permite una ampliación de metro por metro y medio con interpolación. Y si nos quedamos con el tamaño nativo podemos llevar a un 40x60 cm sin problemas. Y exactamente lo mismo sucede con Android".

El límite es el rango dinámico, no es tan amplio como el de los sensores grandes

"Así que el límite real es el rango dinámico que está limitado por el tamaño del sensor que ofrecen. Lo importante es que la imagen final tenga una buena gama tonal, que tenga información. Y eso es lo que tienen que mejorar cara al futuro".

José María Mellado

¿Tiene algún aspecto negativo la fotografía móvil o simplemente depende del fotógrafo?

"La fotografía móvil tiene otras connotaciones aparte de la meramente fotográfica. Es una herramienta de comunicación social. Muchas personas la utilizan para las redes sociales y se alejan de lo que los fotógrafos entendemos. No es algo negativo, es otra forma de aprovechar la fotografía. No es una amenaza para los fotógrafos.

El hecho de que todo el mundo pueda hacer fotos con su móvil provoca que todos terminemos teniendo una cultura visual y que nos guste la fotografía. Es una excelente noticia para nosotros. Ahora todo el mundo quiere hacer buenos disparos.

Hasta los niños lo utilizan como una forma de expresión. Así empezarán a disfrutar y conocer también la fotografía que tiene intención artística".

¿Qué teléfonos móviles recomendarías?

"Las versiones Pro de Apple son una maravilla pero desde luego cada vez apuesto más por Android. Los últimos modelos de Huawei, Samsung, Xiaomi y Google son fantásticos. Realmente la cámara del móvil es un regalo para los fotógrafos".

Las versiones Pro de Apple son una maravilla pero desde luego cada vez apuesto más por Android

¿En quién pensaste a la hora de escribir estos libros? ¿A qué publico están dirigidos?

"Ha sido un proceso complejo. Al principio pensé en hacer un único libro: 'Fotografía de alta calidad para móviles', porque mi meta es conseguir eso, que el lector obtenga imágenes con las que se sienta satisfecho. Y seguir la senda de mi libro más vendido, 'Fotografía de alta calidad'.

Pero luego me di cuenta de que era necesario sacar un libro para cada sistema. Preparé un taller de fotografía móvil pero no quedé convencido con el resultado. Me di cuenta de que hay diferencias entre ambos sistemas.

Iphone es Apple pero hay numerosas marcas que funcionan bajo el sistema Android.No es lo mismo Lightroom para iPhone que para Android. No se comportan de la misma forma, por ejemplo. A la hora de la edición son muy parecidos, pero en el momento de la captura no se parecen en nada, porque Android no puede controlar el comportamiento de todos los modelos existentes. Por estos motivos hice dos libros diferentes.

Las imágenes que ilustran el libro de iPhone no son las mismas que las de Android. Llevo años con la marca de la manzana. Pero cada vez me gustan más los teléfonos Android, como los modelos de Huawei con Leica. Ahí están Xiaomi, Samsung, Google... Mi P40 Pro permite hacer cosas que no por ahora no tienen los iPhone".

José María Mellado

"Y quería un libro para todo el mundo. Hay fotógrafos que no quieren oír hablar del ordenador, no quieren trabajar sentados delante de una pantalla. Quieren hacer todo desde el móvil. Así que he buscado sistematizar el proceso para que el archivo tenga la máxima calidad posible y se pueda editar en el teléfono y si quieres, llevarlo al ordenador.

También me he centrado en cómo gestionar las miles de fotografías que tomamos hoy en día con el teléfono. Cómo guardarlas en la nube o en el ordenador con la ayuda de Lightroom para que no queden perdidas".

¿Qué le dirías a un fotógrafo que quiere empezar con el móvil?

"Primero, entender que no sustituye a su cámara, que solo es un modelo más que le permite ser más ágil en algunas situaciones.

Segundo, que una vez configurado el uso es muy sencillo y que te acabas acostumbrando a él porque es tremendamente versátil.

El teléfono móvil es un regalo más que tenemos a nuestro alcance".

Ahora le toca a los lectores decidir si el camino que propone José María Mellado les gusta. Son dos libros directos para leerlos y descubrir todas las posibilidades de nuestros teléfonos. Una de las cosas que más me han gustado es que ha apostado por un programa que lleva años en el mercado y que es accesible a todos. Es verdad que si tenemos la suscripción de Adobe tendremos más opciones pero todos se lo pueden descargar.

La fotografía móvil ha llegado para quedarse. Es otra herramienta más que lleva unos años dando una calidad perfecta para muchos fotógrafos. Algunos seguiremos probando hasta convencernos. Es algo que tenemos que experimentar y decidir por nosotros mismos, sin presiones. Con el móvil no vas a a ser mejor fotógrafo, solo es una cámara más. Y podemos elegir a José María Mellado como nuestro guía.