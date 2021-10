Siguiendo con la tradición, el iPhone 13 no tiene acceso al RAW nativo. Cómo solucionarlo

Tengo entre mis manos un flamante iPhone 13. Y soy fotógrafo, de los de la vieja escuela. Y lo primero que he hecho en buscar el formato RAW. Mi sorpresa ha sido tal que no me queda más remedio que escribir este artículo: El iPhone 13 y iPhone 13 Mini no tiene formato RAW nativo. Afortunadamente hay soluciones, así que vamos a descubrir cómo disparar, con el formato por excelencia, con el teléfono del que todo el mundo habla.

No hace falta que lo diga más veces, pero me está costando mucho hacer fotografías con el móvil. Los motivos ya los he contado varias veces. Uno de ellos es que no se puede disparar, en muchos teléfonos, en formato RAW de forma nativa.

Después de escuchar y leer cientos de artículos sobre el nuevo modelo de Apple me he encontrado con una desagradable e inesperada experiencia: El iPhone 13 no dispara en formato RAW de forma directa.

Para acceder al famoso ProRAW (que empezó con la generación anterior) tienes que comprar un Pro o un ProMax. Este formato es un DNG revelado internamente con el procesado tradicional de un iPhone. Si lo he entendido bien, podría ser como un RAW revelado en Capture One o Adobe con un estilo personalizado.

Los formatos de imagen del nuevo iPhone

Por ahora me voy a centrar en el iPhone 13 y la aplicación nativa de la cámara. En la Configuración tenemos que entrar en primer lugar en Formatos>Modo de captura. Y aquí encontramos dos opciones:

Alta eficiencia : HEIF

: HEIF El más compatible: Jpeg

Si tuviéramos entre las manos un modelo superior encontraríamos, en el mismo apartado, la opción Captura de fotos>Apple ProRAW:

Muestra el control de la app Cámara para ProRAW. ProRAW es un archivo de 12 bits que utiliza el formato DNG lineal para conservar más información y el rango dinámico del archivo, lo que ofrece más flexibilidad a la hora de editar la exposición y el balance de blancos. Cada archivo ocupa aproximadamente 25 MB

En otro artículo hablaremos sobre este peculiar formato RAW... Pero este último mensaje no aparece en los iPhone 13. Aparentemente no tenemos la posibilidad de disparar en formato RAW. Solo en formatos comprimidos.

Cómo disparar en formato RAW en los iPhone 13

No podemos olvidar que el formato jpeg o el mismo HEIF no es más que una interpretación del procesador de la cámara de los datos RAW que capta el sensor. Todas las cámaras digitales del mercado registran la información en este formato.

Pero solo las más avanzadas permiten acceder a la información. O mejor dicho, las que los fabricantes decidan... Si no puedes descargarte el RAW es porque la cámara en cuestión está 'capada'.

El formato olvidado

Por este motivo existen muchas aplicaciones que permiten acceder a la información pura. Es tan 'sencillo' como instalar una de estas apps para poder revelar nuestras fotografías según nuestro criterio, no según el de la manzana, donde todos los colores son brillantes y en la noche hay luz.

Personalmente apuesto por Adobe Lightroom. La cámara de esta aplicación permite acceder al archivo DNG y después revelarlo tanto en el móvil como en Adobe Lightroom Classic una vez lo hayas descargado.

ProCam, una de las aplicaciones más interesantes

Pero en la App Store encontramos muchas opciones, gratuitas y de pago, que nos dejan acceder a la información en bruto de nuestro iPhone más modesto.

Gracias a la gente de Applesfera hemos empezado a probar algunas de las más recomendables. Así que tendremos trabajo para ver cuál es la mejor centrándonos solo en el resultado.

De momento recomendamos RAW+, Moment Camera o ProCam. Pero una de las más interesantes sin lugar a dudas es Halide. Es una aplicación de pago que anuncian que puede sacar hasta un archivo RAW de 14 bits. ¿El único problema? Que cuesta casi 50€.

Así que nos toca investigar para sacar el máximo provecho de todas las bondades de la cámara del nuevo iPhone. Porque no todos lo permiten.