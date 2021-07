Prohibido usar el objetivo zoom 18-55 mm que viene en el kit de la cámara

No lo decimos nosotros, lo dice un profesor de fotografía de una universidad de Carolina del Norte que en su programa de estudios, directamente prohibe que los alumnos utilicen los típicos objetivos zoom (con un recorrido focal que suele ser de 18-55 mm) para sus clases por su "mala calidad".

Todo empezó con una queja anónima de uno de sus alumnos que compartió el extracto del programa de estudios en Reddit:

Los objetivos de kit de 18-55 mm que vienen con las cámaras de entrada, las DSLR con sensor recortado, NO son de buena calidad. Para estas clases se debe trabajar con seguridad y dado que la mayoría de tareas requieren trabajar con un equipo de iluminación, estamos bloqueando el uso de estas lentes. En este punto, los alumnos deben tener el talento suficiente para no comprometer la calidad de sus imágenes usando estas ópticas de mala calidad. El trabajo de los estudiantes de esta clase tiene licencia comercial como fotografía de archivo, pero si se dispara con un objetivo 18-55 mm estarán creando un trabajo con una seria desventaja en cuanto a calidad. No están obligados a COMPRAR una óptica diferente, pero sí deben usar algo diferente a este tipo de objetivos. Deben hacer todo lo que esté a su alcance para no volver a usar estas ópticas nunca más.