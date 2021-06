Amazon Prime Day 2021 Fotografía: las mejores ofertas de hoy en cámaras de fotos, móviles, objetivos y accesorios (21 de junio)

Si estabas esperando la oportunidad de hacerte con esa cámara con la que sueñas desde hace tiempo o ese objetivo que redondeará tu equipo hoy puede ser tu día porque empiezan los Prime Day de Amazon. Una gran oportunidad de conseguir todo tipo de productos a precios exclusivos para los clientes Prime. Recuerda que si todavía no lo eres puedes suscribirte a un periodo de prueba gratuito de un mes y disfrutar de los buenos precios que vamos a ver estos dos días.

Y, por supuesto, la fotografía no podía quedarse fuera así que, para que no pierdas el tiempo buscando, nosotros hemos seleccionado para ti las mejores ofertas en cámaras, objetivos, trípodes, bolsas, flashes, tarjetas de memoria, etc. ¿Estás listo? ¡Empezamos!

Ofertas en cámaras

Comenzamos con una Panasonic Lumix G9, un modelo del sistema Micro Cuatro Tercios orientado a profesionales y aficionados avanzados y cuyo cuerpo está por sólo 949 euros cuando el precio de partida es de 1.699,90 euros.

Panasonic Lumix DC-G9 Cámara EVIL de 20.3MP (20fps AFC RAW, Estabilizador óptico de 5 Ejes, Live Mos, 4K Ultra HD, Pantalla táctil), Negro Oferta especial Prime Day 949€ PVP en Fnac 1.200,69€

Con el mismo sensor pero una clara orientación hacia el vídeo tenemos también la Panasonic Lumix GH5 con el objetivo Lumix Vario 12-60mm/F3.5-F5.6 que baja de más de dos mil euros a 1.539,99 euros.

Cambiamos de marca para recomendar la Sony A7R II, una cámara de alta resolución cuyo cuerpo está rebajado a un precio estupendo: 1.269 euros, cuando su PVP recomendado es de 2.100 euros.

De esa misma familia de cámaras tenemos la Sony Alpha 7C, la evil full frame más compacta de Sony, que con el objetivo FE 28-60mm F4-5.6 y en color negro baja de los 2.399 euros de PVP recomendado a 2.099 euros.

Un concepto similar pero con sensor APS-C y bastante menos avanzada es la Sony A6000, que con objetivo 16-50 mm está a su precio mínimo: 409 euros con una rebaja de casi cien euros.

Otra oferta interesante aunque con un sensor notablemente más pequeño, es la de la Panasonic Lumix GX80 que con la lente Lumix Vario 12-32 mm/F3.5-5.6 está por 384,99 euros en vez de los casi 700 de PVP recomendado.

Si siempre has querido tener una de esas cámaras que caben en el bolsillo pero tienen prestaciones casi profesionales, echa un vistazo a esta Sony RX100 VI que está rebajada a 769 euros desde los más de mil que tiene como precio recomendado. Además, si prefieres el modelo más nuevo de la familia, la Sony RX100 VII, la tienes por 939 euros rebajada desde los 1.300 que son su PVP.

Similar a las anteriores, pero algo menos exclusiva, tienes también una Panasonic Lumix TZ90 es una compacta viajera muy interesante si se puede conseguir rebajada desde 319 a 259,99 euros gracias al Amazon Prime Day.

Ofertas en objetivos

Si lo que buscas es completar tu equipo con alguna óptica a buen precio echa un vistazo porque ahí van unas interesantes propuestas. Por ejemplo este Sony Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS para cámaras Sony E full frame que está por 579 euros cuando su precio normal es de mil euros.

Para el mismo tipo de cámaras, pero una opción más sencilla y económica, tienes el Sony FE 50mm F1.8 por 139 euros bajando de los más de 300 que tiene como precio recomendado.

Y otra opción también para Sony E es el Samyang AF 35 mm/2.8, F2.8 cuyo precio habitual es de 299 euros y hoy está a 170,99 euros gracias a los Amazon Prime Day.

Si tienes una cámara del sistema Micro Cuatro Tercios te podría interesar este Olympus M.Zuiko Digital ED 30 mm F3.5 Macro que está por 189,71 euros en vez de los 299 que son su precio recomendado.

Si lo que tienes es una cámara réflex y siempre has querido tener un superteleobjetivo, echa un vistazo a este Tamron SP 150-600 mm F/5-6.3 Di VC USD G2 que hoy está rebajado a 874,99 euros en versión Nikon F, y 878,99 euros en versión Canon EF , muy buen precio si pensamos que normalmente sube de los mil euros.

También para cámaras réflex tenemos en oferta el todoterreno Tamron AF 18-200 mm F/3.5-6.3 XR Di II VC: sólo 129,99 euros en versión Nikon F y 136,99 euros en versión Canon.

Finalmente, para réflex Nikon F, tenemos el Nikon AF-S DX Nikkor 35 mm f/1.8 G a 145,99 euros en vez de los más de 200 habituales.

Ofertas en móviles

Por supuesto no podían faltar algunas propuestas de móviles con cámara, desde hace ya tiempo un dispositivo más con el que hacer fotos. Y uno muy utilizado para estos menesteres es el famoso iPhone de Apple, de ahí que nuestra primera recomendación sea un iPhone 12 de 256GB que está a su precio mínimo histórico: 819 792,25 euros y con una rebaja de unos más de 100 euros sobre su precio habitual; además, también tienes rebajada la versión de 64 Gbytes que está por solo 755 euros, ambos en color azul.

Otro móvil que tiene una buena rebaja (más de 200 euros) es el Samsung Galaxy Note20 4G que cuenta con cámara cuádruple y está rebajado a 499 euros en versión de 256 GBytes y color Mystic Gray.

Otro terminal que está a su precio mínimo histórico es el Xiaomi Mi 11 5G que baja más de 100 euros hasta unos 644 euros en color gris medianoche.

Para acabar este apartado, otra opción para bolsillos apretados: un POCO X3 Pro 6/128 GB a su precio mínimo histórico de 169 euros.

Ofertas en accesorios y almacenamiento

Por supuesto, no podían faltar propuestas de los siempre imprescindibles accesorios. Por ejemplo por si quieres aprovechar el Amazon Prime Day para renovar tu trípode tienes una Manfrotto ‎MK055XPRO3-3W, de aluminio, con rótula X-PRO de tres secciones y cabeza de 3 vías que aguanta hasta ocho kilos y pesa tres y medio y que hoy se puede comprar por 177,99 euros cuando su precio recomendado son más de 400 euros.

Y si prefieres un trípode diferente, puede ser tu oportunidad para hacerte con uno de esos flexibles, un Joby GorillaPod Kit 1K para cámaras compactas avanzadas o sin espejo de hasta un kilo, que está rebajado a 25,99 euros, con más de un 50% de descuento.

Y si lo que quieres es una mochila de tipo profesional y máxima capacidad echa un vistazo a esta Lowepro Pro Trekker BP 550 AW II, para cámaras sin espejo y DSLR y que permite llevar todos los accesorios necesarios incluido un portátil de 15”, un gimbal o un dron. Su precio recomendado son más de 400 euros pero hoy está por 194,99 euros.

Misma marca pero más sencilla (y barata) aunque también muy capaz tienes una Lowepro Flipside 500 AW II por sólo 101,99 euros cuando su precio recomendado supera ámpliamente los 200 euros.

Por supuesto, en el apartado de complementos no podían faltar nuestras recomendaciones de tarjetas de memoria. Por ejemplo una de tipo SD para la mayoría de cámaras del mercado como esta SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-I, Clase 10, U3 y V30 de de 128 GBytes que se puede conseguir por 25,99 euros con más de un 60% de descuento sobre su precio original.

Y en formato micro tenemos oportunidades como una Lexar High-Performance 633x microSDXC UHS-I de 128 GBytes por sólo 16,46 euros cuando la semana pasada costaba más de 80.

También una SanDisk Extreme microSDXC A2, Clase 10, A2, U3 y V30 de 128 Gbytes y con adaptador SD por 16,99 euros su precio mínimo histórico.

¿Más ofertas?

