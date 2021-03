Sony A7 III, Nikon D750, Xiaomi Mi 11 y más cámaras, móviles, objetivos y accesorios al mejor precio en el Cazando Gangas

Sí, efectivamente no os equivocáis, hoy no es viernes; pero como estamos en Semana Santa y que mañana es festivo en buena parte de España hemos decidido adelantar nuestro Cazando Gangas para que no os perdáis las mejores ofertas en cámaras, ópticas, trípodes, mochilas, flashes, tarjetas de memoria, discos duros y (ahora también) smartphones... Todos seleccionados con mismo de entre los principales portales de comercio electrónico. ¿Qué os parece la idea?

Ofertas en cámaras

Una semana más empezamos con las sin espejo de formato completo, las cámaras más deseadas del momento. Y lo hacemos con la Nikon Z5 que con el objetivo Nikkor 24-50 F/4-6.3 está aún más barata que la semana pasada: 1.560,96 euros, en Amazon.

Otra opción interesante para "dar el salto" al full frame la tenemos en la Sony A7 II que en Fnac ofrecen en un interesante pack que incluye dos objetivos, el habitual 28-70 mm y un 50 mm f1.8, más una bolsa y una tarjeta de memoria de regalo, por 1.229,90 euros.

Y si lo que quieres es hacerte con el modelo más reciente de esta gama, tienes el cuerpo de la Sony A7 III por unos interesantes 1.780 euros en Amazon, prácticamente su precio mínimo de este año.

Finalmente, volvemos a recomendar la Canon EOS RP, el modelo más sencillo de esta marca que con el objetivo RF 24-105mm F4-7.1 IS STM, una tarjeta SD de 16 Gbytes y una segunda batería de regalo está por 1.399,90 euros en Fnac.

Si prefieres un modelo pequeño y ligero del sistema Micro Cuatro Tercios tienes una Panasonic Lumix G80 con el objetivo Lumix Vario 12-60 mm/F3.5-5.6 por el interesante precio de 629,99 euros.

Muy parecida pero aún más pequeña y con formato callejero tienes también una Panasonic Lumix GX80 con la óptica Lumix Vario 12-32 mm/F3.5-5.6 por 424 euros en Amazon.

Cambiamos de marca (que no de sistema) para recomendar la Olympus OM-D E-M10 Mark IV, el modelo más reciente de la familia de cámaras sin espejo para todos los públicos de Olympus cuyo cuerpo en color negro o negro-plata está por 635 euros en Amazon.

Si sigues prefieriendo una "confiable" réflex también tienes opciones de pasarte al formato completo a buen precio. Lo puedes hacer con una Nikon D750 cuyo cuerpo está por 1.222,09 euros en Amazon, un poco más cara que la semana pasada pero aún a buen precio.

Y si te conformas con un modelo más sencillo de sensor recortado, echa un vistazo a la Canon EOS 250D, que con el objetivo 18-55 IS STM, una bolsa de transporte y una tarjeta de memoria, sigue al interesante precio de 629,90 euros en Fnac.

Y si lo que más te importa es conseguirla al menor precio posible, tienes una buena opción en la Canon EOS 2000D que con la óptica 18-55mm f/3.5-5.6, una funda y una tarjeta SD de 16 Gbytes cuesta sólo 399 euros en MediaMarkt.

Finalmente, para los amantes de las réflex en la tienda Pentaxeros tienes una Pentax K-70 en varias configuraciones con un objetivo de regalo. Por ejemplo, el cuerpo de la cámara más el objetivo Pentax 50mm f1.8 sale por sólo 699 euros.

Si no quieres complicarte con cambios de objetivos y demás y simplemente buscas es una cámara pequeña pero capaz, para llevar siempre en el bolsillo, la Sony RX100 III puede ser una excelente opcion por 444,37 euros en Amazon.

Más barata aún también tienes una sencilla Sony WX500 por sólo 219 euros tanto en Amazon como en MediaMarkt.

Por último, volvemos a recomendar una instantánea como la Fujifilm Instax Mini 11, que en este bonito color lila sigue por sólo 68,99 euros tanto en Amazon como en PcComponentes.

Ofertas en móviles con cámara

Como sabréis, desde hace unas semanas los móviles se han incorporado a esta sección al haberse convertido en una herramienta más de los fotógrafos. Y esta semana repetimos la recomendación de la pasada: todo un iPhone 11 Pro de 512 Gbytes, un modelo que destaca por sus posibilidades tanto en vídeo como en fotografía, en color gris espacial, rebajado a 1.049 euros tanto en Amazon como en PcComponentes, con un descuento de unos 400 euros sobre su precio recomendado.

Si prefieres un móvil con sistema Android tienes alternativa con el Xiaomi Mi 11 en versión 8/256GB que tiene un excelente rendimiento, un cuerpo grande pero nada pesado y una pantalla de lujo y está a su precio mínimo histórico en Amazon: 741 euros.

Además, también sigue la oferta del Samsung Galaxy S21 Ultra 5G de 256GB en conjunto con los Galaxy Buds Live : 1.244,08 euros en Amazon, con una rebaja de unos 200 euros .

También de gama alta pero con un precio sensiblemente por debajo, aunque tenga conectividad 5G, tenemos el LG Velvet 5G, con pantalla FullVision OLED de 6,8 pulgadas, procesador Snapdragon 765G de 8 núcleos, 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, además de triple cámara trasera con súper gran angular y vídeo 4K por sólo 399,90 euros, precio mínimo en Amazon.

También continúa la oferta del Xiaomi Mi 10T en MediaMarkt, un terminal que cuenta con cámara cuádruple con un sensor principal de 64GB y está por solo 333 euros en color plata, un precio casi de ganga.

Por último, para los bolsillos más apretados tenemos un Samsung Galaxy M11, un móvil de entrada pero que cuenta con una gran batería de 5.00 mAh, con triple cámara y pantalla de 6,4" con una rebaja importante: de 159,90 a 99 euros en Amazon

Ofertas en objetivos

Esta semana nuestro apartado dedicado a las ópticas empieza de nuevo con el Sony Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA, como dijimos todo un "pata negra" para cámaras Sony E que sigue a su precio mínimo del último año: 1.019 euros.

Para esa misma montura Sony E, tenemos también un Tamron 70-300 MM F4.5-6.3 Di III RXD, un teleobjetivo zoom que está a su precio mínimo: 589,99 euros en Amazon.

También compatible con mirrorless full frame pero para Canon R, tenemos una semana más el Canon RF 600 mm F11 IS STM, un superteleobjetivo que sigue a su precio mínimo: 686,99 euros (más barato que la semana pasada) en Amazon.

También para Canon pero ahora para DSLR con montura EF, el Samyang XP 85 mm F1.2, una lente fija ultraluminosa de enfoque manual, está aún más rebajada que la semana pasada: 703,77 euros (también más barato que la semana pasada) en Amazon.

Por último, volvemos a recomendar el Panasonic Lumix S PRO 70-200 mm F4 O.I.S, un teleobjetivo zoom de tipo profesional para cámaras sin espejo de montura L, que sigue a su precio mínimo: 1.459,92 euros en Amazon.

Ofertas en accesorios

Comenzamos con nuestra habitual recomendación en forma de mochila que esta semana repite con la Lowepro Whistler Rucksack 450 AW II. Una mochila de tipo profesional que permite llevar con seguridad un equipo de grandes dimensiones, inlcuido un portátil de 15", y sigue a su precio mínimo histórico: 210,99 euros en Amazon.

Y si necesitas un flash echa un ojo al Godox V860II-S, un speedlite para cámaras Sony con número de guía 60, sistema inalámbrico 2.4G integrado, función de flash automático TTL, sincronización de alta velocidad a 1/8000s y que puede trabajar como maestro/ esclavo por 169,18 euros en Amazon.

Y si lo que necesitas es un trípode ligero para tus salidas echa un ojo al Vanguard VEO 2 265AB fabricado en aluminio con rótula de bola, altura hasta 150 cm y aguante hasta ocho kilos que está rebajado a 102,67 euros de nuevo en Amazon.

Esta semana además no podemos dejar de recomendar la oferta (que acaba hoy) de un año de suscripción a Adobe Lightroom CC con una cuota de almacenamiento de 1Tbyte por 89,99 euros a través de Amazon.

Ofertas en almacenamiento

Comenzamos el apartado dedicado a la memoria con una Lexar Professional SDXC, UHS-I Clase 10, U3 y V30 de 128 Gbytes que está rebajada a 20,41 euros en Amazon.

Y en formato micro esta semana tenemos una Transcend MicroSDXC I, Clase 10, V30 y A1 de 128 Gbytes y con adaptador SD por sólo 14,43 euros una vez más en Amazon.

Y finalmente nuestra propuesta de disco duro es una opción de sobremesa para tener un backup de tus datos (por supuesto incluidas fotos): un WD Elements Desktop USB 3.0 de 10 Tbytes rebajado un 40% de su precio de partida con lo que se queda en 167,99 euros en Amazon.

¿Más ofertas?

