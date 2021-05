'Detrás del instante': Andoni Canela y la fotografía paciente

Andoni Canela es una fotógrafo de naturaleza. Su trabajo se publica en La Vanguardia, National Geographic, Sunday Times y El País. Y es el director de uno de los documentales de naturaleza más recomendables de los últimos años: 'el viaje de Unai'. En el episodio de esta semana de 'Detrás del instante' nos descubren el trabajo de un fotógrafo capaz de esperar semanas escondido en un hide para hacer una fotografía que haga reflexionar al mundo.

El capítulo dedicado a Andoni Canela emociona a todos los que crecimos con Félix Rodríguez de la Fuente. Al principio salen imágenes de 'El hombre y la tierra' y Félix rodeado de lobos. Y Andoni reconoce que su figura fue fundamental para que el lobo siga en nuestros bosques y montañas. Y que fue uno de los motivos por el que ama la naturaleza.

Para conseguir las primeras imágenes del lobo ibérico tuvo que esperar varios años y viajes hasta conseguir la fotografía definitiva. Lo que más puede sorprender a los espectadores es que hacer las fotografías que vemos cuestan toda una vida.

Hay que preparar un hide, una tienda escondida en el entorno natural, y sentarse a esperar, hora tras hora, semana tras semana, hasta conseguir que el animal que estás buscando se asome justo por la rendija que has preparado. Si el animal no quiere pasar por delante de ti, no hay nada que hacer. Una buena fotografía de naturaleza es un monumento a la paciencia.

Andoni Canela, el fotógrafo y la tenacidad

Para ser fotógrafo tienes que nacer con el don de la mirada. Y tienes que valer para la especialidad que quieras ejercer. No es lo mismo ser un fotógrafo de guerra que uno de moda. Y desde luego tienes que estar hecho de otra pasta para la fotografía de naturaleza.

No sé si habéis probado alguna vez estar dentro de un hide esperando. El tiempo pasa lentamente, te fundes con la montaña y de repente eres consciente de lo que estás viendo. Es agotador pero cuando consigues la fotografía buscada, cuando el animal te mira y tú puedes apretar el disparador, todo cambia.

Es fundamental que respetemos más a los animales y su entorno. Para respetarlo, primero hay que conocerlo. Mi labor es darlo a conocer

Él mismo reconoce que solo ha hecho fotografías durante muy pocas horas a lo largo de su vida. La mayor parte del tiempo ha estado preparando y esperando. Y aunque se le conoce por su trabajo de la fauna ibérica, ha recorrido todo el mundo y se ha convertido en un testigo del cambio climático y de los animales en peligro de extinción.

Menos de un 10% del tiempo lo dedico a fotografiar animales. El resto estoy esperando que aparezcan. Y esas esperas pueden ser, dependiendo de la época del año, de 12 o 14 horas

Además no solo se ha dedicado a la fotografía. También se ha adentrado en el mundo del vídeo. Sus libros sobre el lobo ibérico, el águila imperial son imprescindibles para conocerlos. Pero uno de sus trabajos más hermosos y comprometidos es sin lugar a dudas el excelente documental 'El viaje de Unai'.

La idea es fotografiar la vida salvaje del planeta y todo a partir de la visión de su hijo, de Unai. En el documental vemos a través de los ojos de un niño que descubre la naturaleza aprendiendo, jugando y viviendo en parajes únicos. Lo mejor de todo es que después de ese viaje el hijo, que sale en el documental (me está gustando mucho el aire familiar de esta temporada) reconoce la labor de su padre y parece que seguirá su camino.

Pero el mundo está cambiando y ya no es posible contar con los medios para publicar tus proyectos. Uno de sus últimos trabajos 'Panteras', que incluye un libro, un documental y una serie para televisión tuvo que financiarse a través del crowdfunding. Los tiempos cambian pero parece seguro que alguien con la paciencia de Andoni Canela aguantará con tal de contar la realidad con sus fotografías.

