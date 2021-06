El fotoperiodista español Emilio Morenatti gana el premio Pulitzer 2021 de fotografía por sus imágenes de mayores durante la pandemia

Uno de nuestros fotoperiodistas más reconocidos, Emilio Morenatti, ha sido premiado con uno de los Premios Pulitzer de periodismo, otorgados por la prestigiosa Universidad de Columbia (Nueva York); en concreto, el denominado ‘Feature Photography’, que premia el mejor trabajo de fotoperiodismo del año y que el español se ha llevado "por una conmovedora serie de fotografías que lleva a los espectadores a la vida de los ancianos en España que luchan durante la pandemia de COVID-19."

Fotografías como la que habéis visto en portada y con las que el fotógrafo ha ilustrado la dureza de la situación vivida en España durante toda la pandemia por parte de los más mayores. Y eso que, a pesar del plástico, se trata de una imagen llena de ternura; pero no todas las imágenes que forman el trabajo premiado tienen la misma ternura. Muy al contrario, muestran imágenes de morgues y cadáveres, y por supuesto estampas de la soledad que tuvieron que afrontar las personas mayores.

Really happy to receive the Pulitzer Prize. Sharing here a selection with some of the best images. Activate 🔊 pic.twitter.com/wxrIdrCHP4 — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) June 11, 2021

Sin duda un gran trabajo que ahora es reconocido con un premio prestigioso, dotado con un premio de 15 mil dólares, en el que no han abundado los nombres españoles (Manu Brabo era hasta ahora casi la única referencia). Por cierto, por si no le conocéis Morenatti es un fotoperiodista con una larga trayectoria en la que ha sido reconocido con numerosos premios como el fotoperiodista del año en EE.UU o el Pictures of the Year International; acutualmente es fotógrafo jefe de la agencia Associated Press para España y Portugal.

Claro que los premios Pulitzer también tienen otra categoría de fotografía, denominada ‘Breaking News Photography’ y que está dedicada a series de actualidad realizadas por un equipo de fotógrafos. Pues bien este año el equipo premiado es precisamente el de la agencia AP (a la que pertenece Morenatti) y lo ha logrado gracias a su cobertura, en varias ciudades de los Estados Unidos, de la respuesta producida en aquel país por la la muerte de George Floyd.

Captura de la página de los premios Pulitzer 2021.

Foto de portada | Agustina Cañamero, de 81 años, besa y abraza a su marido Pascual Pérez, de 84 años, a través de un plástico para evitar el contagio del coronavirus en una residencia de Barcelona y tras haber estado separados 102 días. España, 22 de Junio de 2020 © AP Photo/ Emilio Morenatti