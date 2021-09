Hasselblad vs iPhone: demostrando que no importa la cámara que uses pero sí que seas capaz de iluminar bien una escena

¿Se puede usar un iPhone para fotografía de estudio? Es más ¿se puede comparar una foto hecha con una Hasselblad de 30 mil dólares con otra hecha con un "simple" smartphone? El fotógrafo y YouTuber Karl Taylor demuestra en un vídeo que sí y da la clave de porqué: más allá de la cámara que usemos, en este tipo de fotos lo que de verdad importa es la iluminación.

Taylor cuenta que "como cualquier fotógrafo profesional, me encanta fotografiar con un equipo de alta calidad. ¡Mi querida cámara Hasselblad H6, por ejemplo, cuesta más de 30.000 dólares!". Pero claro, eso es una cifra que no está al alcance de cualquiera por lo que, continúa, "la buena noticia es que no es necesario. [...] ¿Cómo es eso posible? Una palabra: iluminación".

Evidentemente, como él mismo enseña en el vídeo, si ampliamos las fotos no tiene nada que ver la toma hecha con un iPhone que con la Hasselblad H6D-100c de 100 MPíxeles que suele utilizar; pero para una toma que no vaya a ser impresa en gran tamaño, la imagen es equivalente y perfectamente utilizable.

El fotógrafo realizando la toma con su iPhone.

Por cierto ¿sabríais decir cuál es cuál en la imagen de portada? Si os fijáis en las fotos de abajo lo resolveréis, y también os daréis cuenta de que ambas fotografías son perfectamente viables; incluso, a simple vista, la de iPhone parece un poco más brillante:

La foto final hecha con la Hasselblad.

La foto final hecha con el iPhone.

La moraleja es que, para este profesional, ni la marca, ni el equipo que se esté utilizando es lo más importante; lo fundamental es el conocimiento que uno pueda tener del uso y control de la iluminación, eso es lo que puede hacernos lograr grandes resultados. “No es solo la cámara la que crea una gran imagen, de la misma manera que una máquina de escribir no crea una gran novela”, sentencia Taylor.

Algunas de las luces dispuestas para la toma.

Karl Taylor | Página web | Instagram | YouTube

Fotografías de Karl Taylor capturadas del vídeo iPhone vs $30K Hasselblad: Why Lighting is the Key

Vía | Petapixel