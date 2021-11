Las mejores ofertas en Fotografía en el Día del Soltero: cámaras, ópticas, móviles, bolsas, tarjetas de memoria...

Por si no os habíais dado cuenta hoy es el 11 del 11, fecha en la que se celebra el Día del Soltero, un megaevento comercial ideado originalmente por Alibaba (el "Amazon chino"), que ya celebran muchas plataformas como alternativa, o de forma adicional, al Black Friday. Este día tiene su origen en los 90, cuando se empezó a celebrar en las universidades chinas como alternativa al Día de San Valentín; el caso es que está considerado el mayor evento comercial del mundo, incluso por encima del famoso "Viernes Negro".

Claro que, cómo no, el evento es una nueva excusa para conseguir productos de todo tipo a precios rebajados; y por supuesto el campo de la fotografía no es ajeno. Así que, como hacemos en estos casos, nosotros hemos mirado con lupa las ofertas que nos ofrecen los principales portales de comercio electrónico para que no os deslumbréis por los grandes titulares y podáis encontrar lo que de verdad merece la pena. ¿Empezamos?

Ofertas en cámaras

Comenzamos con una oferta especial sólo para hoy de la tienda Olympus que ofrece una Olympus OM-D E-M10 Mark IIIS con la óptica M.Zuiko Digital ED 12‑45mm F4 Pro (que no es el objetivo habitual del kit sino uno de mayor calidad) por 699 euros, cuando el precio recomendado es de 949 euros.

Además, aunque no es una oferta exclusiva para este día, si te gustan las Olympus sigue estando la oportunidad de conseguir un cuerpo profesional, el de la Olympus OM-D E‑M1X, por 1.899 euros en la tienda oficial Olympus. Todo un chollo.

Cambiamos de marca, que no de sistema (Micro 4/3), para recomendar la Panasonic Lumix G9, el modelo más avanzado de la familia Lumix G, cuyo cuerpo está por 1.069 euros en Amazon, su precio mínimo histórico.

Y si buscas una cámara con sensor APS-C en MediaMarkt tienes la Nikon Z50 con el objetivo Nikkor Z 16-50 mm DX VR por 799 euros (una vez añadida al carrito para que nos hagan el 20% de descuento que están aplicando hoy en esta tienda); además, en El Corte Inglés por 859 euros le añaden una tarjeta SD de 64GB y un trípode.

De la misma familia pero de formato completo tienes la oportunidad de conseguir una Nikon Z5 con el objetivo Nikkor 24-50 mm F/4-6.3 por 1.519 euros en MediaMarkt, una vez te hayan hecho el 20% de descuento de la promoción.

Y si lo que quieres es una sin espejo de formato completo al menor precio posible, puedes comprar una Canon EOS RP por 899 euros tanto en Amazon como en El Corte Inglés.

Otra opción de mirrorless full frame a buen precio la tienes en la Sony A7 II que se puede conseguir por sólo 924,08 euros en Amazon. Además en Fnac tienen un pack que incluye el cuerpo de la A7 II, los objetivos 28 -70 mm y 50mm f1.8, y una batería adicional, por 1.279,90 euros.

Y si lo que buscas es una cámara réflex, tienes el cuerpo de una Nikon D750 por un precio muy interesante: 1.349 euros en El Corte Inglés por una réflex de formato completo y cuerpo profesional.

Si buscas algo más sencillo, una buena opción es la Nikon D5600 que con el objetivo AF-P DX 18-55 mm VR está por 659 euros en El Corte Inglés.

Y aún más sencilla (y barata) tienes también una Nikon D3500 con objetivo 18-55 mm f/3.5-5.6G por 399,20 euros una vez aplicado en el carrito el 20% de descuento que aplica MediaMarkt.

Al mismo precio, un modelo similar pero de la marca tradicionalmente rival: una Canon EOS 2000D que con la óptica 18-55mm f/3.5-5.6, una bolsa y una tarjeta SD de 16 GB cuesta 399,20 euros gracias al 20% de descuento (que se aplica en el carrito) de MediaMarkt.

Si lo que te gustaría es comprarte una cámara deportiva tienes una National Geographic Action Cam Explorer 6 4K con accesorios (una carcasa sumergible, soportes para bicicleta, patinete y cualquier otro, correas, soporte marco, dos baterías...) por sólo 129 euros en El Corte Inglés.

Además, un poco más sencilla pero con los mismos accesorios tienes una National Geographic Action Cam Explorer 5 4K por solo 69 euros de nuevo en El Corte Inglés.

Y del mismo tipo pero aún más pequeña tienes una Canon Ivy Rec por 79 euros tanto en Amazon como en El Corte Inglés y en varios llamativos colores.

Otra opción más de cámara de acción en formato mini: una Insta360 ONE X2, cámara 360º con estabilizador y pantalla táctil, que se queda en un precio final de 345,16 euros en AliExpress.

Ofertas en móviles con cámara

Si quieres aprovechar el Día del Soltero para renovar tu smartphone, por supuesto con cámara, tienes un OnePlus Nord 2 5G 8/128 GB con cámaras triples y sensor de 50 MP por 359 euros, en vez de los más de 500 recomendados, en AliExpress.

Otro móvil que no está nada mal (tiene una cámara cuádruple de 48 MP) es el POCO X3 Pro de 6/128 GB que sale por 189 euros en eBay o, si prefieres algo con entrega inmediata, 215,20 euros en MediaMarkt (con el 20% de descuento que están aplicando hoy).

Otra buena opción puede ser un Redmi Note 9 Pro 6+128 GB, que cuenta con cámara cuádruple con sensor principal de 64 MP, y está por 180,45 euros en AliExpress (cuando su precio original eran 280 euros).

Y si buscas algo lo más barato posible, tienes un Samsung Galaxy A03s de 3/32GB, con triple cámara de 13MP, por solo 104 euros en AliExpress.

Ofertas en accesorios fotográficos

Si en cámaras hemos empezado con una oferta de la tienda Olympus, hablando de objetivos también tenemos que reseñar la oferta especial por el 11 del 11 del M.Zuiko Digital ED 40‑150mm F4‑5.6 R a solo 122 euros, todo un chollo para los usuarios de este sistema.

Y si tienes una réflex Canon y quieres un objetivo luminoso y de calidad para tu cámara por muy poco dinero echa un ojo al Canon EF 50mm f/1.8 STM que se puede conseguir en MediaMarkt, con el 20% de descuento del que os venimos hablando, por sólo 119,20 euros.

Si necesitas una mochila para llevar el equipo fotográfico tienes una Lowepro ProTactic BP 350 AW II rebajada a 81,32 euros en AliExpress.

Si buscas un trípode al mejor precio echa un vistazo al Zomei Q111, trípode portátil de aluminio para cámaras DSLR y disponible en tres colores por 22,53 euros en AliExpress.

Claro que si estás dispuesto a gastarte algo más por algo más fiable tienes un Manfrotto Compact Advanced, con rótula 3 Way y diseñado para cámaras de hasta tres kilos de peso, por 67,39 euros en Amazon, precio mínimo de los últimos meses.

No podían faltar ofertas en el siempre recurrente apartado del almacenamiento. Empezando por una tarjeta Secure Digital como la SanDisk Extreme PRO SDXC I Clase 10, V30 y U3 de 64 GB que está por sólo 14,63 euros en Amazon.

Y si buscas algo en formato micro tienes toda una SanDisk Extreme microSDXC Clase 10, U3, A2 y V30 de 256 GB y con adaptador SD por sólo 23,97 euros

¿Más ofertas?

