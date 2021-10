Nikon Z5, Panasonic Lumix G9, Xiaomi Mi 11i 5G y más cámaras, móviles, ópticas y

Un viernes más nuestro Cazando Gangas no falta a la cita para ofreceros las mejores ofertas en cámaras digitales, objetivos, trípodes, mochilas, flashes, tarjetas de memoria, discos duros y teléfonos móviles de los principales portales de comercio electrónico. Eso sí, seleccionados para vosotros para que no os engañen los grandes titulares que anuncian descuentos que luego no son reales.

Ofertas en cámaras

Una vez más, volvemos a abrir nuestra sección de cámaras con las sin espejo de formato completo; en esta ocasión con la Nikon Z5 que, con la óptica Nikkor Z 24-50mm f/3.5-6.3 incluida, ya venimos recomendando varias semanas porque sigue a unos interesantísimos 1.371,97 euros tanto en Amazon como en Fnac.

La semana pasada también recomendábamos otra cámara que está de plena actualidad ya que se acaba de presentar su relevo. Lo cierto es que, a pesar de ello, la Sony A7 III sigue siendo una cámara excelente que, además, se ha puesto en valor dada la subida de precio con la que llega la A7 IV. Pues bien, hemos encontrado un interesante pack de Fnac que incluye el cuerpo, un objetivo Sony 28-60 mm, un 50 mm f1.8 y una batería adicional por 2.399,90 euros. Además, el cuerpo está por 1.834,40 euros, y con la óptica 50 f1.8 sale por 2.018,39 euros, ambos en Amazon.

De la misma familia pero más económica tenemos también la Sony A7 II cuyo cuerpo cuesta 916,05 euros en Amazon (apenas unos céntimos más que la semana pasada pero aún por debajo de los mil). Además, en Fnac tienen un pack similar al de la A7 III que hemos recomendado justo arriba: incluye el cuerpo de la A7 II, más los objetivos 28 -70 mm y 50mm además de una batería, por 1.279,90 euros.

Y si lo que buscas es tener una full frame en el formato más compacto, tienes también la Sony A7C que está por 1.800,99 euros en Amazon. No es un chollo pero si piensas que su PVP recomendado son 2.100 euros no está nada mal.

Si no necesitas el formato completo y te "conformas" con un sensor APS-C, tienes una Nikon Z50 con objetivo Nikkor Z 16-50 mm DX VR, una tarjeta SD de 64GB y un trípode por 859 euros en El Corte Inglés.

Y si buscas un pack completo, otra opción de APS-C interesante es la Sony A6000 que con los objetivos 16-50 mm y 55-210 mm está por 649 euros (diez euros más caro que la semana pasada pero aún interesante) tanto en El Corte Inglés como en Amazon (aunque aquí están temporalmente sin stock).

También en un pack con doble objetivo, la Canon EOS M50 con los EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM y EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM más una bolsa de hombro y una tarjeta de memoria, sale por 779,97 euros en Fnac.

Otra opción interesante en formato APS-C es una Fujifilm X-T3 que en bicolor y con el objetivo XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS sigue por 1.349 euros en Amazon (eso sí, la entrega no es inmediata).

Y si lo que buscas es algo lo más barato posible, tienes una Sony A6100 con objetivo E PZ 16-50mm f/3.5-5.6 OSS por sólo 549 euros en el outlet de MediaMarkt en eBay, donde venden productos de exposición a muy buenos precios.

Bajando un poco más abajo en cuanto a tamaño de sensor nos encontramos con las cámaras basadas en el sistema Micro 4/3 en las que hay estupendas opciones como la Panasonic Lumix G9, sólo cuerpo, por 1.069 euros en Amazon, su precio mínimo histórico.

Otra opción de la misma familia es la Panasonic Lumix G100, más orientada al vídeo (aunque también hace muy buenas fotos) y que con el objetivo 12-32 mm F3.5-5.6, el tripode-empuñadura y una batería adicional sigue por 599,90 euros en Fnac.

Claro que también hay cámaras Micro Cuatro Tercios de otras marcas, en este caso Olympus. Y una semana más no podemos dejar de recomendar la Olympus OM-D E‑M1X, que por 1.899 euros, en la tienda oficial Olympus, nos da la oportunidad de conseguir una cámara profesional.

Y en esa misma tienda continúa la interesante promoción por la que, comprando cualquier pack de la Olympus OM-D E-M5 Mark III te regalan un objetivo M.Zuiko Digital 25mm F1.8 y una empuñadura ECG‑5 (valorados en 399 y 179 euros, respectivamente). Así por ejemplo, podemos llevarnos el cuerpo de cámara en dos colores más los regalos mencionados por sólo 1.089 euros.

Saltamos al mundo de las réflex con una que ya hemos recomendado las últimas semanas pero que sigue siendo casi un chollo y, además, ha bajado diez euros respecto a la semana pasada. Hablamos de la Nikon D750, una réflex de formato completo y cuerpo profesional, que se puede conseguir por sólo 1.349 euros en El Corte Inglés.

De la misma marca pero para aficionados y con sensor APS-C, tenemos una Nikon D5600 con objetivo AF-P DX 18 - 55 mm VR por 699 euros en El Corte Inglés.

Si buscas hacerte con un equipo completo considera comprarte el kit de la Pentax K-70 que incluye los objetivos 18-55mm f3.5-5.6 WR y 55-300mm f4-5.8 HD WR, una bolsa y una tarjeta de 32 Gbytes, y se queda por 899 euros en la tienda Pentaxeros.

De la misma marca, pero pensada para usuarios principiantes tenemos la Pentax K-50 con el objetivo 18-55mm f3.5-5.6 WR por sólo 449 euros también en la tienda Pentaxeros.

Si quieres algo potente pero que quepa en el bolsillo echa un vistazo a la Canon PowerShot G5 X Mark II que en Amazon está muy cerca de su precio mínimo histórico: 762,97 euros.

Con la misma idea, pero a un precio muy rebajado (porque es un producto de exposición) en el antes mencionado outlet de MediaMarkt en eBay tienes una Sony RX100 V por 584,35 euros.

Hace nada han presentado la GoPro Hero 10 Black y en su página oficial ya está en oferta: 429,98 euros por el modelo base con un año de suscripción a GoPro incluido, o 479,98 euros con el pack de accesorios que incluye un clip giratorio magnético, una batería extra, un shorty (grip/trípode), una tarjeta SD de 32 Gbytes y un estuche.

Por último, si buscas una cámara instantánea que tenga algo especial, tienes una Polaroid Now - Mandalorian Edition (una edición especial dedicada a la famosa serie basada en el universo Star Wars) rebajada a 118,98 euros, tanto en Amazon como en PcComponentes.

Ofertas en móviles con cámara

Nuestro epígrafe dedicado a los teléfonos inteligentes esta semana está encabezado por uno que presume de su triple cámara trasera con sensor principal de 108 megapíxeles. Hablamos del Xiaomi Mi 11i 5G 8/256 GB que, en color plata, está rebajado a 482 euros en Amazon.

En dura competencia en lo que se refiere a las capacidades fotográficas tenemos todo un Apple iPhone 12 Pro Max de 128 Gbytes que, por efecto de la presentación del nuevo iPhone 13, ha bajado hasta los 985 euros. Eso es lo que cuesta, en color azul pacífico, en tuimeilibre. Además, si prefieres una tienda más conocida, lo tienes en el mismo color por 999 euros en Amazon.

Si buscas un móvil de gama media-alta y con buena cámara, en este caso una cuadruple con sensor principal de 64 MP, tienes un OPPO Find X3 Lite de 8/128 GB por 337,03 euros de nuevo en Amazon.

Otro que no anda nada mal de cámaras es el Samsung Galaxy S20 FE, que sigue rebajado a 491,63 euros (más barato que la semana pasada) en Amazon.

Por último, un terminal para el que se quiera gastar lo menos posible: un OPPO A15 de 3/32GB en color negro y con cámara triple por 114,03 euros en Amazon.

Ofertas en objetivos

Nuestro apartado dedicado a la óptica comienza esta semana con un Tamron 28-200 mm F/2.8-5.6 Di III RXD, un objetivo polivalente diseñado para las sin espejo de formato completo con montura Sony E (como las A7 que te hemos recomendado) y que está a su precio minimo de los últimos meses: 712,64 euros en Amazon.

Para ese mismo tipo de cámaras, también zoom pero con menor recorrido (pensado para sustituir el típico 24-70 mm estándar por algo de mayor calidad) el Sony Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS que hemos recomendado las últimas semanas sigue por 619,97 euros, casi casi su precio mínimo histórico, tanto en Amazon como en Fnac.

La misma idea (sustituir el objetivo básico del kit), pero para cámaras del sistema Micro Cuatro Tercios, la tenemos con el Olympus M.Zuiko ED 12-45 mm F4.0 Pro que está por 511,75 euros, prácticamente su precio mínimo (un poco más caro que la semana pasada pero aún interesante), en Amazon.

Y para cámaras réflex de Canon el Canon EF 70-200mm f2.8 L IS III USM, un teleobjetivo profesional conocido en el mundillo fotográfico como "Papá copito", sigue a su precio mínimo del año (y muy cerca del histórico): 1.554,97 euros en Amazon.

Si no te llega y quieres algo similar pero más económico, tienes el Tamron 70-210mm F/4 Di VC USD por 398,90 euros en Amazon.

Por último, si lo que tienes es una réflex Nikon APS-C puedes conseguir un objetivo todoterreno de calidad por muy poco dinero. Hablamos del Nikon AF-S DX 18-200 VR II G ED que está por solo 389 euros en Fnac; eso sí, de un vendedor externo de Hong Kong.

Ofertas en accesorios

Una semana más comenzamos con recomendaciones para llevar el equipo cómodo y seguro. Y repetimos con la Lowepro Nova 160 AW II, una bolsa de tipo bandolera y diseño clásico en la que cabe un equipo de cámara réflex o sin espejo con objetivo y accesorios. Su precio sigue siendo de 35,97 euros en Amazon, muy poco dinero para llevar el equipo con seguridad.

Lo mismo con la mochila que ya hemos recomendado las últimas semanas, la Lowepro Photo Sport 200 AW II (en la que cabe un equipo completo, tiene espacio superior para las cosas personales y un compartimento para acoplar una bolsa de hidratación), que sigue por 88,09 euros (cuando su precio normal supera los cien), de nuevo en Amazon.

Y también repetimos recomendación de la Optech USA 9511011, una correa para la cámara realizada con neopreno y nylon que está diseñada para distribuir el peso. En color verde sigue rebajada a 24,80 euros en Amazon (precio mínimo histórico).

Si lo que necesitas es un trípode te recomendamos el Manfrotto Compact Advanced, que cuenta con rótula 3 Way y está diseñado para cámaras de hasta tres kilos de peso, por 67,39 euros en Amazon.

Y una semana más terminamos con una recomendación de gimbal, en este caso para teléfonos móviles. Se trata del Zhiyun Smooth Q3 que cuenta con tres ejes, luz de relleno y control de gestos y está rebajado de los 90 euros recomendados a 75,64 euros en Amazon.

Ofertas en almacenamiento

Nuestro último epígrafe como siempre está dedicado a la memoria; en este caso con una Lexar Professional 633x SDXC, UHS-I Clase 10, U3 y V30 de 128 GB por 25,22 euros en Amazon.

Y si buscas una tarjeta en formato micro pero muy capaz echa un ojo a la Kingston Canvas Go Plus microSDXC A2, U3 y V30 de 128 GB por sólo 14,99 euros en Amazon.

Para acabar, nuestra habitual propuesta de disco duro es un interno por si necesitas renovar la capacidad de tu ordenador por muy poco dinero: sólo 35,45 euros por un Western Digital Caviar Blue de 1 TB en Amazon.

