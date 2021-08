No necesitas muchos ‘likes’ (ni que nadie vea tus fotos) para poder considerarte buen fotógrafo

Instragram se ha convertido hace tiempo en un excelente escaparate para los fotógrafos (aunque ciertamente cada vez la fotografía es menos importante en esta red social), pero esto también ha traído consigo que nuestras imágenes y trabajo como fotógrafos se valoren especialmente según los seguidores, las visualizaciones, los comentarios o los "Me gusta" que cosecha en ésta y otras redes sociales. Pero ¿realmente necesitamos compartir nuestro trabajo y conseguir 'likes' para ser considerados verdaderos fotógrafos?

Alex Kilbee, fotógrafo profesional y cabeza visible del canal The Photographic Eye está convencido de que no, de que no hace falta (incluso de que no es necesario compartir nuestras imágenes en redes sociales), y lo cuenta en este vídeo:

Como habéis podido ver, el autor utiliza un ejemplo muy esclarecedor: la fotógrafa Vivian Maier, una artista que trabajó en el más absoluto anonimato y nunca se vio influida por las opiniones de otros, básicamente porque sólo hacía las fotos para ella misma. ¿Hubiera triunfado Vivian en la era de las redes sociales?

Seguramente no. El caso es que hace años la única manera de que alguien viera nuestras fotos era consiguiendo que las publicaran en una revista, lograr que se expusieran en algún lado o que ganaran algún concurso. Y aún así la audiencia potencial era mínima comparada con lo que se puede lograr hoy día.

Esto es algo que puede parecer ciencia ficción a los nuevos fotógrafos, muchos de los cuales han entrado en este mundillo gracias a los móviles, pero así era. Las fotos se hacían pensando más en qué se quería plasmar y comunicar que en si la imagen seguía las tendencias de moda o podía gustar a nuestros seguidores.

Hoy día, las redes sociales nos ofrecen casi infinitas posibilidades de que se vean nuestras fotos; cualquiera del otro lado del mundo puede verlas y opinar sobre ellas y, con un "golpe de suerte" podemos convertirnos en un influencer en Instagram... ¿Nos hace eso mejores fotógrafos?

Alex Kilbee está convencido de que no, y pone otro esclarecedor ejemplo... ¿Sabéis cuál es la foto con el récord de "Me gusta" en Instagram con más de 55 millones? Ésta:

Sí, es sencillamente un huevo de gallina sobre un fondo blanco. Una "simple" foto de stock que se propuso derrocar a una famosa en este podium. Si pensamos que los 'likes' son la medida de una buena foto, ésta debería ser la mejor del mundo ¿no? Es evidente que no, por eso estamos totalmente de acuerdo con el autor del vídeo en que deberíamos dejar de hacer fotos pensando en las redes sociales.

Eso no significa que no las compartamos sino que las hagamos sin importarnos tanto quién puede verlas y a quién van a gustar. Ni pensemos que necesitamos la aprobación del mundo para considerarnos buenos fotógrafos. Es mejor centrarnos en por qué estamos haciendo esa foto y, sobre todo, en disfrutar de la fotografía ¿no os parece?

Vía | DIYPhotography