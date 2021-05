Probando un carrete de fotos en color Kodak Ektar 25 caducado hace más de 30 años

¿Creéis que una película fotográfica puede conservarse bien más allá de 30 años después de caducar y que aún se obtengan buenas fotos? El fotógrafo (y YouTuber) canadiense Azriel Knight ha probado un carrete de Kodak Ektar 25, una película en formato de 35 mm de grano muy fino, alto contraste y saturación, que caducó en 1990 (aunque se conservó en frío durante todos estos años). La historia, y los sorprendentes resultados, los cuenta y enseña en este vídeo:

Como veis, se trata de un extenso metraje en el que comienza hablando extensamente de la historia de la película Kodak Ektar 25, que fue presentada en octubre de 1988 en la entonces pujante Photokina, como "la película negativa en color más nítida del mundo". Quizá por eso la caja estaba etiquetada como película "para cámaras SLR", insinuando con ello que no estaba pensada para usarse en una cámara de apuntar y disparar.

El autor habla extensamente de la repercusión que tuvo la película en su época, ya que apareció en todas las revistas del sector, que analizaron el producto y destacaron (en la mayoría de los casos) la casi total ausencia de grano que "dejó boquiabiertos incluso a los probadores de película más curtidos".

En el vídeo se menciona como la conocida Popular Photography le dedicó un reportaje especial y como Modern Photography llegó a compararla con película de formato medio por su nitidez. También muestra ejemplos de anuncios de la época en los que se publicitaba la película poniendo el acento en los detalles que la película era capaz de ofrecer ampliando sólo una pequeña parte de la toma global.

La película estuvo en producción hasta 1997, cuando empezó a discontinuarse, pero Azriel pudo conseguir un rollo de Kodak Ektar 25 gracias a un donante que aseguró que siempre había estado conservada en frío, por lo que se podía utilizar casi como el primer día.

Por otro lado, teniendo en cuenta que el carrete caducaba en octubre de 1990 y la película suele tener unos dos años de duración, el fotógrafo dedujo que este podría haber sido producido en las primeras tiradas de la película.

Con todo esto en la cabeza y una "vieja" Nikon F100 con un objetivo 28-105 mm, el fotógrafo se dispuso a probar la película durante un par de días centrándose preferentemente en buscar temas coloridos. Hay que decir que Azriel es un fotógrafo que se ha especializado en usar película, y que ya había realizado pruebas similares con carretes antiguos pero, eso sí, siempre en blanco y negro que (en teoría) resiste mucho mejor el paso del tiempo.

Por contra, una película en color tenía muchas más probabilidades de ofrecer resultados poco satisfactorios; pero no fue el caso porque, como podéis ver, las fotos que consiguió son impresionantes para una película con más de 30 años.

El propio autor cuenta como quedó impresionado por los resultados, y cómo apenas necesitó compensación de exposición para obtener unas fotos cuyo aspecto podría ser como el mismo día que se lanzó la película. Por todo ello concluye cómo esto demuestra la resistencia de la película fotográfica (ahora se está planteando guardar un carrete actual y no utilizarlo hasta 2054).

Vía | Petapixel

Todas las imágenes capturadas del vídeo 'Kodak Ektar 25, Frozen Over 30 Years! History & Review | This Old Camera'