De la Canon T90 a la EOS R3: un recorrido visual por las cámaras de Canon desde la década de los 80

La Canon EOS R3 supone la primera cámara sin espejo con cuerpo profesional de la historia de la marca; una historia que viene de muy atrás y, consecuentemente, en la que hay muchos modelos de los que han bebido de alguna manera los actuales (por mucho que la tecnología haya cambiado). Pero mejor que contarlo es verlo en imágenes, y eso es justo lo que han hecho los compañeros de DPReview con un recorrido visual por las cámaras Canon que se remonta a los años 80.

A través de 19 fotos en las que aparecen modelos como la Canon T90, EOS-1, EOS-3, EOS D30, EOS 1D, EOS R, EOS R5 y, finalmente, la EOS R3, el artículo nos enseña detalles de cómo los cuerpos de las cámaras Canon de gama alta (o media-alta) comparten una gran cantidad de cosas que demuestran el ADN de la marca.

Desde la Canon T90 de 1986, que supuso una revolución en cuanto a ergonomía y controles, hasta la nueva EOS R3 han pasado 35 años en los que las cámaras tuvieron que afrontar una dura transición de lo analógico a lo digital. A lo largo de la galería, los chicos de DPReview acompañan las imágenes con unas explicaciones que no tienen desperdicio y ayudan a demostrar que las cosas no han cambiado tanto, y que aquella cámara de los añorados 80 comparte más cosas de las que imaginamos con las de hoy.

Si os gustan las cámaras, en especial las Canon claro, os recomendamos que no os lo perdáis (si no entendéis el inglés darle a la opción de traducir del navegador) porque no tiene desperdicio y es, al mismo tiempo, un ejercicio de nostalgia y de reafirmación para los que amamos las cámaras de fotos.

Fuente y foto de portada | DPReview