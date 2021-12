Las 25 mejores imágenes de Auroras Boreales y Australes del año 2021 para deleitarnos con este curioso fenómeno natural

"Winter is coming" y precisamente por ello el blog Capture the Atlas, dedicado a la fotografía y los viajes, nos muestra su colección anual “Northern Lights photographer of the year”, una selección de las 25 mejores imágenes de auroras boreales capturadas por todo el mundo y con las que buscan "inspirar y compartir la belleza de este fenómeno natural".

El año pasado ya os enseñamos esta misma selección en la que aparecían tres fotógrafos españoles. Sin embargo, este año no tenemos representación porque, según nos cuenta Dan Zafra, fotógrafo español afincado en los EE.UU y editor de Capture the Atlas, "se han notado mucho las restricciones de viaje asi que la mayoría son fotógrafos locales, aunque con una calidad enorme".

«For the Northern Lights» – Aleksey R.

En concreto, la lista de este año incluye imágenes tomadas en países como Estados Unidos, Rusia, Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia, Australia, Canadá, Nueva Zelanda por 25 fotógrafos de trece nacionalidades distintas. Para seleccionarlas, tuvieron en cuenta "la calidad de la imagen, la historia detrás de la toma y, en general, la capacidad de inspirar de las fotografías".

Dan cuenta también como la temporada de auroras boreales abarca de septiembre a abril en el hemisferio norte y de marzo a septiembre en el hemisferio sur, "siendo el mejor momento para verlas y fotografiarlas durante los equinoccios de otoño y primavera debido a la orientación del eje de la tierra".

"Además de ser necesarias unas fechas muy concretas —continúa— el otro requisito para ver auroras boreales son cielos oscuros lejos de la contaminación lumínica. Sin embargo, los grandes despliegues de auroras son visibles al ojo humano incluso desde zonas contaminadas lumínicamente como ciudades".

«Volcanic Aurora Borealis» – Jeroen Van Nieuwenhove

La idea es ayudar a descubrir "la magia de este espectáculo de la naturaleza" pero siempre buscando "no solo imágenes tomadas por algunos de los fotógrafos más reconocidos del mundo, sino también buscando nuevos talentos y lugares donde las auroras boreales no hayan sido fotografiadas antes, como la imagen de aurora boreal sobre el reciente volcán activo Fagradalsfjall".

Nosotros os dejamos con algunas de las fotos seleccionadas para vuestro deleite y os emplazamos a una visita a su web para ver más espectaculares fotos (y la descripción de cómo se hicieron las que estáis viendo) de este curioso fenómeno que, lógicamente, no se puede disfrutar en nuestro país.

«Tranquil» – Larryn Rae

«Cuando las estrellas se alinean» – Joshua Snow

«La catedral de la aurora» – Frøydis Dalheim

«Santa’s Cabin» – Olli Sorvari

«Aurora Australis» – David Oldenhof

«Nature & Landscape photographer» – Agnieszka Mrowka

«Aurora Sherbet in the Apostles» – Marybeth Kiczenski

«Torbellino» – John Weatherby

«Monstruos Polares» – Sergey Korolev

«Aurora Boreal en Alaska» – Jacob Cohen

«Norrsken over Vintergatan » – Stefano Astorri

Más información y fotos | Capture The Atlas

Foto de portada | “El bosque de las luces” de Marc Adamus