Así se alimenta una hoja de roble y otras asombrosas imágenes premiadas en el concurso de microfotografía Nikon Small World 2021

Como todos los años por estas fechas se anuncian los ganadores del certamen Nikon Small World, concurso patrocinado por la división de instrumentos de la conocida marca y que premia, hace ya 47 años, las mejores imágenes de fotografía microscópica. Una compleja disciplina cuyas imágenes siempre resultan asombrosas, porque muestran cosas que el ojo es incapaz de ver y nos descubren un mundo fascinante.

El primer premio de este año fue para la foto que habéis visto en portada, realizada por Jason Kirk, y que muestra los tricomas (los apéndices blancos), estomas (los poros morados) y vasos (las zonas en color cian) de una hoja de roble vivo del sur (un árbol perennifolio nativo del sur de los EE.UU). La imagen fue realizada con un microscopio hecho a medida por este científico durante la pandemia con el objeto de practicar la microfotografía en su propia casa.

'Hibiscus flower anther' de Guillermo López López. Foto distinguida en el Nikon Small World 2021

Jason, que dirige el Optical Imaging & Vital Microscopy Core del Baylor College of Medicine de Houston, cuenta cómo ha “aprendido mucho de la comunidad científica, habiendo pasado más de 20 años en este campo haciendo microscopía a un nivel bastante alto. Pero también he aprendido mucho de la gente del entorno de los aficionados. Small World es una gran combinación de estos dos ámbitos, y es algo que no se suele ver habitualmente".

Sobre la toma, el autor destaca que lo más complicado fue la iluminación: “Los objetivos del microscopio son pequeños y tienen una profundidad de enfoque muy reducida. No podría simplemente colocar una luz gigante al lado del microscopio y hacer que la iluminación fuera direccional. Sería como intentar iluminar la cabeza de un alfiler con una fuente de luz del tamaño de tu cabeza. Casi imposible".

Por eso Jason utilizó luz reflejada y difusa por ambos lados de la hoja, hizo alrededor de 200 tomas individuales de la hoja y las apiló para crear una imagen asombrosa, corrigiendo además la temperatura y el tono del color en postproducción.

El jurado, que dice asombrarse cada año por el nivel de talento que se presenta al concurso, destaca que la foto ganadora es "un ejemplo magistral de la relación dinámica entre la tecnología de imágenes y la creatividad artística". Y es que precisamente este concurso “se creó para mostrar al mundo cómo el arte y la ciencia se unen bajo el microscopio y el ganador del primer puesto de este año no podría ser un mejor ejemplo de esa combinación".

'Small female Polychaete worm with brood pouch and male worm (larger specimen) (Myrianida prolifera)' de Ricardo Roberto Fernández Martínez. Foto distinguida en el Nikon Small World 2021

Claro que esta no fue la única foto elegida; de hecho se premió un total de 100 imágenes divididas, como el año pasado, entre un TOP 20 de fotografías destacadas, 14 menciones de honor y 66 imágenes distinguidas (entre las que hay algunas realizadas por españoles).

Nosotros os dejamos con las imágenes del TOP 20 y, esta vez más que nunca, recomendamos una visita a la web para ver otras imágenes premiadas.

TOP 20 del Nikon Small World 2021:

Primer puesto: 'Trichome (white appendages) and stomata (purple pores) on a southern live oak leaf' de Dr. Jason Kirk

Segundo puesto: 'A microfluidic device containing 300k networking neurons in 2 isolated populations. Both sides were treated with a unique virus and bridged by axons' de Esmeralda Paric

Tercer puesto: 'Rear leg, claw, and respiratory trachea of a louse (Haematopinus suis)' de Frank Reiser

Puesto 4: 'Sensory neuron from an embryonic rat' de Paula Diaz

Puesto 5: 'Proboscis of a housefly (Musca domestica)' de Oliver Dum

Puesto 6: '3D vasculature of an adult mouse brain (somatosensory cortex)' de Dr. Andrea Tedeschi

Puesto 7: 'Head of a tick' de Dr. Tong Zhang

Puesto 8: 'Cross section of mouse intestine' de Dr. Amy Engevik

Puesto 9: 'Water flea (Daphnia), carrying embryos and peritrichs' de Jan van IJken

Puesto 10: 'Vein and scales on a butterfly wing (Morpho didius)' de Sébastien Malo

Puesto 11: 'Vasculature of a mouse retina' de Jason Kirk

Puesto 12: 'Breast organoid showing contractile myoepithelial cells (blue) crawling on secretory breast cells (red)' de Jakub Sumbal

Puesto 13: 'Cotton fabric with pollen grains' de Dr. Felice Placenti

Puesto 14: 'Snowflake' de Dr. Joern N. Hopke

Puesto 15: 'Diatom (Arachnoidiscus)' de Bernard Allard

Puesto 16: 'An in vivo snapshot of the neurons surrounding the mouth and tentacles of a juvenile starlet sea anemone (Nematostella vectensis)' de Ruohan Zhong

Puesto 17: 'Filamentous strands of Nostoc cyanobacteria captured inside a gelatinous matrix' de Martin Kaae Kristiansen

Puesto 18: 'Table salt crystal' de Saulius Gugis

Puesto 19: 'Calcite crystal inclusion suspended in a spinel gemstone' de Billie Hughes

Puesto 20: 'Slime mold (Arcyria pomiformis)' de Alison Pollack

Más información y fotos | Nikon Small World 2021

Foto de portada | 'Trichome (white appendages) and stomata (purple pores) on a southern live oak leaf' de Dr. Jason Kirk. Ganador del Nikon Small World 2021