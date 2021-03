Canon Redline Challenge, nuevo concurso para fotógrafos aficionados con 14 mil euros de premio, incluyendo una Canon EOS R5

La firma japonesa ha convocado un nuevo concurso de fotografía dirigido a aficionados que quieran "poner a prueba sus capacidades, retar su creatividad y probar sus conocimientos técnicos". Se denomina Canon Redline Challenge y su mayor atractivo es un jugoso apartado de premios que se materializa en un equipo de la marca que alcanza los 14.000 euros, incluyendo una Canon EOS R5, tres objetivos RF y una impresora de gran formato.

El concurso #RedlineChallenge está presentado por el vlogger y fotógrafo Kai Wong (conocido por su participación en el canal DigitalRev TV) y contará con la participación de un grupo de embajadores de Canon que compartirán conocimientos, consejos y trucos profesionales para ayudar a dominar las temáticas planteadas en cada uno de los Redline Challenge.

Y es que la dinámica del concurso se basa en superar tres fases alrededor de una temática. La primera tiene por tema "Light in the Dark" ("Luz en la oscuridad"), y está apadrinada por Lorenz Holder, fotógrafo reconocido a nivel internacional que ha ganado varias veces el certamen Red Bull Illume.

El reto propone a los fotógrafos aficionados "poner en práctica sus habilidades y explorar las posibilidades de disparar con poca luz, así como la relación entre la luz y las sombras, el contraste y el color", para lo cual contarán con la ayuda en forma de una sesión de tutoría fotográfica del artista.

Ya está abierta la participación para todo aquel aficionado que se inscriba en la web del concurso, Se podrán presentar imágenes hasta las 23:59 del 31 de mayo de 2021 y las fotos no tienen porqué estar tomadas con cámaras Canon, aunque sí ajustarse a un tamaño (2.000 píxeles en el lado más largo y 150 ppp) y no deben haber sido ya publicadas o haber ganado algún concurso o premio.

Las fotografías serán juzgadas por "un panel independiente de expertos" que se encargará de elegir a diez finalistas que serán anunciados el próximo mes de junio. Finalmente, el ganador definitivo será anunciado el 27 de junio de 2021 y recibirá el siguiente equipo de Canon:

Canon EOS R5, la cámara mirrorless profesional más reciente de Canon

Tres objetivos RF, diseñados para el Sistema EOS R de Canon: Canon RF 15-35 mm f/2,8L IS USM, RF 24-70 mm f/2,8L IS USM y Canon RF 70-200 mm f/2,8L IS USM

Canon imagePROGRAF PRO-1000: impresora de gran formato, de 44 cm (17”)

Canon Speedlite EL-1: flash de tipo profesional