Cuando la sencillez se convierte en arte: estos son los ganadores del concurso Minimalist Photography Awards 2021

Sin duda la fotografía minimalista es una disciplina muy especial. En ella se apuesta por la simplicidad hasta límites insospechados para lograr unas imágenes que pueden ser fascinantes; así lo demuestran las fotografías ganadoras del certamen Minimalist Photography Awards 2021.

Se trata de un concurso organizado por una asociación sin ánimo de lucro que cuenta con el respaldo de la revista Minimalism (especializada en fotografía minimalista en blanco y negro), cuyo objetivo es "reconocer, recompensar y exponer a fotógrafos talentosos de todo el mundo y ayudarles a introducirse en la industria de la fotografía profesional".

'On Route' de Allen Koppe. Ganador absoluto de los Minimalist Photography Awards 2021

En esta tercera edición concurrieron más de 3700 fotografías de 39 países diferentes participando en alguna de las 12 categorías a concurso. Pues bien en dos de ellas ('Conceptual' y 'Fine-art') destacó el australiano Allen Koppe con su trabajo 'On Route', lo que a la postre la ha llevado ser el ganador absoluto del concurso y lograr el título de 'Minimalist Photographer of the Year 2021', además de un premio en metálico de dos mil dólares.

Sobre el trabajo, Allen cuenta que quería "probar algo nuevo, algo diferente. Quería desafiarme a mí mismo y descubrir una técnica que había estado en el fondo de mi mente durante varios años. Quería avanzar y tomar lo que había sido simplemente un concepto, una idea, un proceso de pensamiento y convertirlo en una realidad visual."

'Pools from above' de Brad Walls. Ganador en categoría 'Aerial' de los Minimalist Photography Award 2021.

Y para los miembros del jurado, "la calidad del concurso radica en la diversa gama de imágenes presentadas. Dentro de los Minimalist Photography Awards se encuentra un conjunto de artistas que se niegan a dejarse abrumar por el 'ruido visual' que les rodea y en cambio encuentran esos momentos de poesía, orden y lo sublime que dan fuerza a este concurso".

Nosotros felicitamos a todos los ganadores (entre los que está un trabajo de Brad Walls que ya os mostramos) y os dejamos con los premiados en todas las categorías; aunque como siempre recomendamos una visita a su web para ver más interesantes fotos en la que se hace patente eso de que "menos es más".

‘Perspe’ de Gustav Willeit. Tercer puesto en categoría 'Photmanipulation' de los Minimalist Photography Awards 2021.

Ganadores Minimalist Photography Awards 2021

Minimalist Photographer of the year: Allen Koppe por ‘On Route’:

Categoría Abstract

Ganador: Daniel Dencescu por ‘Murmurations’:

Segundo puesto: Guido Klumpe por ‘Hidden Connections’:

Tercer lugar: Svetlana Smirnova por ‘Primitives’:

Categoría Aerial

Ganador: Brad Walls por ‘Pools from above’:

Segundo puesto: Gysel Fernandini por ‘Swimming Pool, Barcelona 2019’

Tercer lugar: Paul Turang por ‘Saddleback Sports Complex’:

Categoría Architecture

Ganador: Sandra Herber por ‘North Dakota Winter’:

Segundo puesto: Alessandro Gallo por ‘The Cube and the silence’:

Tercer lugar: Max Morawski por ‘Regional Command Centre, Ziy’:

Categoría Conceptual

Ganador: Allen Koppe por ‘On Route’:

Segundo puesto: Anna Belozerova por ‘It is not what it seems’:

Tercer lugar: Timo Lemmetti por ‘Repel’:

Categoría Fine Art

Ganador: Allen Koppe por ‘On Route’:

Segundo puesto: George McLeod por ‘Ignition’:

Tercer lugar: Anna Lazareva por ‘Metaphysical Body Landscapes’:

Categoría Landscape

Ganador: Rosario Civello por ‘Tree in a Square’:

Segundo puesto: Ricardo Cuartero por ‘Camino’:

Tercer lugar: Pierre Pellegrini por ‘Imperceptible tensions’:

Categoría Long Exposure

Ganador: Vera Conley por ‘Signal’:

Segundo puesto: Sebastian Raabe por ‘Stranded’:

Tercer lugar: Michael Richard por ‘Niemeyer Centro Avilés’:

Categoría Night

Ganador: Mihail Minkov por ‘Reflection’:

Segundo puesto: Thom Middlebrook por ‘Night Tree’:

Tercer lugar: Grace Ho por ‘Starry Starry Night’:

Categoría Open

Ganador: Liz Barker por ‘Hidden in Plain Sight’:

Segundo puesto: Jan Prengel por ‘Past Times’:

Tercer lugar: G.B. Smith por ‘Rounded’:

Categoría Photomanipulation

Ganador: Francisco Riquelme-Montecinos por ‘Toronto 100Variety’:

Segundo puesto: Ilya Trofimenko por ‘Reconstruction of Augustus Bridge in Dresden’:

Tercer lugar: Gustav Willeit por ‘Perspe’:

Categoría Portrait

Ganador: George Mayer por ‘Anima’:

Segundo puesto: Pauline Petit por ‘The Woman Who Collects Men’:

Tercer lugar: Piotr Marciński por ‘Human body’:

Categoría Street

Ganador: Jonas Dahlström por ‘07:27:47’:

Segundo puesto: Pedro Londoño por ‘The other side’:

Tercer lugar: Fred Mortagne por ‘Street Treats’:

Más información y fotos | Minimalist Photography Awards 2021

Foto de portada | De la serie 'On Route' de Allen Koppe, ganador absoluto del concurso Minimalist Photographer of the Year 2021