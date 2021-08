Dos españoles entre los aspirantes a mejor fotógrafo de vida salvaje del año según el Wildlife Photographer of the Year 2021

El certamen Wildlife Photographer of the Year, organizado y producido por el Museo de Historia Natural de Londres, viene siendo uno de los concursos de fotografía de naturaleza más importantes del mundo. Lo cierto es que sus resultados siempre llaman la atención, con espectaculares imágenes de naturaleza y vida salvaje de esas que siempre nos gusta mostraros. Pues bien, a falta de que en apenas mes y medio se conozcan los ganadores definitivos de la 57ª edición, nos ofrecen un adelanto con algunas de las fotos finalistas.

En concreto nos enseñan 15 deslumbrantes fotografías que han sido destacadas por el jurado con la etiqueta de Highly Commended y, por tanto, estarán entre las ganadoras definitivas que serán "seleccionadas de acuerdo a su creatividad, originalidad y excelencia técnica" por un panel internacional de expertos de la industria.

Estos jueces, que van a poder elegir entre más de 50 mil fotos presentadas (récord de participación superando las cifras del año pasado según la organización) por profesionales y aficionados de 95 países, se muestran sorprendidos por la calidad general de las imágenes: "una colección que invita a la reflexión y, en estos tiempos oscuros, nos recuerda la alegría y el asombro de la naturaleza".

Entre los destacados este año tenemos a dos españoles; por un lado a Jaime Culebras (que ya apareció en esta lista el año pasado) por una foto del enfrentamiento entre una tarántula y una avispa gigante en la puerta de su nevera que tenéis debajo. Por otro tenemos a Sergio Marijuán con la sugerente imagen de un lince ibérico en la puerta de un pajar abandonado que habéis visto en la portada.

‘Natural magnetism’ de Jaime Culebras (España)/ Wildlife Photographer of the Year

Ambos optarán a lograr el título de "Wildlife Photographer of the Year 2021" (¡mucha suerte!), pero esto no lo sabremos hasta el próximo 12 de octubre cuando se desvelen los ganadores en una ceremonia que un año más será virtual (por motivos que ya todos conocemos). Eso sí, unos días más tarde (el 15 de octubre), se abrirá la habitual exposición en el museo londinense que dará paso a un tour mundial con fotos tan espectaculares como éstas:

‘Toxic design’ de Gheorghe Popa/ Wildlife Photographer of the Year

‘Lockdown chicks’ de Gagana Mendis Wickramasinghe/ Wildlife Photographer of the Year

‘Net loss’ de Audun Rikardsen/ Wildlife Photographer of the Year

‘The great swim’ de Buddhilini de Soyza/ Wildlife Photographer of the Year

‘The gripping end’ de Wei Fu/ Wildlife Photographer of the Year

‘Storm fox’ de Jonny Armstrong/ Wildlife Photographer of the Year

‘Mushroom magic’ de Juergen Freund/ Wildlife Photographer of the Year

‘Up for grabs’ de Jack Zhi/ Wildlife Photographer of the Year

‘Deep feelers’ de Laurent Ballesta/ Wildlife Photographer of the Year

‘The nurturing wetland’ de Rakesh Pulapa/ Wildlife Photographer of the Year

‘Raw moment’ de Lara Jackson/ Wildlife Photographer of the Year

‘A caring hand’ de Douglas Gimesy/ Wildlife Photographer of the Year

‘Apollo landing’ de Emelin Dupieux/ Wildlife Photographer of the Year

Más información | Wildlife Photographer of the Year

Foto de portada | ‘Lynx on the threshold’ de Sergio Marijuán/ Wildlife Photographer of the Year