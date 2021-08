Un dragón marino y otras sugerentes imágenes ganadoras del certamen Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2021

Concursos de fotografía de naturaleza y vida salvaje hay muchos, y puede que éste no sea de los más importantes, pero teniendo en cuenta que esta región es uno de los lugares donde la naturaleza se muestra de manera más salvaje, estaréis de acuerdo con nosotros en que merece la pena echar un vistazo a las imágenes ganadoras del Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2021.

Organizado por The South Australian Museum, se trata de un certamen que pretende "celebrar el patrimonio natural de las regiones de Australia, Nueva Zelanda, Antártida y Nueva Guinea" (aunque está abierto a fotógrafos de todo el mundo) y lleva celebrándose desde 2009.

La imagen ganadora del concurso. Leafy seadragon (Phycodurus eques) de Scott Portelli, New South Wales.

Este año el concurso contaba con un total de diez categorías para las que se presentaron 2.206 fotografías, el segundo mayor número de participaciones en la historia de la competición. La organización achaca esto a las particularidades que se dieron el año pasado: "Todos estamos de acuerdo en que, si bien la pandemia ha traído muchas dificultades, también nos ha recordado que debemos estar agradecidos por el mundo natural que nos rodea".

En este sentido, la foto ganadora 'Leafy Night' también tiene mucha relación con el parón provocado por el coronavirus. Su autor es el fotógrafo australiano Scott Portelli y muestra a un dragón de mar camuflado en los arrecifes poco profundos de la península de Fleurieu (Australia del Sur). Se trata de un ejemplar de una especie delicada y vulnerable que sólo existe en esta zona y que no es fácil de ver.

La imagen fue realizada en marzo de 2020, poco después de que se anunciara el confinamiento por el COVID-19. Esto hizo que Scott tuviera que cancelar su viaje de un año por Australia y permanecer "atrapado durante seis semanas en un pequeño campamento en la península de Fleurieu", cuenta el ganador, "sin embargo, esto acabó siendo una bendición disfrazada”.

'Dance at Dawn' de Michael Eastwell. Finalista en categoría Animal Behaviour.

Y es que, gracias a ello, tuvo la oportunidad de bucear con regularidad, familiarizase con el terreno y detectar algunos dragones de mar: "Me familiaricé con los dragones residentes en Second Valley y [...] después de varios encuentros con un dragón de mar en particular, mi presencia no pareció perturbarle y pude componer una toma que capturó con precisión sus ojos, rasgos y apéndices frontales".

Gracias a esta imagen se lleva el título de Australian Geographic Nature Photographer of the Year, un premio de diez mil dólares australianos y un viaje. Esta y el resto de fotos premiadas podrán verse en una exposición que se abre mañana en el Museo de Australia del Sur hasta el 31 de octubre, y posteriormente viajará hasta el Museo Australiano de Sydney.

Nosotros, cómo siempre, felicitamos a todos los ganadores (en su mayoría australianos, claro) y os dejamos con las principales fotografías premiadas en el concurso sin olvidarnos de recomendar, como es habitual, una visita a su web para ver más sugerentes imágenes.

Ganadores del Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2021

Ganador absoluto: 'Leafy Night' de Scott Portelli

Categoría Animal Portrait:

Ganador: 'A White-capped at Sunset' de Doug Gimesy

Subcampeón: 'Howling at the Moon' de Mike George

Categoría Animal Behaviour

Ganador: 'Next Generation' de Tammy Gibbs

Subcampeón: 'Dreaming' de Franco Tulli

Categoría Animal Habitat:

Ganador: 'A Tree Dreaming' de Christian Spencer

Subcampeón: 'Stilted Reflections' de Georgina Steytler

Categoría Botanical:

Ganador: 'Ghost Mushrooms' de Callie Chee

Subcampeón: 'Swamp Secrets' de Paula McManus

Categoría Landscape:

Ganador: 'Forest on Reflection' de Hayden Cannon

Subcampeón: 'Beneath the Surface' de Ashlee Karas

Categoría Monochrome:

Ganador: 'Incoming' de Jeff Freestone

Subcampeón: 'King of the Cape' de Matt Wright

Categoría Junior (-18 años):

Ganador: 'You Can’t See Me' de Georgia McGregor

Subcampeón: 'Cockatoo' de Aidan Cimarosti

Categoría Our Impact:

Ganador: 'Bound jammed inside and posted' de Doug Gimesy

Subcampeón: 'Single-use Drifter' de Justin Gilligan

Categoría Threatened Species:

Ganador: 'Declining Species' de Scott Portelli

Subcampeón: 'In the Shadows' de Tom Svensson

Categoría Portfolio:

Ganador: Tim Wrate

Más información y fotos | Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2021

Foto de portada | 'A Tree Dreaming' de Christian Spencer, ganador en categoría Animal Habitat