Este primer abrazo tras el confinamiento es la imagen periodística más impactante del año según el concurso World Press Photo 2021

Como todos los años, la World Press Photo Foundation ha desvelado los ganadores del World Press Photo, el concurso de fotoperiodismo más conocido del mundo y que en su 64 edición ha premiado a las que seguramente sean las fotografías más llamativas del año. En especial, cómo no, la que habéis visto en portada que fue realizada por Mads Nissen y se lleva todos los honores al alzarse con el título “The World Press Photo of the Year”.

Recordamos que estamos hablando del certamen World Press Photo Photo Contest ya que, como hemos contado en otras ocasiones, hace unos años el certamen se desdobló entre esta competición clásica del fotoperiodismo y el 'WPP 2021 Digital Storytelling Contest', dedicado a los proyectos documentales. Además, desde 2019 también se elige el premio “World Press Photo Story of the Year”, para series de imágenes “cuya creatividad visual recreen una historia de excelente factura y narrativa que capture o muestre un evento o tema de especial importancia periodística del año”.

'Inside the Spanish Pork Industry: The Pig Factory of Europe' © Aitor Garmendia (España), trecero en Environment - Singles del World Press Photo 2021

Todos estos premios, además de los correspondientes a cada una de las ocho categorías a concurso (divididas en dos subcategorías, 'Singles' y 'Series'), se han repartido entre 4.315 fotógrafos de 130 países, que concurrieron al certamen con un total de 74.470 imágenes. Trabajos que fueron evaluados por un jurado independiente que decidió los 45 fotógrafos ganadores que pertenecen a 28 países.

En cuanto a la participación española, el año pasado ya tuvimos a tres finalistas en alguna de las categorías a concurso y este año teníamos al mismo número de fotógrafos españoles compitiendo por un premio. Especial mención para Luis Tato, que aspiraba a conseguir el premio principal, más el de su categoría, pero sin olvidar a Aitor Garmendia y Jaime Culebras. Los tres finalmente han quedado terceros en sus respectivas categorías.

'Fighting Locust Invasion in East Africa' © Luis Tato (España)

Los ganadores destacados

Hace algunas semanas ya os adelantamos los finalistas que optaban a hacerse con este prestigioso premio y, de este modo, tener el honor de ver su foto convertida en la imagen más icónica del año. Los nominados eran Evelyn Hockstein, Valery Melnikov, Mads Nissen, Oleg Ponomarev, Lorenzo Tugnoli y el español Luis Tato, pero quien se ha llevado el mayor honor es el danés Mads Nissen con la foto titulada ‘The First Embrace’ que muestra el abrazo de una anciana a una trabajadora de su residencia en Brasil a través de bolsas de plástico:

'The First Embrace' © Mads Nissen (Dinamarca) para Politiken/Panos Pictures

Por su parte, al premio “World Press Photo Story of the Year” optaban los fotógrafos Chris Donovan (Canadá), Valery Melnikov (Rusia) y Antonio Faccilongo (Italia) fue finalmente para este último por su proyecto ‘Habibi’ sobre los casi 4.200 palestinos detenidos por motivos de seguridad en cárceles israelíes y las familias que les esperan.

'Habibi' © Antonio Faccilongo (Italia) Getty Reportage

Gracias a estos galardones, ambos autores se hacen con un trofeo y un premio económico de 5.000 euros. Además, sus fotos serán el principal reclamo del World Press Photo Festival 2021, (que este año será virtual), aparecerán en el habitual libro del premio y participarán en la exposición itinerante que se celebrará a lo largo del mundo, siempre que el COVID lo permita. De momento, ya tenemos confirmación de que del 10 de noviembre al 12 de diciembre de 2021 recalará en Barcelona.

Por supuesto les felicitamos a todos y os dejamos con las fotografías de los ganadores absolutos del certamen así como las vencedoras en cada una de las categorías. Además, como siempre hacemos, os invitamos a visitar la web del concurso para ver todas las imágenes premiadas.

Ganador The World Press Photo of the Year:

‘The First Embrace’ de Mads Nissen (Dinamarca) para Politiken/Panos Pictures

Ganador The World Press Photo Story of the Year:

‘Habibi’ de Antonio Faccilongo (Italia)

'Habibi' © Antonio Faccilongo (Italia) Getty Reportage

'Habibi' © Antonio Faccilongo (Italia) Getty Reportage

'Habibi' © Antonio Faccilongo (Italia) Getty Reportage

Categoría ‘Contemporary Issues’

Ganador foto individual: ‘Yemen: Hunger, Another War Wound’ de Pablo Tosco (Argentina)

Ganador Series: ‘Sakhawood’ de Alexey Vasilyev (Rusia)

Categoría ‘General News’

Ganador foto individual: ‘The First Embrace’ de Mads Nissen (Dinamarca), Politiken/Panos Pictures

Ganador Series: ‘Paradise Lost’ de Valery Melnikov (Rusia) Sputnik

Categoría ‘Environment’

Ganador foto individual: ‘California Sea Lion Plays with Mask’ de Ralph Pace (EE.UU)

Ganador Series: ‘Pantanal Ablaze’ de Lalo de Almeida (Brasil), Panos Pictures, para Folha de São Paulo

Categoría ‘Nature’

Ganador foto individual: ‘Rescue of Giraffes from Flooding Island’ de Ami Vitale (EE.UU) para CNN

Ganador Series: ‘Pandemic Pigeons—A Love Story’ de Jasper Doest (Holanda)

Categoría ‘Portraits’

Ganador foto individual: ‘The Transition: Ignat’ de Oleg Ponomarev (Rusia)

Ganador Series: ‘The Ameriguns’ de Gabriele Galimberti (Italia) para National Geographic

Categoría ‘Sports’

Ganador foto individual: ‘Log Pile Bouldering’ de Adam Pretty (Australia) Getty Images

Ganador Series: ‘Those Who Stay Will Be Champions’ de Chris Donovan (Canada)

Categoría ‘Spot News’

Ganador foto individual: ‘Emancipation Memorial Debate’ de Evelyn Hockstein (EE.UU) para The Washington Post

Ganador Series: ‘Port Explosion in Beirut’ de Lorenzo Tugnoli (Italy) para Contrasto

Categoría ‘Long-Term Projects’

Ganador: ‘Habibi’ de Antonio Faccilongo (Italia) Getty Reportage

