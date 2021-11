Este “baile de medusas” en el amenazado Mar Menor es la ganadora del premio European Wildlife Photographer of the Year 2021

Organizado desde 2001 por la Sociedad Alemana de Fotografía de la Naturaleza (GDT), el concurso European Wildlife Photographer of the Year no es tan conocido como el Wildlife Photographer of the Year pero pasaría por ser uno de los más importantes del panorama internacional. Y este año el ganador es el español Ángel Fitor con la sugerente foto que habéis visto en portada.

La imagen se titula 'Medusa ballet' ('Baile de Medusas') y fue tomada en el Mar Menor, como sabréis la laguna de agua salada más grande de Europa ubicada en Murcia. Un espacio natural amenazado que ha sido actualidad en los últimos meses al aparecer miles de peces y crustáceos muertos flotando sobre sus aguas.

'Wren' de Félix Calvo, Highly commended en categoría Pájaros. GDT EWPY 2021, Félix Calvo

Curiosamente esta catástrofe se produjo poco después de que la foto fuera elegida por el jurado como ganadora del concurso lo que, según la organización, añade potencia al mensaje de esta foto que además de valor visual es un claro testimonio de los masivos problemas ambientales de esta región murciana. Y es que, la proliferación de medusas en los ecosistemas marinos es uno de los problemas causados por el cambio climático.

Su autor, Ángel Fitor (a quien ya vimos llevarse un premio en los últimos Wildlife Photo of the Year), "lleva mucho tiempo preocupado por los ecosistemas acuáticos de nuestro planeta, a los que quiere dar voz con sus imágenes. Cree firmemente en el poder de la fotografía para iniciar los cambios necesarios y abordar con gran convicción los problemas ambientales urgentes".

Por cierto que os interesará saber que la fotografía fue realizada de una forma bastante especial: incialmente el fotógrafo solo tenía dos de estas medusas denominadas "huevo frito" (Cotylorhiza tuberculata) frente a su lente por lo que tuvo que disparar el flash once veces para lograr el resultado final que simula un enjambre de medusas.

La imagen fue elegida entre más de 19 mil fotos presentadas por más de mil fotógrafos de 36 países. Un jurado internacional "de gran prestigio" fue el encargado de elegir esta foto así como las ganadoras en las ocho categorías a concurso. En total 89 imágenes fueron destacadas con algún premio o mención y se repartieron los 32.000 euros destinados a premios.

Por cierto que Ángel no fue el único español premiado porque también hay que mencionar a Francis De Andrés, ganador en la categoría "Arte natural", Pedro Javier Pascual Hernandez y Juan Jesús González Ahumada, segundo puesto en categoría "Otros animales" y "Plantas y Hongos" (respectivamente), y Andrés Luis Domínguez Blanco mejor fotógrafo joven hasta 14 años del concurso. Además, Joan de la Malla, Pere Soler Isern, Ruben Perez Novo, Uge Fuertes Sanz, Félix Calvo, Jaime Culebras, Javier Herranz Casellas, Alvaro Lopez-Beltrán, Javier Murcia Requena, Ignacio Medem Seghers y Sergio Tapia quedaron entre los finalistas.

'Complicated coexistence' de Joan de la Malla, Highly commended en categoría Hombre y Naturaleza. GDT EWPY 2021, Joan de la Malla

La ceremonia de entrega de premios se realizó de forma virtual pero las fotos de todos los ganadores se podrán disfrutar en una exposición que girará por Alemania y Europa (además del correspondiente catálogo que se puede comprar online). Nosotros, como es habitual, felicitamos a los ganadores y os emplazamos a visitar la web para ver más interesantes fotos de naturaleza.

Ganador absoluto European Wildlife Photographer of the Year 2021

Ángel Fitor (España) por 'Medusa ballet':

GDT EWPY 2021, Ángel Fitor

Categoría Pájaros

Primer premio: Terje Kolaas (Noruega) con ‘Bird Migration’:

GDT EWPY 2021, Terje Kolaas

Subcampeón: David Pattyn (Holanda) con ‘A magnificent morning’:

GDT EWPY 2021, David Pattyn

Categoría Mamíferos

Primer premio: Danny Green (Reino Unido) con ‘After the rain’:

GDT EWPY 2021, Danny Green

Subcampeón: Lassi Rautiainen (Finlandia) con ‘Shadows in the night’:

GDT EWPY 2021, Lassi Rautiainen

Categoría Otros animales

Primer premio: Jan Pedersen (Suecia) con ‘Emerald dragon’:

GDT EWPY 2021, Jan Pedersen

Subcampeón: Pedro Javier Pascual Hernández (España) con ‘Spanish moon moths’:

GDT EWPY 2021, Pedro Javier Pascual Hernández

Categoría Plantas y Hongos

Primer premio: Tobias Richter (Alemania) con ‘Hoarfrost’:

GDT EWPY 2021, Tobias Richter

Subcampeón: Juan Jesús González Ahumada (España) con ‘Wood nymphs’:

GDT EWPY 2021, Juan Jesús González Ahumada

Categoría Paisajes

Primer premio: Anette Mossbacher (Suiza) con ‘The tree of life’:

GDT EWPY 2021, Anette Mossbacher

Subcampeón: Elena Pakhalyuk (Ucrania) con ‘When autumn meets winter’:

GDT EWPY 2021, Elena Pakhalyuk

Categoría Mundo submarino

Primer premio: Fabrice Guerin (Francia) con ‘Water ballet’:

GDT EWPY 2021, Fabrice Guerin

Subcampeón: Tobias Friedrich (Alemania) con ‘Nocturnal encounter’:

GDT EWPY 2021, Tobias Friedrich

Categoría Hombre y naturaleza

Primer premio: Magnus Lundgren (Suecia) con ‘Diving and species conservation’:

GDT EWPY 2021, Magnus Lundgren

Subcampeón: Marcus Westberg (Suecia) con ‘ In captivity’:

GDT EWPY 2021, Marcus Westberg

Categoría Arte natural

Primer premio: Francis De Andrés (España) con ‘The boss’:

GDT EWPY 2021, Francis De Andrés

Subcampeón: Marco Gaiotti (Italia) con ‘Life on Mars’:

GDT EWPY 2021, Marco Gaiotti

Categoría Joven fotógrafo de 15 a 17 años

Ganador: Lasse Kurkela (Finlandia) con ‘Forest of the Siberian jay’:

GDT EWPY 2021, Lasse Kurkela

Categoría Joven fotógrafo hasta 14 años

Ganador: Andrés Luis Domínguez Blanco (España) con ‘Spring singer’:

GDT EWPY 2021, Andrés Luis Domínguez Blanco

