El gorila que trata de cruzar un río y otras llamativas fotos de animales ganadoras del PA2F Environmental Photography Award 2021

Seguramente no os suene el concurso PA2F Environmental Photography Award 2021 porque se trata de un certamen de nueva creación; pero si os decimos que las siglas PA2F corresponden a The Prince Albert II of Monaco Foundation y que los premios ofrecidos superaban los diez mil euros seguro que os podéis imaginar que esta nueva competición entra con fuerza en el panorama internacional de la fotografía de naturaleza, animales y vida salvaje.

De hecho tanto las fotos ganadoras que os vamos a enseñar como la participación, más de 1.300 fotógrafos de todo el mundo con 5.600 imágenes presentadas, hablan de un gran nivel para un concurso novato, que ha sido lanzado en commemoración del 15 aniversario de esta fundación monagesca dedicada al desarrollo sostenible.

'Escaping wildfires' finalista en categoría ‘Wildlife in Crisis’ © Alessandro Falco/ PA2F Environmental Photography Award 2021

Por eso, no es de extrañar que el concurso pusiera el foco en la belleza de la vida silvestre, el impacto nocivo de las actividades humanas en la naturaleza y la difícil convivencia entre humanos y animales.

Estructurado en tres categorías, 'Incredible Wildlife', 'Wildlife In Crisis' y 'Reasons for Hope', en cada una de ellas se otorgaron tres premios principales y uno elegido por el público, más una serie de fotos finalistas. El premio principal, dotado con seis mil euros en efectivo y el galardón 'The Prince Albert II of Monaco Foundation Environmental Photographer of the Year 2021', recayó en la norteamericana Kathleen Ricker por la foto que habéis visto en portada.

Se llama 'Gorilla by the water' y muestra a un joven gorila macho tratando de cruzar un río en la frondosa selva de Uganda, y es fruto de un arduo trabajo fotografiando gorilas en las montañas del país africano. Según el jurado, la imagen ganadora muestra como "la fotógrafa ha captado a la perfección la magia del momento en que el gorila olvida su presencia para concentrarse en cruzar el río en el corazón del suntuoso bosque de Uganda".

'Sunlight and Jellyfish' finalista en categoría 'Incredible Wildlife' © Gabriel Barathieu/ PA2F Environmental Photography Award 2021

Las fotografías ganadoras y preseleccionadas se expondrán este mes de mayo de 2021 en el Jardín de los Boulingrins, en Mónaco, y además también se puede disfrutar de una exposición online en la web del concurso. Nosotros, como siempre, felicitamos a los ganadores y os dejamos con las fotos vencedoras así como algunas de las finalistas.

Ganadores PA2F Environmental Photography Award 2021:

Ganador absoluto PA2F Environmental Photographer of the Year 2021:

Kathleen Ricker por ‘Gorilla by the water’

© Kathleen Ricker/ PA2F Environmental Photography Award 2021

Categoría ‘Incredible Wildlife’

Primer puesto Lincoln MacGregor por ‘Enchanted Forest’:

© Lincoln MacGregor/ PA2F Environmental Photography Award 2021

Segundo puesto Borisov Evgeny por ‘Disassembly of two clans’:

© Borisov Evgeny/ PA2F Environmental Photography Award 2021

Tercer puesto Gabriel Barathieu por ‘Unity is strength’:

© Gabriel Barathieu/ PA2F Environmental Photography Award 2021

Premio del público Mitchell Lewis por ‘Hidden from sight’:

© Mitchell Lewis/ PA2F Environmental Photography Award 2021

Finalista Knut M Selmer por ‘The polarfox in the Arctic winter’:

© Knut M Selmer/ PA2F Environmental Photography Award 2021

Finalista Tom Svensson por ‘Me and mum’:

© Tom Svensson/ PA2F Environmental Photography Award 2021

Finalista Panos Laskarakis por ‘The ghost’:

© Panos Laskarakis/ PA2F Environmental Photography Award 2021

Categoría ‘Wildlife In Crisis’

Primer puesto Maxim Sayapin por ‘Traces of life in the realm of death’:

© Maxim Sayapin/ PA2F Environmental Photography Award 2021

Segundo puesto Tom Svensson por ‘Help’:

© Tom Svensson/ PA2F Environmental Photography Award 2021

Tercer puesto Tom Svensson por ‘For money’:

© Tom Svensson/ PA2F Environmental Photography Award 2021

Premio del público Maxime Aliaga por ‘Captif’:

© Maxime Aliaga/ PA2F Environmental Photography Award 2021

Finalista Vasily Iakovlev por ‘Terrible Beauty’:

© Vasily Iakovlev/ PA2F Environmental Photography Award 2021

Finalista Joakim Odelberg por ‘Brenda, a victim of trafficking’:

© Joakim Odelberg/ PA2F Environmental Photography Award 2021

Finalista Sébastien Barrio por ‘The impact’:

© Sébastien Barrio/ PA2F Environmental Photography Award 2021

Categoría ‘Reasons for Hope’

Primer puesto Emmanuel Rondeau por ‘The stag above the highway’:

© Emmanuel Rondeau/ PA2F Environmental Photography Award 2021

Segundo puesto Matthew Bagley por ‘Lullaby’:

© Matthew Bagley/ PA2F Environmental Photography Award 2021

Tercer puesto Luong Nguyen Anh Trung por ‘In the middle of mangroves forest’:

© Luong Nguyen Anh Trung/ PA2F Environmental Photography Award 2021

Premio del público Mathieu Courdesses por ‘Love in the jungle’:

© Mathieu Courdesses/ PA2F Environmental Photography Award 2021

Finalista Arzur Michael por ‘Majesté’:

© Arzur Michael/ PA2F Environmental Photography Award 2021

Finalista Gabriel Barathieu por ‘Mother of the sea’:

© Gabriel Barathieu/ PA2F Environmental Photography Award 2021

Más información y fotos | PA2F Environmental Photography Award 2021

Foto de portada | ‘Gorilla by the water’ © Kathleen Ricker/ PA2F Environmental Photography Award 2021