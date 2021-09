El mundo visto “por todo lo alto” en las espectaculares fotografías de drones ganadoras del certamen Drone Photo Awards 2021

Un año más ya tenemos aquí los resultados del concurso Drone Photo Awards, organizado por la asociación italiana Art Photo Travel y que lleva tres años premiando fotografías (y vídeos) realizadas con drones.Sus resultados nos regalan sugerentes imágenes realizadas con estos dispositivos que, con permiso del certamen de Skypixel, pasan por ser las mejores fotos aéreas del último año.

Y si las del año pasado llamaban la atención, las de éste no son menos llamativas y llegaron al concurso procedente de fotógrafos de 102 países diferentes. Miles de fotos (no dan el dato concreto) entre las que se eligieron los ganadores en ocho categorías (este año se eliminó la categoría especial Life Under COVID-19) y el ganador global, el “Fotógrafo de drones del año”.

'One Shot' de Lampson Karmin Yip. Higgly Commended en categoría Sport de los Drone Photo Awards 2021.

En esta ocasión ese honor fue a parar al noruego Terje Kolaas por una fotografía titulada 'Pink-Footed Geese Meeting the Winter' que muestra a una bandada de miles de gansos de patas rosas volando hacia Svalbard, en el Ártico, con el paisaje aún cubierto de nieve; una migración anticipada de las aves que, muy probablemente, esté directamente relacionada con el cambio climático.

En cuanto a la participación española, hay que destacar el segundo puesto de Igor Altuna en categoría Wildlife (el año pasado ya estuvo entre los recomendados) y el Higly commended para dos fotos de Ignacio Medem en categoría Abstract.

'Capillary Landscape' de Ignacio Medem. Commended en categoría Abstract de los Drone Photo Awards 2021

Sus imágenes, como las de todos los elegidos, formarán parte del Siena Awards Festival y de la exposición 'Above Us Only Sky', ambos programados para celebrarse en Siena del 23 de octubre al 5 de noviembre de este año.

Como siempre os dejamos las principales fotos ganadoras, y os recomendamos una visita a la web del certamen para ver muchas más fotografías:

Ganadores Drone Photo Awards 2021:

Ganador absoluto: Terje Kolaas por ‘Pink-Footed Geese Meeting the Winter’:

Categoría Urban

Vencedor: Sergei Poletaev por ‘Metaphorical Statement About City and Winter’:

Runner Up: George Steinmetz por ‘The Kingdom Centre’:

Highly Commended: Gilad Topaz por ‘Space Invaders’:

Categoría Wildlife

Vencedor: Qasim Al Farsi por ‘Back to Adventure’:

Runner Up: Igor Altuna por ‘Fast Food’:

Highly Commended: Talib Almarri por ‘Hippopotamus group from above’:

Categoría Sport

Vencedor: Phil De Glanville por ‘Gold at the End of the Rainbow’:

Runner Up: Pierluigi Orler por ‘Follow Me’:

Highly Commended: John Cowpland por ‘Wrong Way Buddy!’:

Categoría People

Vencedor: Trung Pham Huy por ‘Fishing in Mangrove Forest’:

Runner Up: Alexandr Vlassyuk por ‘Beach Season’:

Highly Commended: Phu Khanh Bui por ‘Pray for Souls’:

Categoría Nature

Vencedor: Martin Sanchez por ‘Extragalactic’:

Runner Up: Janessa Anderson por ‘The Great Divide’:

Highly Commended: Phil De Glanville por ‘Pure Power’:

Categoría Abstract

Vencedor: Gheorghe Popa por ‘Poisoned River’:

Runner Up: Paolo Crocetta por ‘Caleidoscopio’:

Highly Commended: Ran Tian por ‘Duoyishu Terraces’:

Categoría Wedding

Vencedor: Matteo Originale por ‘Verso l'Infinito Insieme a Te’:

Runner Up: Wujiang Zhu por ‘Boundless sea of love’:

Categoría vídeo

Vencedor: Nestoras Kechagias por ‘Ice Ballet’:

Más información y fotos | Drone Awards

Foto de portada | ‘Dream or Real’ de F. Dilek Uyar. Commended en categoría Abstract de los Drone Photo Awards 2021