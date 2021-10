Google Pixel 6 y Pixel 6 Pro: cámaras, precio, fecha de lanzamiento y todo lo que creemos saber sobre el móvil de Google

Sin duda, los Google Pixel son uno de los smartphones más interesantes desde el punto de vista fotográfico, con una clara apuesta por la fotografía computacional y un hardware muy conservador pero con el que hacen maravillas; y todo hace pensar que los nuevos Google Pixel 6 y Pixel Pro seguirán con esta filosofía en un módulo de cámaras alojado en la parte posterior con un diseño que, una vez más, rompe moldes.

Todo esto lo sabemos no sólo gracias a los rumores, sino también a que la propia Google ha filtrado muchos detalles, empezando por mostrar cuál sería el diseño, con una franja negra de lado a lado que alojará el módulo de cámaras. Su lanzamiento se acerca y nosotros hemos recopilado toda la información que se sabe hasta ahora sobre los Google Pixel 6.

¿Qué modelos habrá de Google Pixel 6?

La propia empresa ha confirmado que habrá dos versiones: Google Pixel 6 y Pixel 6 Pro. El primero tendría una pantalla de 6,4" con 90 Hz de tasa de refresco, mientras que el más potente tendría una OLED de 6,7" con resolución QHD+ y 120 Hz de tasa de refresco. Además, los dos modelos tendrán una cámara diferente, doble en el caso del primero y triple en el del segundo. Se especula con que durante 2022 aparezca también un Google Pixel 6A de acuerdo a la estrategia que Google ha venido siguiendo hasta ahora.

El Google Pixel 6 a la izquierda (con dos cámaras y el flash) y el Pro a la derecha (con tres cámaras y el flash).

¿Cómo serán sus cámaras?

Ya decimos que las cámaras serán diferentes en el Pixel 6 y el Pixel 6 Pro. El primero tendrá un módulo con doble cámara con un sensor principal Sony IMX 766 de 50 Mpíxeles de nuevo cuño (pero muy similar al del OPPO Find X3 Pro 5G). Además, incluirá otro de 12 Mpíxeles asociado a una lente gran angular. Por su parte, en el frontal habrá una cámara de 8 Mpíxeles. Una configuración bastante similar el modelo anterior y que, una vez más, dejará el protagonismo a la fotografía computacional.

Material You will be best on #Pixel6.



The colors, the camera, the form, and what’s on the screen all work together in a single, fluid experience.



(9/13) pic.twitter.com/K6BRF9ZKEY — Made By Google (@madebygoogle) August 2, 2021

Por su parte, el Google Pixel 6 Pro dispondrá de triple cámara trasera con los mismos elementos que su hermano pequeño, pero además añadirá una tercera cámara con un sensor de 48 Mpíxeles (una cifra bastante prometedora) y objetivo tele, que será telescópico y ofrecerá un zoom óptico 5x. La cámara frontal, por su parte, tendrá una resolución también algo mayor que llegaría a los 12 Mpíxeles.

Se ha hablado también de la incorporación de una lente de corrección de color, una tecnología inédita que veremos si se materializa y cómo funciona. Por otro lado, aunque normalmente no damos especial importancia al procesador utilizado, en este caso es interesante saber que el nuevo terminal acogerá el chip Google Tensor, primer SoC desarrollado por Google expresamente para los Pixel lo que promete un rendimiento muy alto en el campo de la toma de imágenes.

Un rendimiento que, de alguna manera, podemos empezar a adivinar gracias al vídeo que tenéis debajo del YouTuber M. Brandon Lee de This is Tech Today. En él se pueden ver algunas fotos y vídeos realizados con un Pixel 6 Pro en Nigeria, además de cómo será la interfaz de usuario de la app de cámara.

¿Qué precio tendrán los Google Pixel 6?

Las últimas filtraciones aseguran que el precio de los nuevos smartphones será menor del esperado inicialmente (algo por debajo de los mil dólares el modelo base y más de mil para el modelo Pro) y llegará con una tarifa muy interesante: 649 euros para el Google Pixel 6 y 899 euros para el Pro; un precio que los situaría por debajo de la media en teléfonos móviles de gama alta y sin duda sería un acicate para lograr mejores ventas.

De todos modos, es posible que, como ha ocurrido en otras ocasiones (sin ir más lejos con el Pixel 5) a España no lleguen ambos modelos. Por supuesto estaremos pendientes y os lo contaremos.

¿Cuándo se lanzarán los Google Pixel 6?

Google ya confirmó que el lanzamiento se produciría a finales de este año y los últimos rumores dicen que será el próximo 19 de octubre, con aproximadamente una semana de plazo para llegar a las tiendas.