La misión Inspiration4 de SpaceX nos muestra unas alucinantes fotos de la Tierra hechas con réflex Nikon... ¡y con un iPhone!

Normalmente, si pensamos en cámaras que se han utilizado para hacer fotografías desde el espacio exterior nos acordamos de las Hasselblad que inmortalizaron la llegada del hombre a la Luna, o de las diversas Nikon que han viajado a la Estación Espacial Internacional; pero ¿se nos ocurriría utilizar un iPhone hacer fotos desde el espacio?

Pues gracias a un iPhone 12 Jared Isaacman realizó la imagen que habéis visto en portada y que compartió en su cuenta de Twitter. En ella se aprecia la Tierra a través de una gran cúpula de cristal incluida en la "nariz" de la nave espacial Crew Dragon, la que hace tres semanas hizo historia convirtiéndose en la primera misión tripulada totalmente civil.

Isaacman fue el comandante de una tripulación compuesta por cuatro civiles que formaron la misión Inspiration4, de la empresa SpaceX (propiedad de Elon Musk), que orbitó unas 50 vueltas sobre la Tierra durante tres días. En algún momento de estas jornadas utilizó su propio móvil para tomar fotos (y algún vídeo como el de abajo, que muestra la nave sobrevolando Brasil) que parecen haberle sorprendido a él mismo a juzgar por su comentario: "es impresionante que un iPhone pueda tomar una foto como ésta".

A video over Brazil from first day on orbit. Shot w/iPhone but hopefully we can get some of ⁦@inspiration4x⁩ Nikon shots out soon. Such a privilege to see our 🌎 from this perspective. We need to take far better care of our home planet and also reaching for the stars. pic.twitter.com/mAQw6eK8Ui — Jared Isaacman (@rookisaacman) September 25, 2021

Lo cierto es que, según Digital Trends, las "fotos oficiales" de la misión fueron realizadas con cámaras réflex Nikon profesionales, que son las que se usan actualmente en la International Space Station. Gracias a ello podemos disfrutar de fotos como las de abajo que están compartierndo en las cuentas de Twitter e Instagram de la misión.

“When you look up at the sky, you dream about being among the stars. When you’re with the stars and look down, you dream about being back on the earth.” — @ChrisSembroski



More stunning photos from our #Inspiration4 crew’s three-day journey to orbit 🌎 pic.twitter.com/ppZhzNJkQI — Inspiration4 (@inspiration4x) September 29, 2021

Pero dada la peculiaridad de esta misión (como decimos, la primera sin astronautas profesionales) sus integrantes utilizaron sus propios móviles para inmortalizar el momento, y parece que consiguieron resultados muy aceptables. Desde luego la imagen de Isaacman puede ser un buen ejemplo de cómo los móviles se han convertido en una cámara que llevamos siempre con nosotros y sirve para hacer estupendas fotos en todo tipo de situaciones.

Foto de portada | De Jared Isaacman compartida en su cuenta de Twitter