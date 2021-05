Hasselblad nos lleva de visita a sus instalaciones y nos muestra cómo se diseñan y fabrican sus cámaras del X System

Sin duda Hasselblad es una de las marcas más míticas del mundo de la imagen, creadora de unas cámaras que se han considerado como los "Rolls-Royce de la fotografía". Por eso, y porque no suele ser habitual, tener la oportunidad de visitar virtualmente su fábrica de Gothenburg (Suecia) y conocer un poco del making off de esos modelos que lucen orgullosos el sello Handmade in Sweeden resulta llamativo.

Con este fin la marca sueca ha lanzado 'Hasselblad´s Home', una serie de vídeos donde van a ir mostrando entre bastidores cómo se gestó esta familia de cámaras, con la participación de diseñadores e ingenieros que hablan sobre el desarrollo y las filosofías detrás de una empresa que trata de llevar el diseño y la artesanía escandinavos a todo el mundo. El protagonista es la serie X, su familia de cámaras sin espejo de formato medio que nació en 2016 con la Hasselblad X1D.

Ya han lanzado dos episodios de la serie que son los que os adjuntamos. El primero está dedicado a la filosofía de diseño que sustentó la creación del Sistema X y cuenta cómo Hasselblad buscó el equilibrio para que el diseño fuera contemporáneo, funcional y preparado para el futuro y, al mismo tiempo, recordara a sus clásicas cámaras de la Serie V.

Por su parte, el segundo profundiza en la ergonomía de la cámara, los materiales utilizados y el desarrollo de la interfaz de usuario, tres aspectos que la marca consideró cruciales a la hora de crear las nuevas cámaras del Hasselblad X System.

Lo cierto es que los fabricantes de cámaras no suelen profundizar en estos aspectos, y se centran normalmente en deslumbrarnos con las cifras de rendimiento o las especificaciones; sólo marcas como Leica y Hasselblad se centran en otros aspectos y tratan de poner de relieve como la forma en que se fabrica una cámara también es un aspecto clave, de ahí que estos vídeos sean tan interesantes.

Próximamente habrá más vídeos que muestren otros aspectos, así que si os apetece verlos podéis suscribiros a su canal de YouTube.

Más información | Hasselblad