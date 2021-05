El papel de la fotografía en 'El resplandor' de Stanley Kubrick

Ayer llovió mucho y como no podíamos salir a dar una vuelta nos quedamos viendo 'El resplandor' de Stanley Kubrick. El concepto de terror ha cambiado. Yo no aguanto los pasillos de los hoteles por esta película pero las nuevas generaciones la ven de otra forma. Para superar mis miedos me fije mucho en las cámaras y las fotos que aparecen, además del tema técnico. Así que vamos a olvidarnos del miedo y centrarnos en lo que la fotografía aporta a la historia de terror por excelencia.

'El resplandor' (1980) de Stanley Kubrick es la respuesta del genio del Bronx al fracaso comercial de 'Barry Lyndon'. Quería contar una historia de miedo habitada por fantasmas. Quería sentar las bases del terror como hizo con la ciencia ficción en '2001. Odisea en el espacio' (1968).

El mítico director de cine fue también uno de los fotógrafos más interesantes a finales de los años 40. No podemos olvidar que entró en la plantilla de la revista 'Look' con 16 años. Así que esa educación visual está presente en todas sus películas.

De hecho, John Alcott, el mítico director de fotografía, con el que hizo cuatro películas, dijo una vez que Kubrick:

... lo cuestionaba todo y se involucraba en los aspectos técnicos de la producción, incluidos la posición de la cámara, la composición de la escena, la selección de lentes... e incluso llegaba a operar él mismo la cámara. Era la cosa más parecida a un genio con la que he trabajado nunca, con todos los problemas que un genio conlleva...

Siempre amó a la fotografía. Y en la película de 'El resplandor' hay muchos detalles que solo podía tener alguien que había vivido con la cámara de fotos al hombro. Así que vamos a inspeccionar la película para encontrar esos momentos.

La importancia de la fotografía en 'El resplandor'

Todos los que amamos esta película hemos leído y visto decenas de artículos donde se analizan todos los aspectos técnicos que hicieron posible semejante maravilla.

Que si fue una de las primeras películas en las que se utilizaron con fluidez los movimientos de la Steadicam, el nuevo invento de Garrett Brown; que si la importancia de la simetría en muchos planos, la utilización de la luz en una película de terror y el color rojo como presencia constante del horror.

Todo tiene sentido en cada uno de los planos. Por este motivo muchos quieren ver cosas que probablemente ni el mismo Kubrick llegó a pensar, como referencias encubiertas a la llegada del hombre a la luna o que en realidad es una denuncia sobre el infierno nazi...

Kubrick y Nicholson

La película, aunque tiene el sello de Kubrick, prescinde de algunas de sus características señas fotográficas, como el uso y abuso del angular y del zoom. Se limita, por ejemplo, a hacer dos planos para acercarse el rostro de Jack cuando destroza la puerta con el hacha.

Y frente al naturalismo de 'Barry Lyndon', en 'El resplandor' John Alcott abusó de luces artificiales, debidamente justificadas, para que en todo momento la luz fuera protagonista absoluta:

Por ejemplo, en el salón principal y el salón de baile había candelabros de 25 luces que contenían lámparas FEP de 1000 vatios y 240 voltios (las mismas lámparas que se utilizan en las Lowel-Lights). Cada cinco de las lámparas estaban conectadas a un atenuador de 5 kilovatios, de modo que podía ajustar cada lámpara de araña a cualquier configuración que deseara, y todo esto se hizo desde un tablero de control central fuera del escenario. Los pasillos de servicio, que estaban fuera del vestíbulo del hotel y del salón principal, estaban iluminados con tubos fluorescentes.

Hasta entonces el terror siempre estaba lleno de sombras y oscuridad. Y aquí por primera vez se ve con todo lujo de detalles. No hay efectos especiales salvo el plano en el que se ve la mesa de trabajo de Jack en el tramo del Sábado. Primero se rodó toda la sala totalmente iluminada, luego se apagaron las luces y se encendió el fuego y se pasó dos veces la película por la Arriflex 35 BL que se utilizó.

Y por supuesto, en un artículo como este, debería hablarse profusamente de las escenas rodadas con Steadicam con el niño recorriendo el hotel con su triciclo. Como era muy cansado seguirle, el propio director diseñó una silla de ruedas para Garrett Brown, con diversas plataformas y artilugios para tumbarse en ella o colocar más elementos.

El papel de la fotografía en la historia de 'El resplandor'

En el guion de 'El resplandor' la fotografía aparece varias veces. Es cuestión de estar atento y haber visto la película varias veces para percatarse. Lo ideal sería verla en una pantalla gigantesca en el cine, pero los que puedan la verán en sus pantallas 4K de sus casas para poder fijarse en más cosas.

Las gemelas Grady son un homenaje a Diane Arbus

Diane Arbus, una de las mejores fotógrafas de la historia, estudió con Stanley Kubrick y se hicieron amigos. Ella se suicidó en 1971 y él no dudó en homenajearla en esta película de fantasmas inspirándose en la fotografía 'Identical Twins, Roselle, New Jersey, 1967'.

Las temidas gemelas

Las niñas de la película (una de mis pesadillas juveniles) posan igual que las gemelas de Arbus. No llevan los mismos trajes porque no son de la misma época. Pero con su mirada logran crear una sensación de desasosiego que nos acompaña durante todo el metraje.

El hotel está lleno de fotografías

Al principio de la película cuentan que se construyó en 1907 en los terrenos de un cementerio indio. Es tierra sagrada. Todo estará maldito e inspirará a otros clásicos como 'Poltergeist' (1982). Y las paredes del edificio están plagadas de fotografías.

Los pasillos aterradores

Y puede que sea otra teoría alocada, pero algunos nativos del continente americano estaban convencidos de que las cámaras robaban el alma, según cuentan las crónicas y la historia del etnógrafo Guido Boggiani. ¿Puede que todos los fantasmas que vemos vivan realmente en esas pequeñas fotos que pueblan literalmente las paredes del hotel?

Wendy lleva colgada una Polaroid cuando recorre el laberinto

Aquí podemos leer muchas teorías, referencias al mito de Minotauro. La madre y el hijo se adentran en el laberinto del hotel, tan importante para el final de la historia. Y tan diferente a lo que podemos leer en la novela original de Stephen King.

El laberinto

Durante el trayecto, ella lleva una cámara Polaroid blanca que no utiliza nunca. Además no vuelve a aparecer en todo el metraje. Podría haberla utilizado para no perderse...

En el hotel hay una exposición de fotografías

Cuando volví a ver la película me fijé en un cartel en el que nunca había caído. Aparece en dos lugares distintos. Anuncia una exposición de fotografía. No sé si alguien podrá verlo con más claridad en una pantalla 4K pero en él podemos leer claramente 'Camera walk'.

Lo vemos cuando les enseñan el hotel el primer día que llegan y momentos antes de que Wendy descubra que Jack se ha vuelto definitivamente loco cuando lee su novela y su famosa frase:

'All work and no play makes Jack a dull boy' (Trabajar y no jugar hacen de Jack un chico aburrido)

Hace referencia a una exposición de fotografías dentro del hotel o puede que sea una salida fotográfica por los alrededores del hotel, una de las actividades que se pueden hacer en esos lugares... Seguro que se puede leer con más detalle pero por ahora seguirá en el misterio...

La fotografía final

Es uno de los grandes misterios de la película... Al final vemos otra pared llena de fotografías y con un travelling vemos con detalle una fotografía en la que aparece Jack.

Poco a poco se acerca y nos llevamos la sorpresa de la fecha. El 4 de julio de 1921. ¿Qué es lo que pasa? La historia se desarrolla en los años 80, los fantasmas parecen de los años 20. ¿A pesar de su fracaso lo han aceptado como uno de los suyos?

La fotografía final

La fotografía original la encontraron publicada en un libro de 1985 llamado 'The Complete Airbrush and Photo-Retouching Manual' y es de 1923.

Seguro que se pueden encontrar más cosas que relacionen nuestra pasión con la película. Incluso nos podríamos poner a hablar de los espejos como imagen... Pero lo que está claro es que 'El resplandor' es una de los mejores filmes de la historia y que la fotografía es uno de sus misterios.