Laowa Argus 33mm F0.95 CF APO, nueva óptica fija, manual y ultraluminosa para mirrorless Canon RF, Fuji X, Nikon Z y Sony E

Laowa, marca china propiedad de Venus Optics y especializada en ópticas, ha anunciado el lanzamiento del Laowa Argus 33mm F0.95 CF APO, su primer objetivo de la nueva línea Argus de ópticas fijas ultraluminosas (ƒ0.95) diseñadas para cámaras sin espejo con distintos tipos de sensor. En este caso, el objetivo está diseñado para mirrorless con sensor APS-C y se ofrecerá en montura Canon RF, Fuji X, Nikon Z y Sony E.

Se trata, por tanto, del primer objetivo en ponerse a la venta de los cuatro que fueron anunciados hace un par de meses y que, tal y como os contamos, no tenían aún ni precio ni fecha de lanzamiento. Ahora se confirma el lanzamiento del primero de esta nueva línea que se caracteriza por ofrecer una luminosidad que no suele verse por un precio ajustado.

En cualquier caso, se confirma que el nuevo objetivo consta de catorce elementos distribuidos en nueve grupos, con una lente asférica y otra de baja dispersión pero no cuatro (como se anunció) sino tres lentes de alta refracción. Gracias a su diseño apocromático, que tal y como os contamos es un diseño especial de las lentes pensado para una mayor corrección de las aberraciones cromáticas y esféricas, promete "suprimir la aberración cromática, tanto lateral como longitudinal, al mínimo en todas las aberturas".

Asímismo, como era de esperar, lo anuncian como una lente que ofrece "detalles cristalinos, una nitidez extraordinaria y un bokeh exquisito". Sea cierto o no, conviene fijarse en el resto de datos que caracterizan al nuevo objetivo (y que no han variado respecto a lo que se anunció): un ángulo de visión de 46.2 °, nueve palas de diafragma, un diámetro de filtro de 62 mm, una distancia mínima de enfoque de 35 cm, así como unas medidas de 71,5 x 83 mm y un peso de 590 gramos.

Por lo demás, es interesante saber que el anillo de diafragmas no tiene saltos, con lo que es adecuado para vídeo (de hecho lo anuncian con especial hincapié para su uso en cine gracias al bokeh). Finalmente, y más como curiosidad que otra cosa, hay que decir que el objetivo estará disponible para cámaras Canon RF y no EF como se anunció. Eso a pesar de que esté diseñado para cámaras APS-C y, al menos de momento, no existe ninguna Canon con montura R y este tipo de sensor.

Una muestra realizada con el objetivo. Foto de Jimmy Chan

Precio y disponibilidad

El objetivo Laowa Argus 33mm F0.95 CF APO estará disponible a principios de este mismo mes de mayo en montura Fuji X y Sony E y a finales de mayo para las monturas Canon RF y Nikon Z con un precio recomendado de 499 dólares en la web oficial de Laowa (y con envío mundial gratuito).

Más información | Venus Optics