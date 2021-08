Tamron 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD y 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2, nuevos objetivos para mirrorless Sony de formato completo

La empresa japonesa especializada en objetivos para cámaras fotográficas ha hecho un anuncio por partida doble de ópticas para cámaras sin espejo full frame de Sony. Por un lado, el desarrollo del Tamron 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD, nuevo zoom que destaca por su luminosidad máxima, y por otro el del Tamron 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2, que no es sino una nueva versión de un conjunto de lentes ya conocido que ha tenido bastante repercusión. Ambos están previstos para este año 2021.

Tamron 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD

Como decimos, el primero de los objetivos es un zoom que destaca por una luminosidad ƒ2, algo que lo convierte en el primero para* mirrorless full frame* de Sony con este valor. Además, las focales que cubre son poco comunes para un objetivo zoom que llega anunciándose como ideal para los viajes. Por ello entendemos que será bastante ligero; pero si decimos que "entendemos" es porque no se han desvelado muchos detalles.

De hecho, más allá de las focales y la luminosidad apenas sabemos que la distancia mínima de enfoque será de 33 cm en la focal de 35 mm y que contará con un motor lineal VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive) que promete un autoenfoque "rápido, silencioso y de alta precisión."

En cuanto al diseño, presenta un cuerpo que sigue las tendencias de los últimos objetivos presentados por la marca, con "una textura mejorada y una mayor facilidad de uso" y posibilidades de personalización de los controles así como una conexión directa para poder actualizar el firmware sin contar con la cámara; eso sí, no tendrá estabilizador integrado.

Tamron 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2

Por lo que toca al otro objetivo, como decíamos no es sino una nueva versión del que se presentó a principios de 2018 que se renueva incorporando algunas de las tecnologías que la empresa ha desarrollado en estos tres años para mejorar la calidad de imagen, el AF y la ergonomía.

En concreto, el objetivo tendrá un nuevo diseño óptico que mejorará el rendimiento, y también incorporará el motor de enfoque lineal VXD más reciente de Tamron, para dotarle de "un AF más preciso y rápido". También mejora la distancia mínima de enfoque que se reduce ligeramente (de 19 a 18 cm), lo que permite aumentar la relación de aumento a 0,37x.

Por último, se va a mejorar también el aspecto externo con una ergonomía refinada, con unos anillos de enfoque y zoom mejor delimitados y con un diámetro ligeramente mayor (a pesar lo cual la óptica seguirá siendo tan compacta como su predecesora y mantendrá el mismo diámetro de filtro). Además, incorporará las mismas opciones para poder personalizar los controles (y actualizar el firmware sin necesidad de usar la cámara) que contábamos al respecto del anterior objetivo.

Precio y disponibilidad

Como decíamos, está previsto que ambos objetivos aparezcan en el mercado a lo largo de este año 2021, pero la empresa ya advierte que eso será si no hay circunstancias especiales que lo impidan en estos tiempos locos. En cuando al precio, en el caso del Tamron 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD aún está por determinar, mientras que en el del Tamron 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2, aunque no se ha desvelado, suponemos que no andará lejos de los 799 euros que tenía la versión anterior como PVP recomendado.

