Cómo ser original a la hora de hacer fotografías

"Acabo de volver de un viaje fotográfico increíble. El lugar que visité es bastante popular, había un montón de fotógrafos haciendo imágenes que van a ser muy similares a las que hice yo. Esto me hizo pensar sobre la importancia de ser original en fotografía, y especialmente, cómo ser original." Así comienza una reflexión muy interesante que podemos ver en el siguiente vídeo (que está en inglés pero cuenta con subtítulos en perfecto castellano):

Como habéis visto, y el protagonista cuenta en su propio blog, la respuesta es muy sencilla y complicada al mismo tiempo: "Para ser original hay que dejar de intentar serlo. No lo pienses demasiado."

"No persigas tendencias, no vayas a lugares populares solo porque son populares —continúa— Pero tampoco te conviertas en lo contrario, alguien que evita estos sitios solo para ser diferente, porque ese tipo de fotógrafos también han caído en la trampa. Todavía se comparan con los demás, atribuyendo un significado a su trabajo en función de lo que hagan o no hagan los demás".

El fotógrafo cree que "solo deberíamos preocuparnos de mantenermos fieles a nosotros mismos, fotografiando lo que significa algo para nosotros, creando las imágenes que disfrutamos mirando. Si eso significa ir a Yosemite, que así sea. Pero no limites tu fotografía a esos viajes, haz fotos todos los días sin importar dónde estés y qué estés haciendo, incluso si no parece que haya nada que fotografiar. Lo hay, siempre lo hay".

Por último, aconseja aprovechar "eso que te hace único y crea imágenes todos los días. A largo plazo, eso es lo que hará que tu trabajo sea original, único y fiel a ti mismo". Por si os lo estáis preguntando el autor se llama Adrián, aunque utiliza el nombre de AOWS, es medio español y medio norteamericano (lo cual explica los subtítulos en castellano), y actualmente trabaja a caballo entre EE.UU y Europa sin un hogar permanente y dedicándose a la fotografía en blanco y negro en formato analógico y digital.

El caso es que vimos este vídeo en FStoppers y, cómo no, nos llamó la atención. Y es que, ciertamente, el tema de la originalidad en la fotografía está de actualidad desde hace ya unos cuantos años, especialmente por la popularidad de redes sociales como Instagram en donde podemos encontrar miles de fotografías prácticamente iguales.

Seguro que, al ir a algún sitio muy popular, alguna vez os habéis preguntado cómo hacer fotos originales del sitio. Lo cierto es que, como dice AOWS, creo que es muy difícil lograrlo cuando hablamos de sitios muy, muy populares como pueda ser la ciudad de Nueva York que se ve en la imagen de portada.

Sin embargo, desde mi perspectiva de fotógrafo no profesional, creo que no hay nada malo en hacer las típicas fotos, sobre todo cuando estás aprendiendo. Por ejemplo, recuerdo que al ver el resultado de la toma que tenéis abajo, que hice en el verano de 2004 (por cierto con película negativa y usando un filtro degradado de color tabaco sobre el objetivo) me sentí muy orgulloso por haber conseguido una foto que se parecía bastante a una que me encantaba de un libro de fotografía.

Evidentemente la imagen es muy tópica, eso que solemos llamar "de postal", pero me parece muy interesante pasar por ello para luego buscar una mirada diferente. De hecho, incluso hoy día cuando visito un lugar popular suelo hacer la foto típica y, a partir de ahí, intentar buscar algo más original, aunque sin obsesionarme por el resultado claro.

Otra cosa es que hablemos de fotógrafía profesional, ámbito en el que la originalidad seguro que se vuelve más importante. Por eso, más que nunca, os invitamos a compartir vuestra opinión al respecto... ¿qué importancia le das a la originalidad en tus fotos? ¿cuál crees que es la manera de lograrla?