Propuesta fotográfica para el año que empieza

Este es el último artículo que escribo en este año 2021. Seguro que haré alguna que otra fotografía más, porque puedo dejar de teclear pero nunca de mirar. El reto de un fotógrafo es seguir haciendo fotos, nada más y nada menos.

En estos años locos que nos están tocando vivir a todos, da igual del color que seas, tu altura o tu afiliación política, muchos han intentado separarnos por absurdas cuestiones. Y se han olvidado de que el maldito coronavirus nos afecta a todos por igual.

Puedo decir que la fotografía ha sido el mejor sustento que he tenido durante este año, amén de la familia y los amigos a los que no he podido abrazar y ver tanto como me hubiera gustado. Mirar fotos, revelar archivos e intentar hacer buenos disparos en los alrededores de mi casa me han ayudado mucho.

Mi propuesta para 2022 es hacer muchas más fotos con cabeza, porque creo que los buenos ratos que te dan esto que tanto nos gusta son perfectos para los días en los que no puedes más, o simplemente tienes que estar encerrado entre cuatro paredes.

La fotografía es recuerdo y no existe mejor forma de volver a sentir aquel día, aquella luz o el momento en el que más te reíste con ellos. Y si la hacemos bien, más motivos tendremos para recordar todo lo bueno.

Hacer fotografías sin parar

Así que *voy a estar los 365 días del año disparando o pescando momentos**. Pero no de cualquier forma, nunca sin pensar. Quiero hacerlas como siempre, con pasión. Qué aburrida es la rutina, por dios.

Me da igual la cámara que tenga entre las manos (y promete mucho el año en cuestión de máquinas). Para conseguirlo dejaré de escuchar a los agoreros que pronostican el fin de la fotografía como entendemos, que ellos ya lo dijeron y que muchos no les quisimos escuchar. ¿Qué más da, mientras lo pueda sujetar con las manos?

Lo importante es cómo miras, en ningún caso la máquina que utilizas. Y este año he podido probar muchas aquí en Xataka Foto. Lo único que cambia es la técnica. Cada vez funcionan mejor, pero si tú no cambias da igual que tengas una Canon EOS R3 o una Leica, incluso un iPhone 13.

Para mejorar tenemos que hacer muchas fotografías. Pensándoselo mucho, eso sí. No sirven esos disparos locos, en los que no se cuidan los encuadres, los colores y la luz que lo inunda todo. Y de verdad, no busquéis la solución en el ordenador. Y sí en los libros.

Me gusta la raíz etimológica de la palabra ordenador (del latín ordinator, el que pone las cosas en su lugar). Y lo aplico a la fotografía. Solo tenemos que ordenar la imagen, dirigir la mirada del espectador en el ordenador. Nada más. Por muchos que nos digan que creemos sombras donde no existen.

Personalmente, me dedicaré, desde un punto de vista fotográfico, a mejorar mi mirada para guardar mejor mis recuerdos. Y desde luego no quedarse solamente con lo bueno, porque estaríamos mintiendo. Hay que retratar todo lo que nos pase. Es la única forma de apreciar realmente las cosas buenas de la vida.

Así que si os apuntáis estaremos todos aquí, ayudando a mejorar, sin necesidad de meterse con los demás para intentar sacar más likes, y con la fotografía como una de las mejores maneras que tiene el ser humano para expresarse. Feliz 2022 fotográfico.