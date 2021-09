Polaroid Now +: ahora con control de ajustes desde el móvil y más versatilidad creativa

Hace un año, The Impossible Project logró obtener los derechos de la marca Polaroid. Para celebrarlo, la compañía presentó Polaroid Now, una instantánea de diseño clásico pero con mejores prestaciones. Ahora, celebrando su primer año de recuperar el nombre, la holandesa nos presenta la nueva versión de Now: Polaroid Now +.

La compañía de instantáneas dice que este proyecto es el más creativo hasta la fecha. Lo que más destaca en este modelo es que cuenta con un sistema de conexión al móvil mediante una app disponible para iOS y Android, lo que le permite controlar más parámetros de la cámara y da mayor poder creativo en la exposición de la instantánea. Funciones que alegrarán a más de un amante de la fotografía instantánea.

Dentro de los controles adicionales se encuentran la prioridad apertura la cual permite ajustar el diafragma entre F11 y F32 y compense con velocidad. También está el modo manual, el cual permite ajustar todos los parámetros de la cámara individualmente (foco, obturación y apertura). Modo trípode y Pintura de luz, que son dos modos que parece que permiten exposiciones largas más controladas a lo que el fotógrafo desea. Y también un nuevo modo de doble exposición para experimentar mezclando escenas.

Además de estos modos creativos, la instantánea viene con cinco filtros creativos: naranja, azul, amarillo, viñeta rojiza y golpe de estrella. Son filtros estéticos que sirven para generar efectos retro interesantes para acompañar los elementos de control nuevo.

La cámara cuenta con un objetivo de zoom 35-40mm (equivalente de 35mm) de apertura F11-32 hecho de resina. Cuenta con una rango de obturación automático de 1/200 a 1 segundo, pero puede ser extendido manualmente hasta 60 minutos con el modo trípode del móvil. Cuenta con flash de ajuste automático, batería de litio integrada y carga mediante cable USB.

La cámara mide 112.2 mm de ancho, 95.48 mm de alto y 150.16 de largo. Tiene un peso de 457 gramos. Está disponible en color negro, blanco y azul grisaceo. Se puede conseguir ya desde la página oficial de Polaroid por un precio de 149.99 €.