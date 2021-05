Memorias mejoradas, cinemáticas más profesionales y álbum de imágenes privadas: así es lo que viene para Google Photos

Durante Google I/O, la californiana presentó nuevas funciones que llegarán a Google Photos, el catálogo y archivo digital basado en almacenamiento en la nube. Estas funciones utilizan herramientas basadas en inteligencia artificial para más contenido personalizado.

Hay muchos usuarios aún en descontento con los cambios de políticas que harán de Google Photos (prácticamente) un servicio pago en junio, sin contar que Google pide que los usuarios entrenemos sus algoritmos de manera gratuita. Sin embargo, estos descontentos buscan ser opacados con funciones creativas más impactantes y opciones de seguridad llamativas.

Lo primero que Google presentó fue un nuevo rediseño y manejo de los compilados de imágenes y vídeos de ‘Memorias’ que comenzaron a aplicar desde hoy. Este nuevo sistema analiza en profundidad las imágenes y puede separar las memorias identificando patrones que permitan crear historias más profundas. Ya no solo se basará en las imágenes a partir de rangos de fechas y objetos obvios, ahora podrá encontrar elementos pequeños que permitan otro tipo de historias.

Así mismo, la californiana agregó más festivos y celebraciones a la lista de ‘Memorias’ por eventos.

Google también sabe que no es bueno hacernos spam de memorias. Por lo que próximamente nos permitirá ir personalizando y mejorando las recomendaciones. Para ello, la compañía va a hacer que los comandos para esconder periodos de tiempo y personas sean más sencillos de encontrar. También habrá la opción de darle nombres a las memorias y eliminar fotos individuales dentro de una memoria creada por los algoritmos.

Por otro lado, Google presentó lo que viene en animación por aprendizaje automático. A finales del año pasado, la compañía presentó ‘Fotos cinemáticas’, las cuales permiten crear pequeñas animaciones. De hecho, nosotros presentamos un tutorial de cómo crear el efecto con la suite de Adobe.

Con el entrenamiento de la IA de Google, la versión más reciente de la función podrá utilizar dos o tres imágenes en una secuencia de fotos y simular el movimiento intermedio para un movimiento fluido y con más vida. Google dice que las imágenes en movimiento pueden ser creadas a partir de dos fotografías similares, sin importar si fueron capturadas con una cámara antigua o un smartphone de última generación.

Para mejorar la privacidad de los álbumes y las imágenes en nuestra nube, Google también presentó Locked Folder, una carpeta de imágenes para separar imágenes importantes y privadas a las que solo se puede acceder con una contraseña. Las fotos que estén almacenadas en esta carpeta especial no se mostrarán cuando navegamos dentro de la app ni en el mosaico de imágenes de otras aplicaciones.

With Locked Folder in @googlephotos, you can add photos to a passcode protected space and they won’t show up as you scroll through Photos or other apps on your phone. Locked Folder is launching first on Google Pixel, and more Android devices throughout the year. #GoogleIO pic.twitter.com/yGNoQ8vLdq