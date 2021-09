La poco reconocida y útil herramienta Ajuste de destino (entre otros muchos nombres) de Adobe

La herramienta Ajuste de destino de Adobe tiene un problema serio porque nadie se pone de acuerdo con su nombre. Está presente en varias ventanas, pero en cada una tiene un nombre distinto. A lo mejor este es el motivo por el que nadie la conoce realmente y no la convierte en una de las herramientas más utilizadas de Photoshop y Lightroom.

Desconozco si es por un problema de traducción o por la mala relación entre los diferentes equipos de Adobe, pero es muy extraño que nunca coincida el nombre de esta útil herramienta que encontramos en los programas fotográficos de Adobe:

En Camera RAW se llama Herramienta Ajuste de destino de curva de puntos o de Tono , dependiendo del panel en el que estemos.

o de , dependiendo del panel en el que estemos. En Lightroom se la conoce con el atractivo nombre de Ajustar Curva de punto mediante arrastre en la fotografía o Ajustar tono, saturación, luminancia mediante arrastre en la fotografía .

o . En Photoshop, en la ventana Curvas , es Haga clic y arrastre en la imagen para modificar la curva .

, es . También en Photoshop la podemos encontrar en la capa Tono/Saturación y se llama Hacer clic y arrastrar la imagen para modificar la saturación. Pulsar Ctrl y hacer clic para modificar el tono.

Ahí está, escondida en parte superior

Seguro que se me olvidan más lugares donde esta práctica herramienta cambia el nombre (ahora recuerdo que en la capa de ajuste de Blanco y Negro también aparece). Lo que no entiendo es que no esté unificado su nombre. Lazo es igual en todos lados, Curvas, Niveles...

La función es siempre la misma, adaptada a cada una de las ventanas en las que se encuentre, así que lo mejor será ver para qué sirve y acordar un nombre entre todos para que sepamos a qué nos referimos.

Un vistazo a… 11 RETOQUES FÁCILES de PHOTOSHOP para ser el MAESTRO de la EDICIÓN

La herramienta Ajuste de destino de Adobe

Creo que por el título podéis ver cuál es el nombre que me gustaría que se popularizara entre los hispanohablantes, pero no creo que ocurra. Además no sería del todo correcto... Si acaso Ajuste en el destino, pero suena a película de sobremesa.

¿Y qué es lo que hace? Sencillamente ajustar de forma precisa cualquier herramienta a la que esté asociada con solo pinchar y arrastrar sobre una zona específica de la fotografía.

Ahí está, con el icono que mejor la representa

Es muy práctica en todas las capas de ajuste y funciones en las que la podemos encontrar. Por ejemplo, en las Curvas se está convirtiendo en mi favorita:

Activamos la herramienta en la ventana Curvas. Pinchamos en la herramienta Ajuste de destino. Pinchamos en la imagen en la zona que queramos aclarar u oscurecer y deslizamos el ratón en un sentido u otro. Además en la Curva se ve exactamente qué luminosidad tiene de esa zona, lo que nos permite ser sumamente precisos.

En acción

Y así podemos actuar con esta herramienta en cualquier ventana que lo encontremos. Es un ajuste directo con otro problema añadido... Si os habéis puesto a buscarla, os daréis cuenta de que hay dos versiones para representarla:

Resultado final

Una mano señalando una flecha con doble sentido.

Un punto con un círculo concéntrico.

Desconozco cuál es el motivo de tanta confusión, pero estoy seguro de que si se ponen de acuerdo en las oficinas de Adobe esta herramienta ganaría enteros y sería mucho más reconocida en el universo del revelado Adobe.