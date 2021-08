Este vídeo explica porqué no es lo mismo hacer una foto a las estrellas con un móvil que con un equipo de astrofotografía

Ahora que aún estamos a tiempo de disfrutar la lluvia de Perseidas hemos encontrado un vídeo que no tiene desperdicio para los amantes de la fotografía astronómica o aquellos que estén pensando en iniciarse en esta disciplina. En él, un especialista en la materia explica las diferencias entre hacer fotos del espacio con equipos de diferentes rangos de especialidad y precio, desde un equipo que cuesta unos cien dólares (alrededor de un sencillo teléfono) hasta uno especializado que puede costar diez mil dólares.

Como habéis visto, Nico Carver, astrofotógrafo, YouTuber y cara visible del canal Nebula Photos cuenta como hacer fotos del espacio profundo y cuáles son los resultados de intentarlo con cinco equipos de astrofotografía muy diferentes. Los resultados ya los habéis visto en la foto de portada y queda claro que son importantes.

Lógicamente no es lo mismo usar un equipo de 100 dólares que uno de diez mil, aunque las diferencias no están solo en la calidad fotográfica que se obtiene; también hay otros como el peso o el tiempo que tardan en montarse. En cualquier caso, los kits que Nico ha creado son los siguientes (y tienen nombres bastante curiosos):

"Hazlo tú mismo" (100 dólares)

Básicamente consiste en comprar un trípode, una rótula y un soporte para móvil a los que se añade un rudimentario tracker de astrofotografía realizado artesanalmente con dos maderas (y que explica cómo fabricar). Por supuesto en el precio no se ha incluido el coste del móvil porque se supone que es algo que ya todos tenemos.

"Hazlo sencillo" (500 dólares)

Para este segundo kit necesitaríamos una cámara DSLR básica, un trípode y un disparador por cable. Esta vez sí que se ha tenido en cuenta el precio de la cámara por lo que, si ya tienes una, puedes rebajar considerablemente el coste del kit; incluso puede que ya tengas los tres elementos que se piden, con lo cual podrías iniciarte a coste cero.

"Volviéndote adicto" (1.500 dólares).

Hemos hecho una interpretación muy libre del nombre original (The Gateway Drug) que no es fácil de traducir pero sí de entender; se trata de algo así como llegar a un punto en el que, si te inicias, ya no hay vuelta atrás y caes atrapado en la "droga de la astrofotografía". El equipo consiste en una cámara como la anterior, pero con una lente mejor, un 135mm, un trípode de mayor calidad y un sistema de seguimiento de estrellas, en concreto un Sky-Watcher Star Adventurer (que cuesta algo más de 400 dólares).

"Poniéndonos serios" (2.500 dólares)

El siguiente kit ya es un paso importante puesto que añadimos un telescopio con una montura específica para incorporar una cámara modificada para astrofotografía. Se trata, por tanto, de un sistema ya bastante complejo que además cuesta bastante transportar y aprender a utilizar.

"Para toda la vida" (10.000 dólares)

El último de los kits, el más profesional de todos, es un equipo ya para entusiastas y gente con experiencia. Y que tengan el bolsillo saneado, porque la cifra asciende de una cantidad más que considerable: sólo el trípode motorizado de astrofotografía cuesta 1.600 dólares y el telescopio 2.300 dólares. Eso sí, el propio Nico cuenta que se puede ir comprando componente a componente a lo largo del tiempo ya que, como el nombre indica, debería durarnos "toda la vida".

Si estáis interesados en alguno de los kits, podéis encontrar los elementos que recomienda en este enlace de una web que sirve precisamente para eso y permite a Youtubers como Nico financiarse (de algo tienen que comer).

De todos modos, el vídeo en sí tiene bastante interés por sí solo para demostrar cómo se puede hacer fotografía astronómica con equipos muy distintos. Evidentemente los resultados no van a ser iguales, pero conocer las distintas opciones que existen sin duda puede ser una buena guía para quien quiera iniciarse o avanzar en el tema.

Nebula Photos | Página web | Instagram | YouTube

Vía | Gizmodo

Todas las imágenes de Nebula Photos extraídas del vídeo Astrophotography from $100 to $10,000