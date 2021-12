Cómo elegir bolsa para tu equipo fotográfico: tipos, marcas, consejos de compra y recomendaciones de los editores de Xataka Foto

Todo fotógrafo necesita una bolsa para su equipo, incluso el más novato o el que acaba de empezar en fotografía y comprarse su primera cámara. Y aunque su elección puede parecer algo baladí, una bolsa no sólo debe tener el espacio suficiente para contener la cámara, objetivos y demás complementos sino que además debería protegerlos adecuadamente, ser fácil de usar, práctica y cómoda de llevar. Por eso, desgraciadamente, no existe la bolsa perfecta para todo; sin embargo, conocer los distintos tipos que hay, sus características y las principales marcas puede ayudarnos a tomar la mejor decisión.

Lo cierto es que el mercado de bolsos para cámaras, en sus diferentes tipologías y tamaños, es muy extenso; aún así, no es raro oir aquello de "la solución definitiva para transportar tu equipo fotográfico" cuando presentan una nueva mochila o bandolera. No te lo creas, no existe la bolsa que sirva para todo tipo de situaciones, todo depende de para qué la vayas a usar en cada momento y de tus propias preferencias.

Por eso, aunque al principio con una bolsa puede ser suficiente, lo recomendable es que todo fotógrafo tenga más de una que pueda utilizar dependiendo de lo que pretenda hacer y la cantidad de equipo que necesite en cada ocasión. De este modo se asegurará de no cargar con peso de más y cuidar de su espalda, al tiempo que lo llevará bien protegido y seguro.

Nosotros vamos a repasar los distintos tipos de bolsas que podemos encontrar en el mercado, las marcas recomendables y los consejos imprescindibles para elegir la mejor bolsa para nosotros, salpicándolo de algunos modelos para que os hagáis una idea de la oferta actual. Además, ya os adelantamos que al final del artículo los editores de Xataka Foto nos "mojamos" y os contamos cuáles son las bolsas que utilizamos y por qué.

Tipos de bolsas

Mochila

Comenzamos por el que seguramente es el tipo más popular: la socorrida mochila. Una excelente manera de llevar el equipo sin que su peso nos moleste en exceso, ya que se reparte equitativamente por la espalda y los dos hombros. Gracias a ello es la mejor manera de cargar con mucho equipo durante largas salidas.

Vanguard Veo Select 46BR BK - Mochila para cámara reflex y accesorios, acceso posterior y lateral, color Negro Hoy en Amazon por 127,62€

Incluso podemos llevarla sin llenar completamente y aprovechar el espacio para cosas personales. De hecho hay mochilas que vienen preparadas para llevar el equipo fotográfico en la parte inferior, con sus correspondientes protecciones, y un compartimento para cosas personales en la zona superior. Es el caso por ejemplo de la Lowepro Plecak Tahoe BP 150, una mochila de tamaño medio, muy bien preparada y que además suele estar muy bien de precio en Amazon.

Lowepro PLECAK TAHOE BP 150 BLACK Hoy en Amazon por 47,99€

A cambio las mochilas tienen sus inconvenientes: el principal que para sacar la cámara o cualquier accesorio hay que quitársela de la espalda y, normalmente, dejarla en el suelo (lo que también puede acarrear que se ensucie). Además, suele quedar más expuesta a los "amigos de lo ajeno" al estar a nuestra espalda y fuera de nuestra vista.

Bolsa de hombro

El otro clásico habitual para llevar el equipo fotográfico es la bolsa de hombro, cuya principal virtud surge del inconveniente fundamental de las mochilas: ofrecen un rápido y fácil acceso al contenido, ya que no es necesario quitarselas para coger lo que necesitemos; además, suelen ser bastante discretas.

Lowepro Nova 180 AW II - Bolsa para Material fotográfico, Negro Hoy en Amazon por 82,37€

A cambio, todo el peso recae sobre un único hombro con lo que si es demasiado grande puede ser muy incómoda de llevar. Por esta razón, suelen ser más pequeñas y no permiten llevar tantas cosas; lo normal es poder llevar la cámara con un objetivo montado, una o dos lentes más y los accesorios imprescindibles.

Crumpler Muli 4500 Black en color Dark Navy PVP en Tienda Pentaxeros 49,90€

Bandolera

Se trata de un híbrido entre lo primero, las mochilas, y lo segundo, las bolsas de hombro, que ofrecen un poco lo mejor de ambas opciones. Visualmente son similares a las mochilas pero se diferencian principalmente porque sólo cuentan con un asa que se lleva cruzada sobre el tronco (aunque también se puede llevar como bolsa de hombro corriente).

Lowepro PLECAK SLINGSHOT EDGE 250 AW BLACK Hoy en Amazon por 84,89€

Evidentemente su peso recae principalmente en un hombro pero se reparte mejor que en las bolsas anteriores; por ello permiten llevar más contenido que las de hombro sin que el peso sea tan problemático. Pero su principal ventaja está en que permiten un fácil acceso al contenido sin necesidad de quitársela y dejarla en el suelo; basta con girarla sobre nosotros mismos para acceder a su contenido (incluso suelen llevar bolsillos de apertura lateral para facilitar la tarea).

Manfrotto NX - Mochila para cámara CSC (acceso trasero, compartimiento de la cámara extraíble) color gris Hoy en Amazon por 75,99€

Trolleys y maletas

Cuando se necesita transportar una gran cantidad de equipo de forma cómoda y segura hay que echar mano de otro tipo de soluciones de mayor tamaño. Hablamos de los trolleys, que son maletas adaptadas para llevar equipo fotográfico, o de las mochilas de gran capacidad que incoporan ruedas para llevarlas arrastrando por el suelo.

Lowepro LP37280-PWW Whistler RL 400 AW II - Maleta con Ruedas para Cámara (para portátil 15", iPad, cámaras Pro sin Espejo, DSLR, Sony, Canon, Nikon, Cardán, Dron, dji) Gris Hoy en Amazon por 309,02€

Evidentemente su mayor virtud es la capacidad que ofrecen y el principal inconveniente sus dimensiones. Al ser grandes y pesadas no suelen poder llevarse sobre nuestros hombros (algunas tienen esa opción); por ello, suelen usarse para viajar y cuando nos vamos a desplazar en coche (o similar) hasta un lugar de rodaje donde el terreno sea regular, como puede ser en el caso de la fotografía de bodas.

Maleta con Ruedas Manfrotto Reloader Air-55 Pro Light para Cámara de Vídeo, DSLR, Cámaras Reflex Profesionales, Capacidad para 2 Cámara con Lentes, Bolsillo para PC de 17" y Bolsillo para Documentos Hoy en Amazon por 352,58€

Fundas, riñoneras y otras

Los cuatro anteriores son los modelos más populares pero, por supuesto, hay una gran variedad de bolsas de otros tipos y tamaños. Empezando por una simple funda para la cámara (por ejemplo para las pequeñas compactas) que permita guardarla dentro de otro tipo de bolsa convencional sin que se dañe.

Case Logic CPL102K - Bolsa para cámara, Negro Hoy en Amazon por 14,99€

Lowepro POKROWIEC DASHPOINT 10 SLATE GREY Hoy en Amazon por 22,00€

Luego están las fundas diseñadas para llevar una réflex o sin espejo con su correspondiente objetivo y que se puede llevar con una correa sobre el hombro o como riñonera, enganchado a la cintura. Esta opción puede encontrarse en diferentes tamaños y suele resultar muy cómoda y práctica si no necesitamos mucho más, pero si queremos llevar más de un objetivo, o el que llevamos es muy grande, puede resultar una idea no tan buena.

Lowepro Adventura TLZ 30 II - Bolsa para cámara réflex, negro Hoy en Amazon por 23,99€

Crumpler Light Delight Toploader 300 Black PVP en Tienda Pentaxeros 21,90€

También hay sistemas más curiosos, como arneses para llevar la cámara (o cámaras) pegadas al cuerpo. Esto ya es difícil considerarlos como bolsas, se trataría más bien de sistemas de transporte, casi equiparables a las correas. Evidentemente pueden ser cómodos para determinadas situaciones, pero la lógica nos dice que, cuando dejemos de hacer fotos, nos hará falta otro tipo de bolsa para guardar el equipo.

¿Cómo elegirla?

Una vez repasados los distintos tipos de bolsas que podemos encontrar vamos a ver las claves para elegir la más adecuada para nosotros:

Uso que le vas a dar

Quizá es el aspecto más importante que debes plantearte a la hora de adquirir una bolsa: ¿para qué la vas a utilizar? Dependiendo de lo que quieras hacer con ella, el equipo que necesites llevar y adónde, hay bolsas que se adaptarán mejor que otras. No vas a necesitar lo mismo para un largo viaje que para una salida mañanera por el campo, todo depende.

Por eso, como ya adelantábamos, es importante tener más de una bolsa que poder usar en situaciones distintas. Claro que para empezar con una bastaría, y si no tienes claro el uso que le vas a dar (por ejemplo porque eres principiante) puedes optar por el tipo que te llame más la atención (mochila, bandolera, bolsa de hombro...), pensando en que te quepa el equipo actual y un poco más que puedas adquirir en el futuro próximo.

Eso sí, nuestra recomendación es que utilices siempre un bolso que sea específico para fotografía; es decir que esté diseñado para llevar equipo fotográfico ya que es la mejor manera de que éste vaya bien seguro y protegido. Si no es el caso, y optas por usar una bolsa no específica, te recomendaríamos llevar la cámara dentro de otra funda más pequeña y específica que la proteja adecuadamente.

Tamaño

Otro punto muy importante (y estrechamente relacionado con lo anterior) a la hora de adquirir nuestra bolsa es el tema del tamaño. La tentación de adquirir una mochila grande, que nos permita llevar todo nuestro equipo si es extenso o alojar muchas cosas que podamos adquirir en el futuro, puede ser grande, pero probablemente no será una buena idea.

Mantona Azurit - Mochila para cámaras réflex, color negro Hoy en Amazon por 35,58€

Lo ideal es elegir una bolsa que se adapte a lo que necesitemos, de ahí que de nuevo apelemos a contar con más de una. Lo mejor es elegir la bolsa para cada salida que hagamos en función de lo que queremos llevarnos y lo que vayamos a hacer. Piensa que nadie debería cargar con más del 10% de su peso corporal, con lo que si pesas setenta kilos deberías cargar como máximo con ocho kilos de peso.

Como lo habitual es acabar cargando con peso de más, es recomendable no llevar una bolsa más grande de lo necesario, ni sobrecargarla. Además, es importante también guardar las cosas manteniendo un cierto equilibrio de modo que se reparta el peso de forma equilibrada.

Lowepro Whistler Backpack 350 AW II Negro - Funda (Gris) Hoy en Amazon por 210,80€

Estructura interior

Si deciamos que es importante usar bolsas dedicadas es en buena parte porque éstas traen una serie de compartimentos, divisiones y bolsillos específicamente diseñados para alojar el equipo fotográfico. Normalmente las bolsas de fotografía vienen con divisores que se pueden adaptar mediante velcros a nuestras necesidades (algo que no tienen las bolsas no específicas) haciendo que aumente su versatilidad.

Foto de closari

La idea, evidentemente, es que el equipo quepa de una forma eficiente y segura, sin moverse dentro de la bolsa para que quede protegida de posibles golpes (tanto de los objetos interiores como respecto al exterior). Y, de nuevo, todo depende de la cantidad de equipo que queramos llevar en cada momento y el uso que le vayamos a dar.

Vanguard Alta Sky 45D - Mochila de Transporte (26x19x45cm) Color Negro Hoy en Amazon por 174,66€

Adicionalmente, dependiendo del uso previsto hay bolsas que incluyen compartimentos para tabletas y ordenadores portátiles, soportes para trípode y compartimentos específicos para objetos personales (pasaporte, libreta, gafas de sol, cargadores, comida...).

Comodidad y resistencia

Lógicamente, una cuestión importante a la hora de elegir bolsa es que nos sintamos cómodos, sobre todo teniendo en cuenta que podríamos pasar muchas horas con ella colgada de nuestro(s) hombro(s). Por eso es importante que la bolsa nos resulte cómoda de llevar, que la correa tenga el mullido suficiente para no hacernos daño en el hombro o, en el caso de las mochilas, que quede bien ajustada al cuerpo y que el tejido de la espalda sea transpirable para que no sudemos en exceso cuando la llevamos.

También es importante que sea fácil de usar y (ahí, de nuevo, es crucial elegir bien el tipo de bolsa según el uso que vayamos a darle) que las cremalleras no se atasquen y que podamos acceder a lo que necesitemos de forma rápida y sencilla.

Peak Design Everyday Sling 10L Hoy en Amazon por 157,84€

Otro tema es el de la resistencia y durabilidad, porque a nadie le gusta que su flamante bolsa se rompa a las primeras de cambio, que una cremallera se atasque inutilizándola o que se empape por un poco de lluvia. En este sentido, de nuevo es importante considerar el uso que le vayamos a dar, porque hay bolsas más y menos preparadas para ciertas condiciones.

Lowepro Freeline - Mochila (350 AW), Color Negro Hoy en Amazon por 157,99€

Por ejemplo, si somos aventureros nos interesará una mochila preparada con refuerzos en las sujecciones y tela impermeable; pero si solo la usamos para salidas cortas por ciudad nos puede bastar con una bandolera más ligera y sencilla. En cualquier caso, para el tema de la durabilidad recomendamos encarecidamente adquirir bolsas de marcas especializadas (las nombramos más adelante) que aseguran los mejores resultados.

Seguridad

Es un aspecto que puede parecer menor para los profanos pero que es importante (que se lo digan a los profesionales): los equipos fotográficos son caros y, por tanto, muy llamativos para los ladrones. Por supuesto nadie está libre de sufir un robo, pero si elegimos una bolsa o mochila que resulte discreta, como la de la foto de abajo, sin diseños ni logos muy llamativos (los cacos también entienden de marcas) será más factible pasar desapercibido.

Por otro lado, cómo no, es importante que la bolsa esté bien diseñada para evitar hurtos, sobre todo en el caso de las mochilas. Así, cuanto más difícil sea abrirla, menos oportunidades habrá de que esto ocurra. Por ello algunas mochilas tienen cierres de seguridad, cremalleras discretamente escondidas, bolsillos de difícil acceso para guardar lo más valioso, como apertura por la parte de la espalda en el caso de la Manfrotto Advanced² Befree.

Manfrotto MB MA2-BP-BFR Mochila para Cámara Advanced² Befree, para Portátil 15", Acceso Posterior, Bolsillo Expansible para Trípode, Cámaras DSLR/Sin Espejo/CSC/Dron y Objetivo Estándar - Negro Hoy en Amazon por 110,87€

Estética y diseño

Otro aspecto que puede ser secundario pero que tiene su importancia. Primero por lo que decíamos justo en el punto anterior, que una bolsa muy colorida puede llamar mucho la atención; por ejemplo de los ladrones como decíamos antes, y por tanto es algo relacionado con la seguridad de nuestro equipo; pero también resulta más visible ante posibles espectadores de los cuales quizá queremos pasar desapercibidos, en el caso de la foto callejera por ejemplo.

Crumpler Proper Roady Half Photo Backpack Grey PVP en Tienda Pentaxeros 79€

Por otro lado, una vez más es fundamental tener en cuenta que el uso que le vamos a dar. Si vamos a utilizarla para salir al campo lo ideal es elegir colores oscuros, caquis o tonos tierra que, por un lado, se ensucien menos cuando tenemos que dejar la mochila o bolsa en el suelo y, por otro, nos ayuden a camuflarnos en la naturaleza (importante por ejemplo para fotógrafos de animales salvajes) como ocurre con la Lowepro Flipside 200 AW II en color camuflaje.

Lowepro Flipside 200 AW II - Mochila para Material fotográfico, Mica/Camuflaje Pixelado Hoy en Amazon por 125,17€

Precio

Por último, cómo no, hay que tener en cuenta el coste de la bolsa. En este caso nosotros recomendaríamos encarecidamente no ser tacaños a la hora de adquirirla y resisitir la tentación de comprar algo demasiado económico pero que no sea de calidad. Este es uno de los casos en que comprar barato sale caro porque, como hemos comentado, la durabilidad y resistencia es algo fundamental a la hora de adquirir una bolsa.

Foto de César

Hama Track Pack II 140 -Mochila para cámaras de Foto y Todos Sus Accesorios Funda para cámaras réflex Hoy en Amazon por 13,47€

Piensa que una buena bolsa o mochila te puede durar muchos años, y por tanto hay que verlo como una inversión (siempre que, por supuesto, estemos comprando algo adecuado para nosotros). En este sentido, la mejor manera de ahorrar a la hora de comprar un bolso o una mochila es analizando bien cuáles son tus necesidades y qué uso le vas a dar a lo que compres para evitar malgastar dinero en cosas inservibles.

Por otro lado, una vez que tengas claro lo que quieres, conviene comparar para encontrar el mejor precio, o visitar nuestro Cazando Gangas porque todos los viernes recomendamos alguna bolsa o mochila en oferta.

Tu bolsa ideal

Como habéis visto la elección de nuestra bolsa más adecuada depende de muchos factores. Además, como venimos repitiendo, todo fotógrafo debería tener más de una bolsa, así que la cosa se complica. En cualquier caso, para intentar acercarnos a nuestra bolsa ideal deberíamos interpretar las claves que os acabamos de dar (ya sabéis, uso, tamaño, diseño, precio...) de forma personal, para tener bien claro lo que necesitamos y pasar de la teoría a la práctica con modelos concretos que se puedan adquirir actualmente como los que os hemos venido mostrando.

Hay muchísima oferta y portales como Amazon están llenos de propuestas de todo tipo. Pero cuidado porque hay muchas marcas desconocidas que podrían merecer la pena sólo si el precio es muy bajo y no pretendemos que la mochila nos dure para siempre. Y es que, como venimos apuntando, siempre es recomendable tirar de las marcas conocidas que nos aseguran la mayor garantía y durabilidad.

Hablamos de marcas como LowePro, Manfrotto, Vanguard, Peak Design, Kata, Crumpler, Tamrac, Thule, NaneuPro, Domke, Mantona, Cullmann, Think Tank, Case Logic, Hama, National Geographic o Starblitz. Las que llevan la marca de la propia cámara también pueden considerarse de garantía, aunque compradas por separado son caras y no suelen ser tan versátiles como las que venden fabricantes especializados como estos.

Por otro lado, a la hora de comprar es muy recomendable haber visto la bolsa en cuestión para hacernos idea de su tamaño real, por lo que la compra online puede que no sea la mejor idea si no hemos visto antes lo que nos gusta en una tienda física.

Nuestras bolsas

Finalmente, como ya os habíamos adelantado, vamos a contaros cuáles son las bolsas que nosotros mismos utilizamos. Como algunos son modelos antiguos os ofrecemos una alternativa actual equivalente:

Fernando Sánchez

Ahora mismo tengo tres mochilas para trabajar, de tres tamaños distintos, para cada ocasión. Siempre salgo con una cámara encima. Para los viajes de fin de semana, las salidas al campo y los paseos por la ciudad llevo una mochila con capacidad de almacenaje para llevar prendas de abrigo y todo tipo de complementos para la familia: es la Lowepro Photo Hatchback de 22L.

Es la mochila perfecta si tienes un equipo pequeño. Ahí llevo sin problemas una sin espejo y tres objetivos fijos más el flash. Además es muy cómoda para la ciudad por la apertura interior para evitar a los "amigos de lo ajeno". El único problema que tiene es que no cabe un ordenador... Y tengo que llevar muchas veces el portátil encima.

Lowepro BP 150 AW II - Mochila cámara, Negro Hoy en Amazon por 72,17€

Para esos casos cuento con una de las mejores mochilas que he tenido nunca, la Lowepro Flipside 400 AW II. Es para llevar un equipo completo con varios objetivos zoom, una cámara de apoyo y todo lo que puedas imaginar, como el trípode. Y puedes llevar un portátil de 14" sin problema. Lo único malo es que no tienes sitio para el bocadillo.

Lowepro Flipside 400 AW II Mochila para Cámara PVP en PcComponentes 160,72€

Para viajes muy largos o proyectos con mucho material, siempre he contado con mi vieja Kata 3N1-33, una auténtica maravilla si necesitas espacio para todo: ropa, un equipo completo, un ordenador de 15"... No puedo decir que sea bonita, pero entra todo lo que necesito y es muy cómoda si eres grande (mido 1,81). Además por dentro es naranja, perfecto para ver las tapas, baterías y demás accesorios oscuros que se pierden y no se ven en sitios poco iluminados. Está dividida en dos partes (que se pueden unir, como la Hatchback de 22L) pero con una capacidad insultante.

Kata 3N1-33 - Mochila para el portátil (hasta 15,4") Hoy en Amazon por 164,15€

Oscar Condés

Reconozco que me encantan las mochilas y bolsas en general, así que a lo largo de los muchos años que llevo como fotógrafo aficionado he tenido muchas y muy diferentes. De hecho, probablemente tengo más de las que necesito por aquello de tener una para cada ocasión (pero usarlas poco). Así que he ido jubilando algunas, otras las vendí y actualmente tengo tendencia a utilizar bolsas más bien pequeñas, en las que llevar el equipo justo y necesario.

Para eso es ideal la primera bolsa de la que os voy a hablar, todo un clásico. Se trata de una Lowepro Toploader Zoom; el modelo exacto no lo sé porque tiene más de 20 años, pero su equivalente actual sería una Lowepro Toploader Zoom 50 AW II.

Es una bolsa en la que cabe la cámara (una réflex de tamaño mediano/grande) con un objetivo y algún pequeño accesorio (tarjetas de memoria, paño de limpieza y, en su momento, un carrete de fotos y poco más). Es ideal si quieres llevarte solo lo justo sin que apenas pese o meter la cámara en una mochila más grande no específica de fotografía para ir de acampada o viaje. Como digo tiene muchos años y sigue en buen estado, lo que hace una idea de lo importante que es elegir una marca de confianza como ésta.

Lowepro Toploader Zoom 50 AW II - Funda para cámara, negro Hoy en Amazon por 36,79€

La siguiente que os voy a presentar es una Crumpler Pretty Boy 5500 XXL, una bolsa de hombro en la que cabe un equipo bastante completo, con un cuerpo y varios objetivos más accesorios varios. Lo mejor es su look que hace que no parezca una bolsa de fotografía; de hecho todos sus productos mantienen un estilo similar, sean de foto o no. Ahora han cambiado el diseño por lo que un modelo equivalente podría ser una Crumpler Light Delight 4000 que sigue siendo una bolsa estilosa y no parece específicamente de fotografía.

Crumpler Light Delight 4000 PVP en Crumpler Store 49,90€

Siempre me han gustado las bolsas discretas que no muestran claramente lo que son por aquello de no llamar la atención de los cacos. Y si encima son bonitas como las Crumpler... además de estar muy bien fabricadas, con un tejido especial impermeable. Lo malo es que esta marca no es muy conocida en España y tiene poca distribución, aunque en la tienda Pentaxeros tienen algunos modelos y también se pueden comprar en su tienda online.

Otra de mis mochilas es una Naneu Pro Military Echo en color verde oliva; una bandolera con look militar de la que me enamoré nada más verla por su estilo así que me la compré hace bastante años de importación (cuando aún esto era poco frecuente y bastante arriesgado). Como la anterior no es una marca muy conocida y apenas tiene distribución (actualmente sólo he podido encontrar algunos modelos en Óptica Roma).

NANEU PRO ALPHA PVP en Optica Roma 39€

De todos modos me parece una mochila preciosa, y muy versátil porque la parte superior tiene espacio para cosas personales mientras que la inferior está preparada para un equipo bastante completo. Sin embargo, actualmente me resulta un poco grande así que, como ya tengo otras bolsas que cubren mis necesidades, la he puesto en una plataforma de compraventa.

Mi siguiente bolsa también es una bandolera y también es bastante especial. Se la vi a un fotógrafo en una rueda de prensa y me enamoré de ella de modo que no paré hasta que me la compré (de segunda mano por cierto). Se trata de una Lowepro Passport Sling, una especie de híbrido entre bandolera y bolsa de hombro que me resulta muy cómoda para llevar y que puede pasar por una bolsa común y corriente.

Lowepro Passport Sling III - Funda para cámaras, Negro Hoy en Amazon por 47,92€

Ahí donde la veis tiene sitio para la cámara con un par de objetivos y muchos otros accesorios; e incluso cuenta con un compartimento para el miniportátil que suelo llevar de viaje y también un curioso sistema que permite agrandar su capacidad sobre la marcha dependiendo de lo que quieras llevar.

Mi última adquisición es una Case Logic DSLR Compact Backpack (TBC-411), una pequeña mochila en la que, aunque parezca mentira, cabe una cámara medianamente grande con un objetivo además de los accesorios imprescindibles. En la parte superior tiene un compartimento para cosas personales, al que se suman los dos bolsillos laterales (pequeños eso sí, pero suficientes para gafas de sol o similar) y uno trasero en el que puedes llevar una tablet o miniportátil.

Case Logic TBC-411 - Mochila para cámara, color negro Hoy en Amazon por 25,39€

Sorprende que en su pequeño tamaño quepa tanto y es ideal para ir ligero con la cámara más las cosas del día a día; pero quizá lo más sorprendente sea su precio: por poco más de 20 euros tienes una mochila muy versátil para ir ligero con tu cámara.

Con esto hemos acabado nuestro especial en el que hemos tratado de orientaros para saber elegir la bolsa ideal para vuetro equipo de fotografía. Por supuesto aceptamos comentarios; es más, nos encantaría que nos enseñaráis las bolsas que utilizáis vosotros y nos contéis porqué os gustan. Gracias de antemano.