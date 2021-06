18 artistas se unen para recaudar fondos a través del NFT en beneficio de distintas ONG en el Día Mundial del Medio Ambiente

Hoy cinco de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y entre las muchas iniciativas que se van a llevar a cabo para "prevenir la catástrofe climática, detener la creciente ola de contaminación y desechos, y frenar la pérdida de biodiversidad" nos hemos fijado en una que tiene que ver con la fotografía y el arte. Se trata de NFT4thePlanet, una iniciativa que implica a creadores y benefactores en torno al formato digital NFT y a beneficio de distintas organizaciones benéficas medioambientales.

Último trabajo de la serie "Clothing line animals" de Helga Stentzel, dedicada a Úrsula, un oso polar que se aferra a su tierra natal a pesar de las probabilidades. El ganador recibirá una impresión firmada única en su tipo en un tamaño personalizado (hasta 84x84cm)

Hace poco que os contamos cómo se subastó esta fotografía de la Gran Vía madrileña en este formato. En cualquier caso, conviene recordar que los NFTs son activos digitales con la consideración de bienes intangibles y que, contrariamente a lo que ocurre con las criptomonedas, no se pueden intercambiar entre sí, porque no hay dos iguales.

Por otro lado, existe controversia en torno al impacto ambiental de las NFT; por eso, la artista Helga Stentzel, a quien os presentamos hace unos meses, se alió con la ONG Trees for the Future para crear una inicitiva que supusiera una contribución directa y sustancial de los Non-Fungible Tokens.

"Mother Earth", un recordatorio de lo frágil que es nuestro planeta y de nuestro deber de protegerlo. Ilustración digital original de Javier Jaén.

Una iniciativa que se lanza en este Día Mundial del Medio Ambiente como una forma de recordarle a la gente que cuide mejor nuestro planeta. A través de ella, varias obras de esta artista y de otros (como las que estáis viendo) serán subastadas en este formato a beneficio de organizaciones como la citada Trees for the Future, WWF, The Rainforest Foundation y otras relacionadas con la protección del medio ambiente.

"The Time is Now" de Javier Jaén. Atemporal y una de las obras de arte más conocidas de Javier Jaén, obtiene un significado adicional en el contexto de la crisis climática: ahora es el momento de actuar. El ganador de la puja también recibirá un reloj físico de edición especial, firmado por el autor.

En total, como ya adelantábamos, son 18 los artistas que recaudarán fondos a través de pujas NFT y hay tanto fotógrafos como ilustradores y artistas callejeros. Encabezando la lista tenemos, cómo no, a la fotógrafa Helga Stentzel junto a artistas como Valentina Loffredo, Vincent Bal, Zigor Samaniego, Kaybid y el ilustrador español Javier Jaén.

