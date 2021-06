Esta curiosa foto de un orangután trepando es la mejor de naturaleza del año según el certamen Nature TTL Photographer of the Year 2021

El año pasado os presentamos un nuevo concurso de fotografía organizado por la web británica de fotografía Nature TTL (y este año esponsorizado por la conocida tienda B&H Photo Video). Pues bien, ya están aquí los resultados del segundo capítulo, el concurso Nature TTL Photographer of the Year 2021 que nos trae impresionantes imágenes de vida salvaje y naturaleza.

'Rainbow Landscape' de Zdeněk Vošický, Highly Commended en categoría 'Landscapes' de los Nature TTL

Este año han superado la participación inicial ya que se inscribieron más de ocho mil imágenes de fotógrafos de naturaleza de todo el mundo que competían por hacerse con un premio principal en efectivo de 1.500 libras para el Nature TTL Photographer of the Year . Y el afortunado que se ha llevado este jugoso premio es el canadiense Thomas Vijayan por la foto que habéis visto en portada.

Se titula 'The World is Going Upside Down' y es "una mirada íntima al mundo de un orangután". La imagen llama la atención porque a primera vista no está muy claro lo que hay bajo el orangután (¿el cielo?) y, por tanto, no se sabe si trepa hacia arriba o no. Sin embargo, fijándonos bien vemos que bajo del árbol se ven reflejos en agua. Por cierto que si os suena la foto es porque ya obtuvo un segundo puesto en este otro concurso.

Para los jueces es una imagen "realmente única que destacó de inmediato [...] una de esas fotos que no puedes pasar por alto. La perspectiva y la composición únicas implican que trates de descubrir de inmediato qué es exactamente lo que estás viendo". Para el ganador, una gran oportunidad para difundir el problema que sufren los orangutanes, "cuya población se está reduciendo a un ritmo alarmante", por culpa de la deforestación y la actuación de los seres humanos.

'The Door' de Jose Luis Ruiz Jiménez. Highly Commended en categoría 'Urban Wildlife'. © Jose Luis Ruiz Jimenez/ Nature TTL

Claro que éste no fue el único ganador ya que también hay que destacar el premio Young Nature TTL Photographer of the Year 2021, para el mejor fotógrafo menor de 16 años, que fue al británico Thomas Easterbrook (13 años) por su imagen de un halcón peregrino enfrentándose a una bandada de estorninos.

Como siempre, felicitamos a los ganadores y os dejamos con los elegidos en cada una de las categorías a concurso que, por cierto, este año doblaron su número (de cuatro a ocho categorías en total). También con las fotos que fueron elegidas subcampeonas y alguno de los Highly Commended (entre los que hay un español), aunque como siempre recomendamos visitar la web del concurso para ver más interesantes fotografías.

Ganador absoluto Nature TTL Photographer of the Year 2021:

Thomas Vijayan con ‘The World is Going Upside Down’:

© Thomas Vijayan/ Nature TTL

Categoría Landscapes

Ganador: Jay Roode con ‘Tree of Life’:

© Jay Roode/ Nature TTL

Subcampeón: Fanny Reed con ‘Bouquet of Flowers’:

© Fanny Reed/ Nature TTL

Categoría Small World

Ganador: James Gifford con ‘Dance of the Termites’:

© James Gifford/ Nature TTL

Subcampeón: Samantha Stephens con ‘Nature’s Pitfall’:

© Samantha Stephens/ Nature TTL

Finalista: Fabien Dubessy con ‘Inception’:

© Fabien Dubessy/ Nature TTL

Categoría Camera Traps

Ganador: John Formstone con ‘Silhouetted Wood Mouse’:

© John Formstone/ Nature TTL

Subcampeón: James Roddie con ‘Pine Marten in an Abandoned Cottage’:

© James Roddie/ Nature TTL

Finalista: Bence Máté con ‘Starry Night’:

© Bence Máté/ Nature TTL

Categoría The Night Sky

Ganador: Ivan Pedretti con ‘The Eye’:

© Ivan Pedretti/ Nature TTL

Subcampeón: Amos Ravid con ‘Sleeping Dragon’:

© Amos Ravid/ Nature TTL

Categoría Underwater

Ganador: Grant Thomas con ‘Manta Space Ship’:

© Grant Thomas/ Nature TTL

Subcampeón: Zhi’yue Shi con ‘Round’:

© Zhi’yue Shi/ Nature TTL

Categoría Urban Wildlife

Ganador: Kallol Mukherjee con ‘Winged Family Members’:

© Kallol Mukherjee/ Nature TTL

Subcampeón: Mohammad Murad con ‘The Fox of Arabia’:

© Mohammad Murad/ Nature TTL

Categoría Wild Portraits

Ganador: Dennis Stogsdill con ‘Sleepy Polar Bear’:

© Dennis Stogsdill/ Nature TTL

Subcampeón: James Gifford con ‘The Cauldron of Creation’:

© James Gifford/ Nature TTL

Finalista: Charl Stols con ‘A Predator’s Playground’:

© Charl Stols/ Nature TTL

Categoría Animal Behaviour

Ganador: Thomas Vijayan con ‘The World is Going Upside Down’:

© Thomas Vijayan/ Nature TTL

Subcampeón: Johan Wandrag con ‘Fish Caught by Surprise’:

© Johan Wandrag/ Nature TTL

Finalista: Bence Máté con ‘Dust Bath’:

© Bence Máté/ Nature TTL

Categoría Menores 16 años

Ganador: Thomas Easterbrook con ‘Spoilt for Choice’:

© Thomas Easterbrook/ Nature TTL

Subcampeón: Raphael Schenker con ‘Fight in the Mountains’:

© Raphael Schenker/ Nature TTL

Más información y fotos | Nature TTL Photographer of the Year

Foto de portada | ‘The World is Going Upside Down’ de Thomas Vijayan. Ganador absoluto del concurso Nature TTL Photographer of the Year 2021