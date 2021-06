Adobe Creative Cloud estará por fin en la tienda oficial de Microsoft

Windows 11 es ya casi una realidad. El otoño que viene, cuando volvamos a dormir con manta, estaremos cambiando de sistema operativo. Y una de las novedades más interesantes, ya que servirá tanto en W10 como en W11, es que la tienda oficial de Microsoft permitirá descargar la Adobe Creative Cloud, algo que era imposible hasta ahora.

Windows 11 empieza a ser una realidad. A muchos usuarios les cuesta cambiar de sistema, entrar en el mundo de las actualizaciones y demás. En esta ocasión las novedades que traen son muy potentes. Necesitaban hacer algo especialmente llamativo para seguir siendo competitivos.

A los fotógrafos parece que nos van a interesar varias cosas... La primera es que las aplicaciones que tenemos en nuestro teléfono Android serán totalmente compatibles. Esto significa que podremos publicar directamente desde el ordenador nuestras fotografías en Instagram, por ejemplo.

No os podéis imaginar la de tiempo que vamos a ganar muchos de los que publicamos en estas redes sociales si nuestras fotografías no están hechas con el teléfono...

Ahí está la aplicación

Pero una de las cosas que más destacan de la nueva versión de Windows es que por fin ya podemos instalar desde la tienda oficial de Microsoft la Adobe Creative Cloud. Simplemente accedemos a la Microsoft Store y ahí estará junto a más aplicaciones, incluidas las clásicas de Android, incluidas por supuesto todas las de fotografía.

Adobe Creative Cloud en la Microsoft Store

Una buena tienda de aplicaciones es fundamental para que un sistema triunfe entre los usuarios. Si todo lo que necesitas lo encuentras en una sola página, no tendrás que perder el tiempo buscando ni descargar desde páginas de dudosa procedencia en algunos casos.

Es mucho más cómodo. Yo, por ejemplo, no puedo ver Disney + desde mi televisión digital. La aplicación no existe y me veo obligado a tener enchufado un Chromecast para lanzar la aplicación desde mi teléfono móvil para poder ver sus películas.

Ahora, con el rediseño de la Microsoft Store, podremos tener todo al alcance de la mano. Desde Disney + a lo que más nos interesa a los fotógrafos, la Adobe Creative Cloud. Además nos costará lo mismo en la página oficial y en la tienda de Microsoft. Y lo más importante para los desarrolladores, se llevarán el 100% de los ingresos.

Hasta ahora solo podíamos descargarnos Adobe Lightroom para los móviles pero dentro de poco, tanto en Windows 10 como en Windows 11, tendremos al alcance de la mano todos los programas de Adobe. Y lo que es mejor, la instalación de estos programas será mucho más sencilla.