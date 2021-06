Si en el futuro queremos recordar cómo fue la pandemia siempre podremos mirar el Archivo Covid

El mundo ha cambiado por culpa del coronavirus. Y la fotografía servirá para recordar estos meses aciagos en los que algunos llegamos a pensar que saldríamos mejores. Gracias al Archivo Covid tendremos la mayor memoria visual colectiva de libre consulta sobre la crisis de la covid-19 en España que será conservada por la Universidad de Alcalá. 8.533 fotografías de 385 autores de todas las comunidades autónomas.

El Archivo Covid es una iniciativa sin ánimo de lucro, ideado por un colectivo de profesionales de la fotografía que buscaron una forma de preservar la trágica historia de la pandemia mundial que estamos sufriendo. La Universidad de Alcalá se ha ofrecido para preservar la memoria y el trabajo de los 385 autores y las 8.533 fotografías que han seleccionado los editores gráficos (una profesión fundamental).

El Hospital Provincial de Castelló es el centro de referencia en oncología de la provincia. La pandemia ha obligado a realizar un gran esfuerzo a toda la plantilla para adaptarse a las medidas de seguridad sin dejar de atender a sus pacientes cuyos tratamientos son -en muchos casos- inaplazables. Castelló, 29 de abril de 2020. (© Carme Ripollés Martinez)

Si entramos en archivocovid.com encontraremos todos y cada uno de los disparos que se hicieron durante 2020. Pero las fotografías no las podremos descargar, puesto que los organizadores tienen claro que todos los derechos de explotación de cada una de ellas son de los autores. Esta es una de las claves más importantes del proyecto: valorar la figura del fotógrafo.

El origen del Archivo Covid

Detrás de todo está Santi Palacios, un fotoperiodista que se dio cuenta de la dificultad de mantener en la memoria las fotografías que se hacían día tras día durante la pandemia. Era imposible asimilar toda la información, publicar todos los disparos y catalogar un tema que estaban tratando todos los profesionales. Y tuvieron que luchar como nunca contra el bloqueo informativo que sufrieron.

Concierto en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona con más de dos mil plantas como únicos espectadores tras la finalización del estado de alarma declarado para controlar la pandemia. Las plantas utilizadas en la creación artística, serán donadas a los sanitarios del Hospital Clinic de Barcelona, 22 de junio, 2020. ( © Albert García)

Así que empezó a moverse y en abril de 2020 ya existían varios grupos de trabajo para definir el proyecto, movilizar a los profesionales de todas las comunidades y editar todos los trabajos que iban llegando. Gracias a estas personas todo esto es posible: Santi Palacios, Silvia Omedes, Ana Palacios, Teresa Vallbona, Esteban Martirena, Anna Aguiló, Clara Soto y Natalia Garcés y José Raúl Fernández del Castillo-Díez por parte de la Universidad de Alcalá; Sandra Balsells, Alfonso Durán, Wayra Ficapal, Roberto Palomo; Silvia Omedes, José Luis Amores, Rafa Badia, Paco Junquera, Arianna Rinaldo, Chema Conesa y Carolina Martínez y Ofelia de Pablo, Javier Zurita, Mikel Konate, Mayte Carrasco y Simón Casal de Miguel.

María intenta llamar a su prima de Zaragoza, la única familiar que le queda con vida. Su prima insiste en que vaya con ella, pero María responde que no se irá hasta que vuelva a ver a José, su amigo y compañero de piso, ingresado por Covid-19 en un centro sanitario de Barcelona, Cataluña, 15 de abril, 2020. (© Nuria Prieto)

Ha sido un proyecto que ha llevado al límite a todos los que han participado porque han creído en él. Quedará para las generaciones futuras, para aquellos que quieran recordar y no olvidar a través de la fuerza de la fotografía. Con el tiempo será la memoria de un tiempo que nunca olvidaremos, como es ahora mismo el archivo de la FSA sobre la Gran Depresión.

Todos los ciudadanos que quieran consultar la página encontrarán la historia de la pandemia en España gracias gracias a la colaboración principal de Fujifilm; el mecenazgo de DKV y Mémora, y el apoyo de entidades del sector como: Fundación Photographic Social Vision, EFTI Centro Internacional de Fotografía y Cine, Grisart Escola Internacional Barcelona, Global Cad, Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Laboratorio EGM, Fundación Enrique Meneses, Fundación Foto Colectania, Fotocasión y Fundación Caja Murcia. Y por supuesto por el apoyo de la Universidad de Alcalá a través del Aula de Fotografía de su Fundación General.

Es difícil mirar estas fotografías. Que no aparecieran desde el principio nos impidió pensar claramente. Hubo gente que pensaba que todo era mentira porque no veían muertos. Pero todos sabemos que fue horrible. La pandemia no nos ha hecho mejores como sociedad. Abunda la buena gente pero las malas personas impiden día tras día que el mundo aprenda y cambie, algo fundamental para una crisis que casi ha podido con nosotros. Y la fotografía nos lo recordará siempre.