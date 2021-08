En la próxima actualización Capture One permitirá hacer panorámicas y HDR

Estamos ante una de las noticias más esperadas dentro del mundo del revelado digital. Muchos fotógrafos no daban el paso definitivo a Capture One porque no podían combinar archivos de semejante forma. Pero ya se ha hecho el anuncio... A finales de año podremos hacer panorámicas y HDR en Capture One.

Era una demanda constante... Los fotógrafos querían hacer panorámicas y HDR con Capture One de forma directa, sin tener que acudir a plugins o sin pasar los archivos a Adobe Photoshop, que era lo que hacíamos la mayoría.

Desde la versión 12 tenemos la posibilidad de trabajar con plugins externos y para el tema del HDR se utiliza Photomatix Pro. Y para hacer las panorámicas en Capture One, la propia empresa siempre habla en sus foros de terceras empresas.

Las dos novedades

Las posibilidades se multiplican y mucha gente, mucha, dejará de pagar la cuota de Adobe de forma definitiva.

Pero a finales de año ya podremos hacerlo directamente desde el propio programa. Y estas dos herramientas va a suponer un paso de gigante para Capture One. Las posibilidades se multiplican y mucha gente, mucha, dejará de pagar la cuota de Adobe de forma definitiva.

El nuevo rumbo de Capture One

Si somos sinceros desconocemos cuántos fotógrafos demandan realmente la posibilidad de hacer panorámicas y HDR directamente en Capture One. Es la estrella dentro de la fotografía de estudio, donde probablemente interesaría más el apilamiento de imágenes para aumentar la profundidad de campo, algo que está cubierto con el plugin Helicon Focus.

Los fotógrafos de paisaje seguro que son los que más contentos se pondrán con este anuncio. Las panorámicas bien hechas siempre mostrarán un paisaje con mucha más fuerza y el HDR permitirá combinar luces imposibles de juntar de otra manera.

Lo más llamativo de esto último es que se abre la puerta a una posibilidad muy interesante y que haría temblar al mismo Photoshop. ¿Os imagináis poder trabajar con capas de distintas fotos en un mismo documento? Si se pueden combinar fotos con distinta exposición ¿por qué no archivos distintos? No soy programador, pero creo que sería posible.

Pero puede que no baste con incluir las nuevas herramientas para provocar un terremoto. Los fotógrafos necesitan funciones muy concretas, no un mero automatismo que no permita ningún ajuste manual.

Para las panorámicas

Para las panorámicas sería estupendo que tomara como ejemplo PtGui, uno de los mejores del mercado, pero seguro que se quedará en un espejo de la Combinación de fotografías de Adobe Lightroom. Y ya sería un golpe importante sobre la mesa:

Panorámica en Capture One

Permitir un ajuste fino porque no perdemos la información del RAW.

La posibilidad de mover manualmente las capas.

Ajustar la exposición individualmente para igualarla.

Elegir los distintos planos y más cosas...

Ya veremos lo que se puede hacer en esta primera versión. Sería increíble que se pudieran hacer más cosas que lo que permite ahora Photoshop, pero no lo sabemos.

Para el HDR

Aquí estoy muy sorprendido. Afortunadamente el HDR mal hecho se ve cada vez con menos frecuencia y muchos fotógrafos se han dado cuenta de que el acabado pictórico no tiene mucho que ver con la fotografía... Las luces y las sombras no deben tener la misma luminosidad.

No podemos olvidar que gracias a los últimos motores de revelado y la combinación con los últimos sensores con grandes rangos dinámicos, el HDR pierde algo de sentido.

Con un único disparo es posible solucionar casi todas las situaciones que nos podemos encontrar por el ancho mundo. Exponemos bien las luces y las sombras las podemos levantar sin miedo al ruido. Sin embargo, muchos nos sentiremos más seguros con dos o tres disparos para salir airoso incluso con el sol del mediodía.

HDR en Capture One

Mover tanta información puede que obligue a cambiar muchas cosas dentro del programa. Hace poco reescribieron y limpiaron todo el código. Y seguramente dejaron abierta la puerta para hacer estos cambios sin que los usuarios notemos la bajada de velocidad y rendimiento. Es una apuesta arriesgada, desde luego.

Así que nos toca esperar y ver si llegan las versiones beta para que pueda probar a fondo estas herramientas y hablar de ellas sin problema cuando sea la presentación oficial. Algún día a finales de año. Y ya veremos cómo funciona realmente.