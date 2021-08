Estas son las ocho cámaras con las que algunos maestros hicieron varias de las fotografías más icónicas de la historia

Que la cámara que usemos es lo de menos es un hecho pero, reconozcámoslo, a todos nos pica la curiosidad de saber con qué se ha hecho una fotografía que nos llama la atención. Si encima hablamos de fotos icónicas, de esas que son superconocidas y que han trascendido generaciones, realizadas por algunos de los grandes maestros de este arte, no me digáis que no os gustaría saber con qué cámara hicieron aquellas fotos.

Por supuesto aquí no se trata tanto de hablar del equipo usado, en sus diferentes marcas y formatos, ya que sin duda la importancia de la cámara se desvanece viendo las fotos que realizaron y la influencia que han tenido. Se trata más bien de rendir un homenaje a los fotógrafos y a su herramienta de trabajo: la cámara de fotos.

'Edward Weston' en la galería de Ur Cameras

Resulta curioso cómo antes un fotógrafo podía utilizar el mismo equipo durante muchos años. Hoy día tenemos una gran variedad de dispositivos que se actualizan prácticamente todos los años, y resulta triste ver como la gente se preocupa más de tener lo último en tecnología en vez de hacerlo por intentar sacar el mayor partido a lo que tiene. ¿A quién le importa si las cámaras que vamos a ver eran las mejores de aquel momento cuando fueron capaces de captar fotos míticas?

‘Niña afgana’ de Steve McCurry: Nikon FM2 (1984)

Foto de Sshjs930 compartida en Wikimedia

Comenzamos con una cámara que curiosamente está de actualidad gracias a que Nikon ha resucitado su espíritu a través de la Nikon Z fc. La Nikon FM2 original, la de carrete, fue la cámara con la que el famoso Steve McCurry capturó a una joven agfana. Una foto mítica que se publicó en 1985 en la portada de National Geographic y pasa por ser uno de los retratos más icónicos de la historia.

Esta cámara fue utilizada por numerosos fotoperiodistas gracias a su fiabilidad en la era analógica y aún hoy día tiene muchos adeptos (y no se encuentra barata).

‘Tras la estación St. Lazare’ de Henri Cartier-Bresson: Leica II (1932)

Foto de Kameraprojekt Graz 2015 compartida en Wikimedia Commons

Históricamente conocido como uno de los fotógrafos más influyentes de nuestro tiempo, Henri Cartier-Bresson elevó la práctica de la fotografía a la categoría de arte. Pues bien, os interesará saber que para él los aspectos técnicos de la fotografía carecían de importancia.

Esta icónica imagen (y muchas otras de las suyas) fueron realizadas con una "sencilla" Leica II, un modelo efectivo y muy discreto que le permitía "perderse" discretamente por las calles y pasar desapercibido mientras realizaba fotografías que hoy nos parecen asombrosas.

‘'V-J Day in Times Square’ de Alfred Eisenstaedt: Leica III (1945)

Foto de Hustvedt compartida en Wikimedia

El fotoperiodista Alfred Eisenstaedt se encontraba deambulando por la calle con una Leica IIIa al cuello en busca de una imagen significativa de las celebraciones de la victoria sobre Japón en en la Segunda Guerra Mundial (el 14 de agosto de 1945) cuando se topó con un instante mítico.

Tal y como contamos, vio como un marinero agarraba a una enfermera en Times Square, la inclinaba hacia atrás y la besaba apasionadamente. Todo sucedió de forma rápida y espontánea por lo que el fotógrafo tuvo que ser muy rápido en disparar. Su pericia, y el conocimiento de la cámara que utilizaba, le valieron para capturar una de las imágenes más icónicas del siglo XX que fue portada la la revista Time.

‘La madre migrante’ de Dorothea Lange: Graflex Super D (1936)

Foto de Christophe Frot compartida en Flickr

Otra imagen mítica que se convirtió en un símbolo de las dificultades que sufrió gran parte de la población estadounidense durante la Gran Depresión. Dorothea Lange, también conocida como "la fotógrafa del pueblo", fue una de las encargadas por la Farm Security Administration para documentar las migraciones que tuvieron lugar en aquellos años.

La cámara que utilizó para retratar a Florence Owens era una enorme Graflex Super D, un híbrido entre una cámara de campo y una de estudio. Precisamente, Dorothea fue una de las precursoras de que la fotografía saltara desde los estudios a la calle.

‘Gemelas idénticas’ de Diane Arbus: TLR Rolleiflex 6×6 (1967)

Imagen de Sputniktilt compartida en Wikimedia

Diane Arbus estaba obsesionada por fotografiar a sujetos extraños, inusuales, excéntricos y extraordinarios. Esta predilección le llevó a retratar a una amplia gama de personas y lograr fotos muy llamativas, entre las que destacó esta de dos gemelas idénticas.

Para realizarla, Arbus usó una de esas míticas cámaras con doble objetivo y visor superior que permite evitar el contacto visual directo con el sujeto. En concreto esta toma se hizo con una Rolleiflex TLR con película de 120 y formato 6×6; un modelo similar al que usaban otras famosas fotógrafas como Gerda Taro y Vivian Maier.

‘John Lennon y Yoko Ono’ de Annie Leibovitz: Polaroid instantánea (1980)

Imagen de Jonathan Mauer compartida en Wikimedia

Conocida por sus numerosos imágenes de políticos, artistas, deportistas y personalidades de todo tipo, una de las fotos más conocidas de Annie Leibovitz es este retrato de un duo mítico para la cultura popular. La imagen fue portada de la revista Rolling Stone en enero de 1981 y se realizó sólo unas horas antes de que John Lennon fuera asesinado.

Curiosamente, como prueba de que la cámara es lo de menos cuando la imagen tiene fuerza, fue realizada con una simple cámara instantánea, el tipo que solía usar la fotógrafa. No está claro cuál fue el modelo concreto pero, por la fecha, bien podría ser una Polaroid SX-70 o una Polaroid 600SE.

‘Guerrillero Heroico’ de Alberto Korda: Leica M2 (1960)

Imagen de Shane Lin publicada en Flickr

Otra imagen icónica de la historia, base de una silueta que hemos visto en miles de camisetas por todo el planeta. La foto del carismático revolucionario Ernesto “Che” Guevara fue tomada por Alberto Korda con una Leica M2 durante un acto conmemorativo y se convirtió en un símbolo.

Las Leica fueron una de las cámaras más populares entre los fotoreporteros por su calidad y portabilidad, y ésta en concreto sirvió a Korda para realizar este primer plano de la figura del popular guerrillero gracias al uso de un objetivo de 90 mm.

‘Invasión de Praga’ de Josef Koudelka: Exakta Varex (1968)

Foto de Chia Ying Yang compartida en Wikimedia

Al regresar de un viaje a Rumania en 1968, Josef Koudelka llegó a Praga justo un día antes de que la Unión Soviética invadiera el país para retornarlo a la disciplina comunista. Durante una semana el gran fotógrafo checo documentó sin descanso los hechos que sucedieron en la ciudad con su Exakta Varex, una réflex de 35mm que se fabricó en la Alemania del Este entre 1951 y 1956.

El fruto de aquel trabajo son un montón de imágenes icónicas, una de las más populares 'Hand and wristwatch', en la que vemos un reloj de pulsera sostenido como si el usuario estuviera mirando la hora; al fondo hay una calle tranquila y vacía, pero el reloj muestra la hora exacta en que comenzó la invasión soviética.

Con esto hemos acabado de repasar las cámaras con las que se hicieron algunas fotos icónicas de la historia. Como decíamos al principio, esto no pretende ser nada más que un homenaje a las herramientas utilizadas para crearlas y, de paso, demostrar, que hacer buenas fotografías va mucho más allá del equipo que se utiliza.

